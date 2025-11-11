Вы увидите остров таким, каким его знают только местные — через уединённые храмы и древние ритуалы.
Это путешествие не только про достопримечательности, но и про ощущение — глубокое, спокойное и наполненное смыслом.
На несколько часов вы погрузитесь в духовную жизнь острова: посетите уединённые святыни, послушаете притчи о Будде и сделаете медитацию — несложную, без религиозного контекста.
Это путешествие не только про достопримечательности, но и про ощущение — глубокое, спокойное и наполненное смыслом.
На несколько часов вы погрузитесь в духовную жизнь острова: посетите уединённые святыни, послушаете притчи о Будде и сделаете медитацию — несложную, без религиозного контекста.
Описание экскурсии
Пять уникальных храмов с историей и легендами
- Ват Сапан Хин со статуей Будды, которой более 200 лет. Вы подниметесь по каменному мосту и узнаете, почему это место считается духовным символом острова
- Ват Ко Сирей — храм с бирманскими мотивами и «золотой скалой», отражающей культуру Мьянмы
- Ват Кхао Ранг. Здесь вас ждёт впечатляющая статуя сидящего Будды — поговорим о символике его поз
- Ват Прананг Санг — старейшая святыня острова, в которой живы предания о чудесах и спасении
- Ват Шри Сунтхорн — храм-напоминание о героизме сестёр-защитниц Пхукета
Притчи и философия буддизма простыми словами
Вы узнаете, как буддизм пришёл в Таиланд, что такое путь махасиддхов, какие истории скрывают ступы и почему статуи Будды важны не только для верующих.
Практика медитации в уединённом месте силы
В одном из храмов мы проведём для вас короткую и мягкую практику — медитацию на осознанность и внутреннее спокойствие. Вы ощутите, что такое гармония и осознанность без давления и религиозного контекста.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Altis с кондиционером
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Для посещения храмов женщинам необходимо иметь одежду, закрывающую колени и плечи. Мужчинам специальный дресс-код необязателен, но рекомендуется избегать шортов и маек
- Практика медитации доступна для участников любого возраста и уровня подготовки
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Групповая
до 13 чел.
Сердце Пхукета: обзорные точки, храм и Cтарый город
Познакомиться с самыми знаменитыми и живописными уголками острова
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$41 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пхукет и неизвестный буддизм
Увидеть 6 уникальных храмов и провести сеанс йоги и медитации
Начало: В вашем отеле
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$231
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пхукет изнутри
Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
12 ноя в 06:30
$590 за всё до 6 чел.