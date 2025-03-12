Мои заказы

Больше чем пляжи: природа и культурное наследие Пхукета

Karon Viewpoint, храм Ват Чалонг, Пхукет Таун, мыс Промтеп + погружение в историю и традиции тайцев
Мы посетим самые красивые места Пхукета, от которых захватывает дух. На смотровой площадке Карон вы насладитесь видами Андаманского моря. В святилище Ват Чалонг узнаете больше о местной духовной жизни. Гуляя по Пхукет Тауну, прочувствуете атмосферу узких улочек. Завершим путешествие прогулкой по мысу Промтеп — отсюда вам не захочется уезжать!
5
2 отзыва
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Karon Viewpoint. Внизу простираются пляжи Карон и Ката, вдалеке сверкает Андаманское море. Камера не передаст всю красоту, но фотографии с этой высоты всегда получаются волшебными.

Храм Ват Чалонг — самое почитаемое святилище Пхукета. Здесь хранятся реликвии, которые привлекают паломников со всей страны. Это не просто храм, а живое место, где сочетаются традиции, история и особенная атмосфера умиротворения.

Пхукет Таун. Его узкие улочки, яркие шопхаусы и старинные особняки расскажут вам историю китайских купцов и европейских переселенцев.

Мыс Промтеп — знаменитый закатный уголок острова. Панорамный вид на море, золотые лучи солнца и ощущение, что ты стоишь на краю света.

О чём пойдёт речь на экскурсии?

О культуре Пхукета: как уживаются тайские, китайские, малайские и европейские традиции. Мы расскажем, почему на острове так много святилищ, зачем здесь проводят шумные фестивали и как древние традиции переплетаются с современным миром.

Об истории острова: как Пхукет из рыбацкого поселения превратился в один из самых известных курортов мира. Вы узнаете о героях, защищавших Пхукет, о пиратах, скрывавшихся в бухтах, и о золоте, которое привлекало сюда первых европейцев.

О духовной жизни: как монахи живут в храмах, почему тайцы зажигают благовония, зачем оставлять золотые листочки на священных деревьях, как правильно загадать желание у статуи Будды, чтобы оно точно исполнилось, и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой 300 батов, с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой 400 батов
  • Вода и снеки включены в стоимость — дополнительные еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)
  • В храмах нужно прикрыть плечи и колени
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор на Пхукете
Привет! Меня зовут Анастасия, я живу на Пхукете много лет, знаю его не по картам, а изнутри. На экскурсиях с моей командой гидов вы увидите не просто туристические места, а душу Пхукета: панорамные виды, от которых захватывает дух, скрытые уголки и живые истории, о которых мало кто знает. Вместо стандартных маршрутов — неожиданные открытия. До встречи!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Н
Наталия
12 мар 2025
Спасибо Анастисие!
Экскурсия была очень интересной и яркой)
Помимо основного маршрута остановились познакомиться с местными обитателями
Д
Дмитрий
3 мар 2025
Отличная поездка! Очень понравился маршрут: хотя на Пхукете отдыхаем не в первый раз, было очень интересно послушать, много нового узнали об острове, много новых локаций посмотрели

Однозначно самый насыщенный маршрут
Виды просто невероятные! Один Пхукет Таун чего стоит
