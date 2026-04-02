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Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках

Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Что рисует ваше воображение при слове «Пхукет»? Наверняка это лазурная вода, белоснежные пляжи, сочные джунгли… Всё так, друзья, но мы хотим помочь вам прочувствовать всё многообразие Пхукета.

Этот мототур откроет для вас закоулки Старого города, лучшие смотровые точки, колоритный бирманский квартал и пляж Ао Йен, будто созданный для купания. Поехали!
5
11 отзывов
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках

Описание экскурсии

Гора обезьян. Сперва прокатимся в гости к местным обезьянкам: вы понаблюдаете за животными, без которых невозможно представить Таиланд, и сможете покормить их. Кстати, тайцы верят, что угощение обезьянок добавит пару очков вашей карме.

Погружение в культуру бирманцев. О бирманском районе знают немногие туристы, а между тем, это один из самых колоритных уголков Пхукета. Вы понаблюдаете за жизнью выходцев из соседней страны, которые приезжают в Таиланд на заработки. Увидите тайско-бирманский храм с большим Лежащим Буддой, побываете на смотровой с видом на острова Пхи-Пхи. А еще осмотрим рыболовецкий порт и трущобы морских цыган.

Яркие улицы Пхукет-тауна. А теперь перемещаемся в Старый город — место с высочайшей на Пхукете концентрацией разноцветных зданий колониальной эпохи, хипстерских баров, арт-галерей и модных кафе. Прогуляемся по атмосферным улочкам, заглянем в китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо.

По желанию: пляж Ао Йен. Если захотите, мы может выделить время на отдых и купание на местном пляже. Почему именно Ао Йен? Его бухта со всех сторон защищена холмами, поэтому здесь никогда не бывает сильного ветра и экстремальных волн.

А финальной точкой путешествия станется нетуристическая обзорная площадка на 360 градусов — окинем взглядом Пхукет с высоты!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
  • Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Елена
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
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Н
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое+1
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
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А
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках и это точно стоило того, самим за руль садиться страшно, а это идеальный вариант
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прокатиться по острову с ветерком в приятной компании 😇 Ребята оказались спортсменами, показали нам свой мир, нам очень зашло! Заехали к обезьянам на гору, в красивый храм к монаху и загадали желание, посмотрели крутой пляж, в общем, день был кайф 🥰

Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках
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Катя
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
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Е
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без толп туристов. Гид Тимур очень хороший и опытный водитель. А также приятный собеседник, рассказал много интересных фактов. Поездка с ветерком оставила прекрасные впечатления! Однозначно рекомендую, не пожалеете 🔥🔥🔥
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без+2
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без
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Д
Всё очень понравилось, экскурсоводы, сопровождавшие меня и мою жену, рассказали много интересного о местах, где мы останавливались и через которые проезжали. Это был наш первый опыт поездки на мотобайке, но благодаря советам экскурсоводов-водителей, было совсем не страшно)
Всё очень понравилось, экскурсоводы, сопровождавшие меня и мою жену, рассказали много интересного о местах, где мы
Всё очень понравилось, экскурсоводы, сопровождавшие меня и мою жену, рассказали много интересного о местах, где мы
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Входит в следующие категории Пхукета

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