Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора обезьян. Сперва прокатимся в гости к местным обезьянкам: вы понаблюдаете за животными, без которых невозможно представить Таиланд, и сможете покормить их. Кстати, тайцы верят, что угощение обезьянок добавит пару очков вашей карме.
Погружение в культуру бирманцев. О бирманском районе знают немногие туристы, а между тем, это один из самых колоритных уголков Пхукета. Вы понаблюдаете за жизнью выходцев из соседней страны, которые приезжают в Таиланд на заработки. Увидите тайско-бирманский храм с большим Лежащим Буддой, побываете на смотровой с видом на острова Пхи-Пхи. А еще осмотрим рыболовецкий порт и трущобы морских цыган.
Яркие улицы Пхукет-тауна. А теперь перемещаемся в Старый город — место с высочайшей на Пхукете концентрацией разноцветных зданий колониальной эпохи, хипстерских баров, арт-галерей и модных кафе. Прогуляемся по атмосферным улочкам, заглянем в китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо.
По желанию: пляж Ао Йен. Если захотите, мы может выделить время на отдых и купание на местном пляже. Почему именно Ао Йен? Его бухта со всех сторон защищена холмами, поэтому здесь никогда не бывает сильного ветра и экстремальных волн.
А финальной точкой путешествия станется нетуристическая обзорная площадка на 360 градусов — окинем взглядом Пхукет с высоты!
Организационные детали
Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Timur — ваша команда гидов на Пхукете
Провели 76 экскурсий для 51 туриста
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
14 фев 2023
Море впечатлений, надо бы повторить)
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