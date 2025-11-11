Мы погрузим вас в атмосферу Пхукета без спешки и суеты. Вас ждут головокружительные виды со смотровых, древний монастырь Промтеп и храм, исполняющий желания, старинные улочки с богатой историей и знакомство с кофейными традициями Тая. Если вам интересны неожиданные стороны Пхукета, необычные традиции и малолюдные места, это приключение должно стать вашим!

Смотровая площадка Карон Вью поинт — одно из самых красивых мест на острове, где можно сделать потрясающие панорамные фото. С площадки открывается живописный вид на три пляжа — Карон, Ката и Ката Ной.

Смотровая площадка Виндмилл Вью поинт — уединённое место, где можно насладиться тишиной и потрясающими видами на пляжи Най Харн и Януй.

Монастырь Промтеп. Священное место, где вы прикоснётесь к буддийским традициям и насладитесь видом на мыс Промтеп — самую южную точку Пхукета, особенно красивую на закате.

Мыс Панва и смотровая площадка Кхао Кад с захватывающими видами на бухту Чалонг. Мы поднимемся на башню Кхао Кад, с высоты которой можно рассмотреть весь Пхукет.

Храм Саммакитхам, где тайцы делают подношения духу богатства Тао Вессувану и Раху — демону тьмы. Вы узнает об особенностях тайского буддизма и выясните, что тайцы преподносят духам.

Колоритная торговая улица Таланг роад с домами в сино-португальском стиле. Вы посмотрите, каким был Пхукет 100 лет назад, заглянете в ремесленные лавки, сувенирные магазины и попробуете местные деликатесы.

Specialty-кофейня — познакомимся с тайскими кофейными традициями. Вы попробуете кофе с севера Таиланда, который считается одним из лучших в Азии, и узнаете о процессе его производства.

Во время путешествия обсудим:

Как формируются лазурные лагуны, которые мы увидим со смотровых площадок

Почему мыс Промтеп называют лучшим местом для наблюдения за заходом солнца

Какие ритуалы помогают тайцам привлекать удачу и защищаться от негативных энергий

Как китайские торговцы и португальцы повлияли на архитектуру Старого города

Чем тайский кофе отличается от привычного нам эспрессо

И многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda 2, Toyota corolla, MG или аналоге. Предоставим детские кресла (по предварительному запросу)

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, особенно во время сезона дождей

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

