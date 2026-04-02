Гора обезьян. Сперва прокатимся в гости к местным обезьянкам: вы понаблюдаете за животными, без которых невозможно представить Таиланд, и сможете покормить их. Кстати, тайцы верят, что угощение обезьянок добавит пару очков вашей карме.
Погружение в культуру бирманцев. О бирманском районе знают немногие туристы, а между тем, это один из самых колоритных уголков Пхукета. Вы понаблюдаете за жизнью выходцев из соседней страны, которые приезжают в Таиланд на заработки. Увидите тайско-бирманский храм с большим Лежащим Буддой, побываете на смотровой с видом на острова Пхи-Пхи. А еще осмотрим рыболовецкий порт и трущобы морских цыган.
Яркие улицы Пхукет-тауна. А теперь перемещаемся в Старый город — место с высочайшей на Пхукете концентрацией разноцветных зданий колониальной эпохи, хипстерских баров, арт-галерей и модных кафе. Прогуляемся по атмосферным улочкам, заглянем в китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо.
По желанию: пляж Ао Йен. Если захотите, мы может выделить время на отдых и купание на местном пляже. Почему именно Ао Йен? Его бухта со всех сторон защищена холмами, поэтому здесь никогда не бывает сильного ветра и экстремальных волн.
А финальной точкой путешествия станется нетуристическая обзорная площадка на 360 градусов — окинем взглядом Пхукет с высоты!
Организационные детали
Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
все прошло хорошо, приехали вовремя, прокатили по интересным местам.
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Н
Наталья
Экскурсией остались очень довольны, спасибо большое
+1
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А
Аделина
Нашими гидами были Мика и Эдик, это был волшебный день! Мы первый раз прокатились на байках и это точно стоило того, самим за руль садиться страшно, а это идеальный вариант читать дальшеуменьшить
прокатиться по острову с ветерком в приятной компании 😇 Ребята оказались спортсменами, показали нам свой мир, нам очень зашло! Заехали к обезьянам на гору, в красивый храм к монаху и загадали желание, посмотрели крутой пляж, в общем, день был кайф 🥰
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Катя
Красивые локации, маршрут доработали под мои пожелания. Безопасно и комфортно, с учетом трафика, передвигаться. Приятный вайб.
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Е
Екатерина
Прекрасная, насыщенная, абсолютно безопасная экскурсия на мотоцикле по южной части острова. Посетили много локаций, и без толп туристов. Гид Тимур очень хороший и опытный водитель. А также приятный собеседник, рассказал много интересных фактов. Поездка с ветерком оставила прекрасные впечатления! Однозначно рекомендую, не пожалеете 🔥🔥🔥
+2
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Д
Дмитрий
Всё очень понравилось, экскурсоводы, сопровождавшие меня и мою жену, рассказали много интересного о местах, где мы останавливались и через которые проезжали. Это был наш первый опыт поездки на мотобайке, но благодаря советам экскурсоводов-водителей, было совсем не страшно)
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