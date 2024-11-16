Всего за полдня вы посетите самые важные места Пхукета, увидите статую Большого Будды и храм Ват Чалонг, прогуляетесь по Старому городу с его китайско–португальской архитектурой и познакомитесь с экзотическими животными. А ещё узнаете больше о тайской культуре и традициях. Моя цель — превратить ваше первое знакомство с Пхукетом в любовь раз и навсегда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Наша поездка пройдёт по такому маршруту:
- Смотровые площадки Karon Viewpoint и Windmill Viewpoint — вы полюбуетесь видами острова с высоты птичьего полёта
- Самая южная точка Пхукета — мыс Промтеп, где вы прогуляетесь и сделаете фото на фоне скал и чистого моря
- Знакомство с азиатскими слонами — по желанию вы сможете их покормить либо просто сфотографироваться с ними
- Главный памятник Пхукета — 45-метровая статуя Будды на одном из самых высоких холмов острова. Вы проверите свою карму на чистоту и завяжете у монаха буддийский оберег — ниточку сай-син
- Самый значимый храмовый комплекс Пхукета — великолепный и сверкающий Ват Чалонг, где вы погадаете на удачу и прикоснётесь к священной буддийской реликвии
- Серпентарий со змеями — вы понаблюдаете за этими удивительными пресмыкающимися. Они находятся в вольерах с воссозданной естественной средой обитания, на безопасном от вас расстоянии. Вы узнаете о полезных свойствах змеиного яда и его многовековом использовании в традиционной тайской медицине
- Старый город — вы сделаете фото на фоне причудливых шопхаузов, построенных более века назад китайскими и европейскими мигрантами
- Смотровая площадка Као Ранг — здесь можно понаблюдать за хитрыми и забавными местными жителями, дикими макаками
На обратном пути я проведу мини-викторину. За верные ответы вы получите полезные сувениры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида и трансфер на минивэне Toyota HiAce Commuter из районов Сурин, Камала, Патонг, Карон, Ката, Олд Пхукет
- Могу забрать из других районов острова за доплату. Подробности обсудим в переписке
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными в местной валюте (тайский бат) по актуальному биржевому курсу на день проведения экскурсии
- Дополнительно по желанию оплачиваются перекус, сувенирная продукция, корм для слонов
- Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 7 лет
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 380 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Ринат. Семь лет проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное безопасно и комфортно.Задать вопрос
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