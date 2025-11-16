Будда Шопинг-Тур — насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Пхукета: храмы, смотровые площадки, фабрики, змеиная ферма и Розовое кафе. Духовность, шопинг и незабываемые впечатления за 1 день.
Описание экскурсииЛучшие находки Пхукета за один день Хотите соединить прогулку по культурным местам с возможностью найти по-настоящему ценные подарки и впечатления? Экскурсия Buddha Shopping Tour — это идеальное путешествие по Пхукету для тех, кто хочет узнать остров с разных сторон: от святынь до fashion-шопинга, от латекса до ювелирных камней. Вы посетите храм Као Ранг, подниметесь на смотровую площадку у Большого Будды, прогуляетесь по старинной Таланг Роуд, а также побываете в аптеке Moringa, на латексной и ювелирной фабриках, змейной ферме и сделаете фото в самом «цветочном» кафе острова. Всё — в мини-группе и с комфортом. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевская аптека Моринга
- Латексная фабрика
- Розовое кафе
- Улица Таланг Роуд
- Священный храм Као Ранг
- Смотровая площадка у храма Большого Будды
- Ювелирная фабрика «Галерея Самоцветов»
- Змеиная ферма и шоу
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Русскоговорящий гид
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
