Порыбачить с тайской лодки, полакомиться фруктами на пляже и побродить по безлюдным островам
Насладитесь свежим морским бризом и пейзажами у живописных островов! Вы испытаете азарт и прилив адреналина от рыбалки, получите удовольствие от созерцания подводного мира и порелаксируете на малолюдных пляжах.
Мы встретим вас у отеля, обеспечим комфорт и безопасность во время прогулки и позаботимся о вашем обеде.
Мы встретим вас у отеля, обеспечим комфорт и безопасность во время прогулки и позаботимся о вашем обеде.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы привезём вас к пирсу Раваи, откуда вы и отправитесь в морское путешествие на традиционной длиннохвостой лодке:
- У острова Ko Kaeo Noi вы возьмёте спиннинги и порыбачите
- Прогуляетесь по острову Ko Kaeo, где находится небольшой храм в честь монаха-отшельника
- Пообедаете на пляже — вас ждут рис, курица, ананасы, арбуз и напитки
- Займётесь снорклингом у острова Ko Man, рассматривая подводных жителей
- Побываете на безлюдном пляже острова Ko Bon
- По желанию по возвращении на берег ваш улов приготовят для вас в ресторане
Программа с таймингом
07:30–8:00 — трансфер из вашего отеля
08:30 — выход в море от пирса Раваи
09:00 — рыбалка у острова Ko Kaeo Noi
11:15 — высадка на малолюдный пляж острова Ko Kaeo, прогулка по территории буддийского храма, обед, купание и отдых
13:00 — снорклинг у острова Ko Man
14:00 — высадка на остров Ko Bon, отдых
15:30 — возвращение на пирс Раваи и трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из района Раваи, страховка, обед, аренда оборудования для рыбалки и снорклинга
- Дополнительные расходы: трансфер из отдалённых районов (детали уточняйте в переписке), приготовление улова в ресторане — 100 бат/кг
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды, капитан и матрос
- Программу можно скорректировать — уделить больше времени рыбалке или отдыху на пляжах
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Somwong — ваша команда гидов на Пхукете
Привет! Меня зовут Вонг, я гражданин Таиланда, на Пхукете живу и работаю уже 20 лет. Я люблю русскую культуру и русских людей. Имею свою туристическую компанию, вожу тайских туристов в Россию, много где побывал — от Москвы до Камчатки. Надеюсь, что я смогу привить вам любовь к Таиланду!
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