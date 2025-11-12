Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. За один день вы окунётесь в прошлое, ощутите дух старинного города, насладитесь закатом на краю света и почувствуете ритм современной жизни Пхукета. Девиз маршрута: «Больше всего и сразу» — без спешки, но с максимальной концентрацией впечатлений.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Волшебный мир наяву — музей «Фантастик: 12 залов»

Каждый зал — это отдельная вселенная. Буддийские символы, древние королевства, путешествия во времени, костюмы разных эпох и интерактивные экспозиции. Это не музей в привычном смысле, а театральное пространство, где история становится живой.

Путешествие во времени — прогулка по Старому городу

Колониальные фасады 19 века, резные ставни и аромат специй в воздухе. Старый Пхукет — это город-порт, где соединились китайская, португальская и тайская традиции. Здесь вы услышите истории первых поселенцев и узнаете, как прошлое повлияло на современный облик острова.

Романтика на краю света — мыс Промтеп

Самая южная точка Пхукета и одно из лучших мест для встречи заката. Океан, ветер и огненное солнце, погружающееся в волны.

Ночная симфония — улица Бангла Роуд

С наступлением темноты вы окажетесь в центре легендарной жизни Патонга. Свет, музыка, энергия и смех — всё, что делает Бангла Роуд одной из самых известных улиц Азии. Я помогу выбрать лучшие бары, рестораны и шоу, чтобы вечер прошёл весело и безопасно.

Вы узнаете:

что такое карма, сансара и нирвана

как решения 19 века повлияли на жизнь острова сегодня

почему важно сохранять «дух места» в эпоху глобализации

как древние символы и мифы переплетаются с современной культурой и образом жизни Таиланда

Ориентировочный тайминг

14:00–15:00 — выезд из отеля

до 16:00 — музей «Фантастик: 12 залов»

16:30–17:30 — прогулка по Старому городу

18:10–18:40 — закат на мысе Промтеп

19:30–21:00 — отдых и прогулка по Бангла-роуд

21:00 — возвращение в отель

Организационные детали