Безмятежная провинция Пханг Нга (из Пхукета)

Где храмы смотрят на море, а пляжи остаются пустыми
Мы покажем вам аутентичную красоту Таиланда: духовное спокойствие храмов, освежающие водопады, саванна с мангровыми деревьями и безлюдный пляж. Вы поплаваете на бамбуковых плотах и лодке и пообедаете тайскими блюдами.
Описание экскурсии

Храм Ват Та Сай на берегу моря (8:00)
Он очаровывает умиротворяющей атмосферой и уникальной архитектурой. Вы погрузитесь в тишину и сделаете красивые фотографии вдали от туристической суеты.

Водопад и экзотическая природа (9:00)
Освежитесь и восстановите силы у живописного водопада Тон Прай, скрытого в пышных тропических джунглях. А ещё это отличное место для короткого треккинга и единения с дикой природой.

Сплав на бамбуковых плотах (11:00)
Медленно скользя по спокойным водам реки, вы насладитесь гармоний нетронутой природы и пением птиц.

Прогулка на лодке, мангровые рощи и безлюдный пляж (14:00)
На традиционной деревянной тайской лодке вы отправитесь в путешествие по мистическим мангровым лесам, где вдоль берегов резвятся дикие обезьяны.

Затем пейзаж сменится уникальной тайской саванной, ведущей к потрясающему уединённому пляжу. Вдали от толп и шума вы искупаетесь в чистейших водах и отдохнёте.

Организационные детали

  • Последовательность посещения локаций и тайминг могут меняться в зависимости от времени выезда, погодных условиях и непредвиденных ситуаций
  • В стоимость включено: трансфер, обед, вход в нацпарк
  • Оплачивается дополнительно: сплав — 500 батов за двоих, прогулка на деревянной лодке — 1000 батов за чел.
  • Путешествие подходит взрослым и детям от 4 лет
  • Доплата за экскурсию при встрече в батах или переводом на российскую карту
  • С вами буду я или другой член нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов на Пхукете
Привет! Меня зовут Александр, я давно живу на острове Пхукет и очень люблю это место. Я и мои коллеги будем рады рассказать вам об истории и культуре Таиланда и провести по лучшим местам.

