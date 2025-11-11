Приключение, которое соединяет лучшие смотровые площадки, духовные места, историю и кофе
Мы погрузим вас в атмосферу Пхукета без спешки и суеты.
Вас ждут головокружительные виды со смотровых, древний монастырь Промтеп и храм, исполняющий желания, старинные улочки с богатой историей и знакомство с кофейными традициями Тая.
Если вам интересны неожиданные стороны Пхукета, необычные традиции и малолюдные места, это приключение должно стать вашим!
5
6 отзывов
Описание экскурсии
Смотровая площадка Карон Вью поинт — одно из самых красивых мест на острове, где можно сделать потрясающие панорамные фото. С площадки открывается живописный вид на три пляжа — Карон, Ката и Ката Ной.
Смотровая площадка Виндмилл Вью поинт — уединённое место, где можно насладиться тишиной и потрясающими видами на пляжи Най Харн и Януй.
Монастырь Промтеп. Священное место, где вы прикоснётесь к буддийским традициям и насладитесь видом на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета, особенно красивую на закате.
Мыс Панва и смотровая площадка Кхао Кад с захватывающими видами на бухту Чалонг. Мы поднимемся на башню Кхао Кад, с высоты которой можно рассмотреть весь Пхукет.
Храм Саммакитхам, где тайцы делают подношения духу богатства Тао Вессувану и Раху — демону тьмы. Вы узнает об особенностях тайского буддизма и выясните, что тайцы преподносят духам.
Колоритная торговая улица Таланг роад с домами в сино-португальском стиле. Вы посмотрите, каким был Пхукет 100 лет назад, заглянете в ремесленные лавки, сувенирные магазины и попробуете местные деликатесы.
Specialty-кофейня — познакомимся с тайскими кофейными традициями. Вы попробуете кофе с севера Таиланда, который считается одним из лучших в Азии, и узнаете о процессе его производства.
Во время путешествия обсудим:
Как формируются лазурные лагуны, которые мы увидим со смотровых площадок
Почему мыс Промтеп называют лучшим местом для наблюдения за заходом солнца
Какие ритуалы помогают тайцам привлекать удачу и защищаться от негативных энергий
Как китайские торговцы и португальцы повлияли на архитектуру Старого города
Чем тайский кофе отличается от привычного нам эспрессо
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda 2, Toyota corolla, MG или аналоге. Предоставим детские кресла (по предварительному запросу)
Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, особенно во время сезона дождей
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Кофе — от $3 (100 батов)
Питание, сувениры, подношения в храмах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 636 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
11 ноя 2025
Рекомендую экскурсию. Очень занимательная. Гид был на высоте - рассказал много интересных исторических фактов, заезжали в те места где нет ни одного туриста. Что это показало профессионализм экскурсовода. Очень понравилось читать дальше
что на идеальном русском языке все рассказали без каких либо Э. Дали больше времени чем обговаривалось, много увидели и животных и обзорных площадок и храмов. Для тех кто видел уже Пхукет и для тех кто только начинает - идеально подойдет
Гвин
9 ноя 2025
Посетили вместе с Анной экскурсию, мне понравилось что мы могли корректировать что посетить, понравились точки посещения, гид интересно историю рассказывал, удалось увидеть слонов и покормить. Так же интересно было змей посмотреть еще и в аптеку заехали интересные вещи купили, а вот жемчуг был вообще отличный
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилось как Ярослав провел экскурсию. Были впечатлены обзорными площадками, показал интересные улочки в старом городе - где нет туристов, это лучший гид на острове. Очень много рассказал про историю читать дальше
таиланда, мы даже и не знали что такое возможно. Теперь по другому взглянули на это. Посетили несколько храмов, монах дал наставления. Так же вечером остановились в красивом ресторане, было очень вкусно. Спасибо Ярослав за экскурсию
Татьяна
29 окт 2025
Замечательное времяпровождение в компании наиприятнейшего гида - хорошо осведомленной, невероятно дружелюбной, деликатной Любови! Комфортно перемещались от одного места осмотра к другому на автомобиле, корректировали программу по нашим запросам. Особенно хочется читать дальше
отметить уважительное отношение гида к стране пребывания и ее культуре. Кроме просветительской цели все наши бытовые потребности во время экскурсии были удовлетворены. И, наконец, «святая святых» программы - вечернее посещение местного рыбного рынка, где из огромного разнообразия могут быть выбраны свежайшие морепродукты на любой вкус, которые здесь же будут приготовлены и сервированы для гостей. Подводя итог, однозначно рекомендуем и экскурсию и гида Любовь! ♥️
Ольга
7 окт 2025
план экскурсии был немного другим Хотелось бы побольше истории о государстве
Были не предвиденные расходы, которые не указаны при бронировании
Экскурсовод Владимир приятный обходительный, больше узнали чем живет современный Тайланд Приятно что ты ни кого не ждешь. Все для тебя. Хорошая машина. Умеренный кондиционер.
А
Анастасия
21 апр 2025
Очень насыщенная и интересная экскурсия! Каждый пункт маршрута — как отдельное открытие: виды захватывают дух, Старый город — атмосферный, а кофейня стала настоящим вкусным финалом. Отдельное спасибо нашему гиду — всё рассказал интересно, с душой и юмором. Было ощущение, что путешествуем с другом. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Пхукет с необычной стороны!
Ж
Женя
17 апр 2025
✨ Прекрасная экскурсия! Очень разнообразный маршрут — и панорамные виды, и храмы, и колоритный Старый город. Особенно хочется отметить нашего гида — настоящий профессионал, рассказывал интересно, с душой, отвечал на все вопросы и создавал уютную атмосферу. Спасибо за насыщенный и запоминающийся день! 🌿