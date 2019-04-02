6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о читать дальшеуменьшить
Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки.
В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.
Исторический квартал Пхукета — яркая смесь европейско-китайской культуры, довольно нетипичная для тропического острова. На прогулке с моей помощью вы отыщете грандиозные особняки, образцы китайской колониальной архитектуры, декоративные и отлично сохранившиеся шоп-хаусы, крошечные магазины с диковинными товарами и, конечно, буддийские храмы. Мы пройдем по бывшей «улице красных фонарей» Старого города, посмотрим на отель, в котором снимали фильм «Пляж» с Ди Каприо, отыщем знаменитые граффити Пхукета и китайский храм Jui Tui Shrine. По пути я расскажу, как из маленькой оловодобывающей деревушки Пхукет стал процветающим островом, познакомлю вас с традициями Таиланда и малоизвестными особенностями «Страны улыбок».
Атмосферная фотосессия в сердце города
В центре островной цивилизации, по которому пройдет наш маршрут, можно найти десятки фотогеничных локаций: магазины, ночные рынки, старинные здания, красивые парки и смотровые площадки. Мы будем останавливаться в понравившихся местах в поисках лучших фонов и удачных ракурсов, а по пути встретим аутентичные кафе и закусочные, где вы сможете вкусно позавтракать и приятно провести время после прогулки. Кстати, все интересные места Пхукет-Тауна расположены очень компактно, что сделает нашу фотопрогулку очень удобной.
Организационные детали
ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ
Для идеальных снимков с мягким освещением лучше выбрать раннее утро или время перед закатом
Экскурсия стартует из Пхукет-Тауна
Фотосессии включена в стоимость экскурсии, после прогулки на память у вас останется 100 профессиональных обработанных фотографий
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R или Canon EOS 5D Mark IV, а также на iPhone 16 Pro
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кафе Phuketique
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию.
Наша жизнь — читать дальшеуменьшить
одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке.
Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
Alex
Безумно понравился этот архитектурно познавательный уголок в Тайланде. Безумные граффити разных художников, рынок с разнообразными фруктами и ягодами которые встретишь только в Тайланде. Гостиницы со старым реквизитом заставили погрузиться в читать дальшеуменьшить
детство. Вообщем прекрасный уголок который стоит посетить и сделать парочку прикольных фотографий. Спасибо огромное Илье за прекрасную прогулку и рассказ о культуре этого уголка. Прекрасное время для прогулки и фотографий на закате. Рекомендую, не пожалеете!!!!:))
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А
Александра
Огромное спасибо нашему гиду! Вместо привычного Пхукета мы оказались в загадочном Индокитае:). Посмотрели интересные магазинчики, отели, кофейни, храмы, заглянули во дворы, куда сами бы никогда не зашли - все к нашему полному восторгу! Отдельно хочу сказать спасибо за прекрасные талантливые фото. Чувствуется, что человеку нравится делать то, что он делает. Качество получается соответствующее:). В общем - всем рекомендуем!
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А
Алексей
Отличная фотопрогулка по старому городу с фотографом Матвеем. Очень интересно все рассказывал,прекрасно ориентируется в городе и знает локации. Всё мероприятие прошло на одной волне,легко и непринуждённо. Матвей не только хороший фотограф,но и прекрасный собеседник. Мероприятием остался доволен. Спасибо организаторам и Матвею за прекрасную экскурсию и великолепные фотографии. Рекомендую всем.
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О
Ольга
Фотопрогулка с Марией очень понравилась!)) так как мы с мужем не очень часто фотографируемся, она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек, было много локаций, и не уходили с места, пока не получались хорошие фото) в этот же день Мария выслала сразу несколько уже обработанных фото!
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С
Сергей
Нам с женой очень понравилась фотопрогулка. Мы ехали не столько на экскурсию, сколько на фотосессию в необычном сеттинге и получили именно то, что хотели. Илья очень хорошо умеет ловить нужный ракурс, знает много красивых мест, и в итоге фотографии получились очень естественными и колоритными.
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Г
Гуля
Нам очень понравилась прогулка по Пхукет-Тауну с Валерием - он живет на Пхукете 10 лет, очень интересно рассказывал про местные обычаи, дал советы по отдыху на острове на будущее. Заказывали тур в первую очередь ради фотографий, и остались очень довольны, снимки живые и яркие))
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