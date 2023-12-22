Насладитесь свежим морским бризом и пейзажами у живописных островов! Вы испытаете азарт и прилив адреналина от рыбалки, получите удовольствие от созерцания подводного мира и порелаксируете на малолюдных пляжах. Мы встретим вас у отеля, обеспечим комфорт и безопасность во время прогулки и позаботимся о вашем обеде.

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Описание

Что вас ожидает

Мы привезём вас к пирсу Раваи, откуда вы и отправитесь в морское путешествие на традиционной длиннохвостой лодке:

У острова Ko Kaeo Noi вы возьмёте спиннинги и порыбачите

Прогуляетесь по острову Ko Kaeo, где находится небольшой храм в честь монаха-отшельника

Пообедаете на пляже — вас ждут рис, курица, ананасы, арбуз и напитки

Займётесь снорклингом у острова Ko Man, рассматривая подводных жителей

Побываете на безлюдном пляже острова Ko Bon

По желанию по возвращении на берег ваш улов приготовят для вас в ресторане

Программа с таймингом

07:30–8:00 — трансфер из вашего отеля

08:30 — выход в море от пирса Раваи

09:00 — рыбалка у острова Ko Kaeo Noi

11:15 — высадка на малолюдный пляж острова Ko Kaeo, прогулка по территории буддийского храма, обед, купание и отдых

13:00 — снорклинг у острова Ko Man

14:00 — высадка на остров Ko Bon, отдых

15:30 — возвращение на пирс Раваи и трансфер в отель

Организационные детали