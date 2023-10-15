Приглашаю на комфортную и познавательную автомобильную экскурсию, которая понравится путешественникам всех возрастов! Вы увидите визитную карточку острова — статую Большого Будды на холме — и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами. А также посетите знаменитую Гору обезьян и Пхукет Таун.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая точка Karon View Point. Начнём нашу экскурсию с посещения Karon View Point, известной также как «Трёх бухт». Отсюда открывается потрясающая панорама на пляжи Ката, Карон и побережье острова.

Ветряк на пляже Най Харн. Затем мы отправимся к ветряку на пляже Най Харн, где вы сможете полюбоваться великолепным видом на этот живописный пляж и море.

Прогулка по пляжу Най Харн. После этого у вас будет время на прогулку по самому пляжу Най Харн, наслаждаясь мелким песком и кристально чистой водой.

Мыс Промтеп. Мы посетим Мыс Промтеп, известный своими великолепными скалами и пейзажами. Здесь вы сможете понаблюдать за работой местных рыбаков.

Храм Ват Чалонг. В этом храме вы сможете выпустить святую рыбу, сомов, лягушек и угрей в озеро в надежде на удачу, достаток и здоровье. Это древнее священное место предлагает уникальный взгляд на тайскую религиозную культуру.

Большой Будда. Наша следующая остановка — храм Большого Будды 40 метров в высоту. Вы впечатлитесь огромном изображением Будды, символизирующим духовное благополучие и мир.

Рынок морепродуктов (по желанию). Вы сможете посетить рынок морепродуктов, чтобы попробовать свежие деликатесы и тайские угощения.

Старый город Пхукет Таун Мы направимся в старый город Пхукет Таун, где вы сможете познакомиться с архитектурой, историей и культурой этого чудесного места.

Смотровая площадка Гора Обезьян и Khao Rang Hill. Завершим наш день на смотровой площадке с которой открывается потрясающий вид на город и побережье Пхукета.

Организационные детали