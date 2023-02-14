Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках

Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки

5
1 отзыв
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Что рисует ваше воображение при слове «Пхукет»? Наверняка это лазурная вода, белоснежные пляжи, сочные джунгли… Всё так, друзья, но мы хотим помочь вам прочувствовать всё многообразие Пхукета.

Этот мототур откроет для вас закоулки Старого города, лучшие смотровые точки, колоритный бирманский квартал и пляж Ао Йен, будто созданный для купания. Поехали!
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора обезьян. Сперва прокатимся в гости к местным обезьянкам: вы понаблюдаете за животными, без которых невозможно представить Таиланд, и сможете покормить их. Кстати, тайцы верят, что угощение обезьянок добавит пару очков вашей карме.

Погружение в культуру бирманцев. О бирманском районе знают немногие туристы, а между тем, это один из самых колоритных уголков Пхукета. Вы понаблюдаете за жизнью выходцев из соседней страны, которые приезжают в Таиланд на заработки. Увидите тайско-бирманский храм с большим Лежащим Буддой, побываете на смотровой с видом на острова Пхи-Пхи. А еще осмотрим рыболовецкий порт и трущобы морских цыган.

Яркие улицы Пхукет-тауна. А теперь перемещаемся в Старый город — место с высочайшей на Пхукете концентрацией разноцветных зданий колониальной эпохи, хипстерских баров, арт-галерей и модных кафе. Прогуляемся по атмосферным улочкам, заглянем в китайский храм и отель, где снимался фильм «Пляж» с Ди Каприо.

По желанию: пляж Ао Йен. Если захотите, мы может выделить время на отдых и купание на местном пляже. Почему именно Ао Йен? Его бухта со всех сторон защищена холмами, поэтому здесь никогда не бывает сильного ветра и экстремальных волн.

А финальной точкой путешествия станется нетуристическая обзорная площадка на 360 градусов — окинем взглядом Пхукет с высоты!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотобайках: вы — пассажир, который едет за гидом-водителем. У каждого участника свой мотобайк и свой сопровождающий.
  • Экскурсию для вас проведу я и/или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Марина
14 фев 2023
Море впечатлений, надо бы повторить)

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