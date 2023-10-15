Большой Будда и смотровые площадки в компании профессионального гида
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Описание
Что вас ожидает
Смотровая точка Karon View Point. Начнём нашу экскурсию с посещения Karon View Point, известной также как «Трёх бухт». Отсюда открывается потрясающая панорама на пляжи Ката, Карон и побережье острова.
Ветряк на пляже Най Харн. Затем мы отправимся к ветряку на пляже Най Харн, где вы сможете полюбоваться великолепным видом на этот живописный пляж и море.
Прогулка по пляжу Най Харн. После этого у вас будет время на прогулку по самому пляжу Най Харн, наслаждаясь мелким песком и кристально чистой водой.
Мыс Промтеп. Мы посетим Мыс Промтеп, известный своими великолепными скалами и пейзажами. Здесь вы сможете понаблюдать за работой местных рыбаков.
Храм Ват Чалонг. В этом храме вы сможете выпустить святую рыбу, сомов, лягушек и угрей в озеро в надежде на удачу, достаток и здоровье. Это древнее священное место предлагает уникальный взгляд на тайскую религиозную культуру.
Большой Будда. Наша следующая остановка — храм Большого Будды 40 метров в высоту. Вы впечатлитесь огромном изображением Будды, символизирующим духовное благополучие и мир.
Рынок морепродуктов (по желанию). Вы сможете посетить рынок морепродуктов, чтобы попробовать свежие деликатесы и тайские угощения.
Старый город Пхукет Таун Мы направимся в старый город Пхукет Таун, где вы сможете познакомиться с архитектурой, историей и культурой этого чудесного места.
Смотровая площадка Гора Обезьян и Khao Rang Hill. Завершим наш день на смотровой площадке с которой открывается потрясающий вид на город и побережье Пхукета.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом автомобиле с панорамной крышей
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.