Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Порыбачить с тайской лодки, полакомиться фруктами на пляже и побродить по безлюдным островам

Насладитесь свежим морским бризом и пейзажами у живописных островов! Вы испытаете азарт и прилив адреналина от рыбалки, получите удовольствие от созерцания подводного мира и порелаксируете на малолюдных пляжах.

Мы встретим вас у отеля, обеспечим комфорт и безопасность во время прогулки и позаботимся о вашем обеде.
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Морская прогулка по островам недалеко от Пхукета
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Мы привезём вас к пирсу Раваи, откуда вы и отправитесь в морское путешествие на традиционной длиннохвостой лодке:

  • У острова Ko Kaeo Noi вы возьмёте спиннинги и порыбачите
  • Прогуляетесь по острову Ko Kaeo, где находится небольшой храм в честь монаха-отшельника
  • Пообедаете на пляже — вас ждут рис, курица, ананасы, арбуз и напитки
  • Займётесь снорклингом у острова Ko Man, рассматривая подводных жителей
  • Побываете на безлюдном пляже острова Ko Bon
  • По желанию по возвращении на берег ваш улов приготовят для вас в ресторане

Программа с таймингом

07:30–8:00 — трансфер из вашего отеля
08:30 — выход в море от пирса Раваи
09:00 — рыбалка у острова Ko Kaeo Noi
11:15 — высадка на малолюдный пляж острова Ko Kaeo, прогулка по территории буддийского храма, обед, купание и отдых
13:00 — снорклинг у острова Ko Man
14:00 — высадка на остров Ko Bon, отдых
15:30 — возвращение на пирс Раваи и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из района Раваи, страховка, обед, аренда оборудования для рыбалки и снорклинга
  • Дополнительные расходы: трансфер из отдалённых районов (детали уточняйте в переписке), приготовление улова в ресторане — 100 бат/кг
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды, капитан и матрос
  • Программу можно скорректировать — уделить больше времени рыбалке или отдыху на пляжах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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