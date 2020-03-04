6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки.

В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.
$125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Встреча Кафе Phuketique
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну

Что вас ожидает

Колорит и достопримечательности Пхукет-Тауна
Исторический квартал Пхукета — яркая смесь европейско-китайской культуры, довольно нетипичная для тропического острова. На прогулке с моей помощью вы отыщете грандиозные особняки, образцы китайской колониальной архитектуры, декоративные и отлично сохранившиеся шоп-хаусы, крошечные магазины с диковинными товарами и, конечно, буддийские храмы. Мы пройдем по бывшей «улице красных фонарей» Старого города, посмотрим на отель, в котором снимали фильм «Пляж» с Ди Каприо, отыщем знаменитые граффити Пхукета и китайский храм Jui Tui Shrine. По пути я расскажу, как из маленькой оловодобывающей деревушки Пхукет стал процветающим островом, познакомлю вас с традициями Таиланда и малоизвестными особенностями «Страны улыбок».

Атмосферная фотосессия в сердце города
В центре островной цивилизации, по которому пройдет наш маршрут, можно найти десятки фотогеничных локаций: магазины, ночные рынки, старинные здания, красивые парки и смотровые площадки. Мы будем останавливаться в понравившихся местах в поисках лучших фонов и удачных ракурсов, а по пути встретим аутентичные кафе и закусочные, где вы сможете вкусно позавтракать и приятно провести время после прогулки. Кстати, все интересные места Пхукет-Тауна расположены очень компактно, что сделает нашу фотопрогулку очень удобной.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Для идеальных снимков с мягким освещением лучше выбрать раннее утро или время перед закатом.
  • Экскурсия стартует из Пхукет-Тауна
  • Фотосессии включена в стоимость экскурсии, после прогулки на память у вас останется 100 профессиональных обработанных фотографий.
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кафе Phuketique.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Фотопрогулка с Марией очень понравилась!)) так как мы с мужем не очень часто фотографируемся, она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек, было много локаций, и не уходили с места, пока не получались хорошие фото) в этот же день Мария выслала сразу несколько уже обработанных фото!
13 февраля 2020
Фотограф Алена очень приятная девушка! Говорила что делать и как позировать. Локации очень интересные! С нетерпением жду фотографии)) очень атмосферная съёмка!
2 апреля 2019
Безумно понравился этот архитектурно познавательный уголок в Тайланде. Безумные граффити разных художников, рынок с разнообразными фруктами и ягодами которые встретишь только в Тайланде. Гостиницы со старым реквизитом заставили погрузиться в детство. Вообщем прекрасный уголок который стоит посетить и сделать парочку прикольных фотографий. Спасибо огромное Илье за прекрасную прогулку и рассказ о культуре этого уголка. Прекрасное время для прогулки и фотографий на закате. Рекомендую, не пожалеете!!!! :))
6 марта 2019
Нам с женой очень понравилась фотопрогулка. Мы ехали не столько на экскурсию, сколько на фотосессию в необычном сеттинге и получили именно то, что хотели. Илья очень хорошо умеет ловить нужный ракурс, знает много красивых мест, и в итоге фотографии получились очень естественными и колоритными.
31 января 2019
Довольно интересная и насыщенная прогулка по старому городу, плюс к этому с фотосессией.
Пхукет-таун незаслуженно обходят стороной с экскурсиями, есть, что посмотреть, где погулять, что мы с Ильей и сделали.
15 января 2019
Огромное спасибо нашему гиду! Вместо привычного Пхукета мы оказались в загадочном Индокитае:). Посмотрели интересные магазинчики, отели, кофейни, храмы, заглянули во дворы, куда сами бы никогда не зашли - все к нашему полному восторгу! Отдельно хочу сказать спасибо за прекрасные талантливые фото. Чувствуется, что человеку нравится делать то, что он делает. Качество получается соответствующее:). В общем - всем рекомендуем!

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