6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о

Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки. В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.

Описание фото-прогулки

Колорит и достопримечательности Пхукет-Тауна

Исторический квартал Пхукета — яркая смесь европейско-китайской культуры, довольно нетипичная для тропического острова. На прогулке с моей помощью вы отыщете грандиозные особняки, образцы китайской колониальной архитектуры, декоративные и отлично сохранившиеся шоп-хаусы, крошечные магазины с диковинными товарами и, конечно, буддийские храмы. Мы пройдем по бывшей «улице красных фонарей» Старого города, посмотрим на отель, в котором снимали фильм «Пляж» с Ди Каприо, отыщем знаменитые граффити Пхукета и китайский храм Jui Tui Shrine. По пути я расскажу, как из маленькой оловодобывающей деревушки Пхукет стал процветающим островом, познакомлю вас с традициями Таиланда и малоизвестными особенностями «Страны улыбок».

Атмосферная фотосессия в сердце города

В центре островной цивилизации, по которому пройдет наш маршрут, можно найти десятки фотогеничных локаций: магазины, ночные рынки, старинные здания, красивые парки и смотровые площадки. Мы будем останавливаться в понравившихся местах в поисках лучших фонов и удачных ракурсов, а по пути встретим аутентичные кафе и закусочные, где вы сможете вкусно позавтракать и приятно провести время после прогулки. Кстати, все интересные места Пхукет-Тауна расположены очень компактно, что сделает нашу фотопрогулку очень удобной.

Организационные детали