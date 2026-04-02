Что рисует ваше воображение при слове «Пхукет»? Наверняка это лазурная вода, белоснежные пляжи, сочные джунгли… Всё так, друзья, но мы хотим помочь вам прочувствовать всё многообразие Пхукета. Этот мототур откроет для вас закоулки Старого города, лучшие смотровые точки, колоритный бирманский квартал и пляж Ао Йен, будто созданный для купания. Поехали!

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Описание экскурсии

Гора обезьян. Сперва прокатимся в гости к местным обезьянкам: вы понаблюдаете за животными, без которых невозможно представить Таиланд, и сможете покормить их. Кстати, тайцы верят, что угощение обезьянок добавит пару очков вашей карме.

Погружение в культуру бирманцев. О бирманском районе знают немногие туристы, а между тем, это один из самых колоритных уголков Пхукета. Вы понаблюдаете за жизнью выходцев из соседней страны, которые приезжают в Таиланд на заработки. Увидите тайско-бирманский храм с большим Лежащим Буддой, побываете на смотровой с видом на острова Пхи-Пхи. А еще осмотрим рыболовецкий порт и трущобы морских цыган.

Яркие улицы Пхукет-тауна. А теперь перемещаемся в Старый город — место с высочайшей на Пхукете концентрацией разноцветных зданий колониальной эпохи, хипстерских баров, арт-галерей и модных кафе. Прогуляемся по атмосферным улочкам, заглянем в китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо.

По желанию: пляж Ао Йен. Если захотите, мы может выделить время на отдых и купание на местном пляже. Почему именно Ао Йен? Его бухта со всех сторон защищена холмами, поэтому здесь никогда не бывает сильного ветра и экстремальных волн.

А финальной точкой путешествия станется нетуристическая обзорная площадка на 360 градусов — окинем взглядом Пхукет с высоты!

Организационные детали