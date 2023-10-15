Пхукет для всей семьи

Большой Будда и смотровые площадки в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Приглашаю на комфортную и познавательную автомобильную экскурсию, которая понравится путешественникам всех возрастов! Вы увидите визитную карточку острова — статую Большого Будды на холме — и подниметесь на смотровые площадки с шикарными видами. А также посетите знаменитую Гору обезьян и Пхукет Таун.
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Пхукет для всей семьи
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая точка Karon View Point. Начнём нашу экскурсию с посещения Karon View Point, известной также как «Трёх бухт». Отсюда открывается потрясающая панорама на пляжи Ката, Карон и побережье острова.

Ветряк на пляже Най Харн. Затем мы отправимся к ветряку на пляже Най Харн, где вы сможете полюбоваться великолепным видом на этот живописный пляж и море.

Прогулка по пляжу Най Харн. После этого у вас будет время на прогулку по самому пляжу Най Харн, наслаждаясь мелким песком и кристально чистой водой.

Мыс Промтеп. Мы посетим Мыс Промтеп, известный своими великолепными скалами и пейзажами. Здесь вы сможете понаблюдать за работой местных рыбаков.

Храм Ват Чалонг. В этом храме вы сможете выпустить святую рыбу, сомов, лягушек и угрей в озеро в надежде на удачу, достаток и здоровье. Это древнее священное место предлагает уникальный взгляд на тайскую религиозную культуру.

Большой Будда. Наша следующая остановка — храм Большого Будды 40 метров в высоту. Вы впечатлитесь огромном изображением Будды, символизирующим духовное благополучие и мир.

Рынок морепродуктов (по желанию). Вы сможете посетить рынок морепродуктов, чтобы попробовать свежие деликатесы и тайские угощения.

Старый город Пхукет Таун Мы направимся в старый город Пхукет Таун, где вы сможете познакомиться с архитектурой, историей и культурой этого чудесного места.

Смотровая площадка Гора Обезьян и Khao Rang Hill. Завершим наш день на смотровой площадке с которой открывается потрясающий вид на город и побережье Пхукета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле с панорамной крышей
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Слоны
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Слоновья ферма
Самое главное
Ветряная мельница
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