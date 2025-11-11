Вы увидите остров таким, каким его знают только местные — через уединённые храмы и древние ритуалы. Это путешествие не только про достопримечательности, но и про ощущение — глубокое, спокойное и наполненное смыслом. На несколько часов вы погрузитесь в духовную жизнь острова: посетите уединённые святыни, послушаете притчи о Будде и сделаете медитацию — несложную, без религиозного контекста.

Описание экскурсии

Пять уникальных храмов с историей и легендами

Ват Сапан Хин со статуей Будды, которой более 200 лет. Вы подниметесь по каменному мосту и узнаете, почему это место считается духовным символом острова

со статуей Будды, которой более 200 лет. Вы подниметесь по каменному мосту и узнаете, почему это место считается духовным символом острова Ват Ко Сирей — храм с бирманскими мотивами и «золотой скалой», отражающей культуру Мьянмы

— храм с бирманскими мотивами и «золотой скалой», отражающей культуру Мьянмы Ват Кхао Ранг . Здесь вас ждёт впечатляющая статуя сидящего Будды — поговорим о символике его поз

. Здесь вас ждёт впечатляющая статуя сидящего Будды — поговорим о символике его поз Ват Прананг Санг — старейшая святыня острова, в которой живы предания о чудесах и спасении

— старейшая святыня острова, в которой живы предания о чудесах и спасении Ват Шри Сунтхорн — храм-напоминание о героизме сестёр-защитниц Пхукета

Притчи и философия буддизма простыми словами

Вы узнаете, как буддизм пришёл в Таиланд, что такое путь махасиддхов, какие истории скрывают ступы и почему статуи Будды важны не только для верующих.

Практика медитации в уединённом месте силы

В одном из храмов мы проведём для вас короткую и мягкую практику — медитацию на осознанность и внутреннее спокойствие. Вы ощутите, что такое гармония и осознанность без давления и религиозного контекста.

