Описание экскурсии
Karon Viewpoint. Внизу простираются пляжи Карон и Ката, вдалеке сверкает Андаманское море. Камера не передаст всю красоту, но фотографии с этой высоты всегда получаются волшебными.
Храм Ват Чалонг — самое почитаемое святилище Пхукета. Здесь хранятся реликвии, которые привлекают паломников со всей страны. Это не просто храм, а живое место, где сочетаются традиции, история и особенная атмосфера умиротворения.
Пхукет Таун. Его узкие улочки, яркие шопхаусы и старинные особняки расскажут вам историю китайских купцов и европейских переселенцев.
Мыс Промтеп — знаменитый закатный уголок острова. Панорамный вид на море, золотые лучи солнца и ощущение, что ты стоишь на краю света.
О чём пойдёт речь на экскурсии?
О культуре Пхукета: как уживаются тайские, китайские, малайские и европейские традиции. Мы расскажем, почему на острове так много святилищ, зачем здесь проводят шумные фестивали и как древние традиции переплетаются с современным миром.
Об истории острова: как Пхукет из рыбацкого поселения превратился в один из самых известных курортов мира. Вы узнаете о героях, защищавших Пхукет, о пиратах, скрывавшихся в бухтах, и о золоте, которое привлекало сюда первых европейцев.
О духовной жизни: как монахи живут в храмах, почему тайцы зажигают благовония, зачем оставлять золотые листочки на священных деревьях, как правильно загадать желание у статуи Будды, чтобы оно точно исполнилось, и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой 300 батов, с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой 400 батов
- Вода и снеки включены в стоимость — дополнительные еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
- В храмах нужно прикрыть плечи и колени
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Отзывы и рейтинг
Экскурсия была очень интересной и яркой)
Помимо основного маршрута остановились познакомиться с местными обитателями
Однозначно самый насыщенный маршрут
Виды просто невероятные! Один Пхукет Таун чего стоит