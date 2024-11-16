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Всего за полдня вы посетите самые важные места Пхукета, увидите статую Большого Будды и храм Ват Чалонг, прогуляетесь по Старому городу с его китайско–португальской архитектурой и познакомитесь с экзотическими животными. А ещё узнаете больше о тайской культуре и традициях. Моя цель — превратить ваше первое знакомство с Пхукетом в любовь раз и навсегда.