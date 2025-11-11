Вас ждет один день и одна ночь в Бангкоке с экспертом по Юго-Восточной Азии! За это время вы увидите известнейшие красоты столицы королевства, но, с ракурса, который будет предложен автором
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииПредлагаемый тур предполагает, что гости посетят Бангкок, познакомятся с бытом тайцев, отведают блюда национальной кухни, пройдут абсолютно нетуристическими тропами и там, куда туроператоры не везут туристов. Осуществим и путешествие на круизном лайнере под закат по главной водной артерии Бангкока, любуясь архитектурой, уникальностью, самобытностью, контрастом и красотой ночного Бангкока. Услышим национальную музыку и увидим танцы в национальных костюмах. Возможно, именно вы примете вызов станцевать батл с другими гостями круизного лайнера. Содержательность всех активностей не требует от гостей особенной физической подготовки и подготовлена автором тура с вниманием к деталям и заботой о гостях. Возрастной максимальный рекорд наших гостей — 75 лет, а минимальный — 1 год. Очень часто программы тура выбирают семьи с детьми, чему мы несказанно рады! Будем перемещаться на персональном автомобиле, тайской лодке, круизном лайнере Важная информация:
Ежедневно, под дополнительный запрос. Пожалуйста, перед бронированием согласуйте с нами дату проведения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый древний плавучий рынок
- Рынок на железнодорожных путях
- Главная водная артерия Бангкока
- Знаменитое пиксельное здание и др
Что включено
- Круглосуточное сопровождение гостей русскоязычным гидом, экспертом по ЮВА
- Аренда персонального авто для/nиндивидуальных трансферов в/nлокациях мегаполиса Бангкок на весь/nпериод путешествия (от пункта/nприбытия в аэропорту, к авторским/nлокациям), включая платные трассы и/nиздержки на бензин, трансфер из/nотеля/в отель Бангкока
- Трансфер из отеля Пхукета в/nаэропорт Пхукета/Трансфер из отеля/nБангкока в аэропорт Пхукета/Трансфер/nиз аэропорта Пхукета в отель Пхукета
- Входные билеты в храмовые/nкомплексы
- Аренда персональной лодки на/nводном рынке
- Билеты на круизный лайнер с/nужином
- Входные билеты на территорию Древнего Сиама
- Аренда индивидуального электрокара
- Билеты на смотровую площадку пиксельного здания SkyWalk
Что не входит в цену
- Авиаперелет (при необходимости выкупим его для вас)
- Проживание в отеле (при необходимости предложим подборку и забукинируем)
- Питание на экскурсиях (кроме ужина на круизном лайнере). Порекомендуем авторскую подборку кафе, ресторанов, пабов и т.д.
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, под дополнительный запрос. Пожалуйста, перед бронированием согласуйте с нами дату проведения.
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
