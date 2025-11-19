Мы покажем вам аутентичную красоту Таиланда: духовное спокойствие храмов, освежающие водопады, саванна с мангровыми деревьями и безлюдный пляж. Вы поплаваете на бамбуковых плотах и лодке и пообедаете тайскими блюдами.

Описание экскурсии

Храм Ват Та Сай на берегу моря (8:00)

Он очаровывает умиротворяющей атмосферой и уникальной архитектурой. Вы погрузитесь в тишину и сделаете красивые фотографии вдали от туристической суеты.

Водопад и экзотическая природа (9:00)

Освежитесь и восстановите силы у живописного водопада Тон Прай, скрытого в пышных тропических джунглях. А ещё это отличное место для короткого треккинга и единения с дикой природой.

Сплав на бамбуковых плотах (11:00)

Медленно скользя по спокойным водам реки, вы насладитесь гармоний нетронутой природы и пением птиц.

Прогулка на лодке, мангровые рощи и безлюдный пляж (14:00)

На традиционной деревянной тайской лодке вы отправитесь в путешествие по мистическим мангровым лесам, где вдоль берегов резвятся дикие обезьяны.

Затем пейзаж сменится уникальной тайской саванной, ведущей к потрясающему уединённому пляжу. Вдали от толп и шума вы искупаетесь в чистейших водах и отдохнёте.

Организационные детали