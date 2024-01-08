Пхукет и неизвестный буддизм
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Увидеть 6 уникальных храмов и провести сеанс йоги и медитации

Вы не видели Пхукет, который я хочу вам показать. И, вероятно, не слышали о тех храмах, в которые мы направимся.

Каждый из них — уникальный: одному больше 500 лет, в другом — статуи разных божеств, третий почитаем жителями Бирмы.

По пути я раскрою особенности тайского буддизма, расскажу притчи о Будде и истории о махасиддхах — людях, достигших высочайшего уровня развития.
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Пхукет и неизвестный буддизм
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
15
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы заедем в малоизвестные храмы, у каждого из которых — свои особенности.

  • Ват Ко Сирей. На вершине горы рядом с храмом вы увидите большой валун, имитирующий бирманскую ступу Чяйтийё. Я расскажу, чем это место ценно для граждан Бирмы.
  • Ват Кхао Ранг — большой храмовый комплекс, в котором можно посмотреть на самую большую статую позолоченного Будды.
  • Ват Шри Сунтхорн — храм, названный в честь одной из здешних сестёр-героинь. Я расскажу эту увлекатульную историю.
  • Ват Прананг Санг, старейший храм на Пхукете — ему около 550 лет. За это время храм оброс легендами, и вы обязательно их услышите.
  • Пат Джоу (Пуд Джор) — древний буддийско-даосский храм, который отличает обилие ярких красок и статуэтки десятков божеств, которыми он украшен.
  • Китайский храм Сангтам Шрай, он же храм безмятежного света, который ещё сто лет назад слыл одним из самых таинственных мест на острове.

Йога и медитация

Мы проведём небольшой (15-20 мин.) совместный сеанс йоги и медитации под моим руководством. Он не требует особой физической подготовки и не имеет противопоказаний. Подойдёт как взрослым, так и детям. Место проведения — по вашему выбору: фойе отеля или территория одного из храмов по ходу экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Corolla Altis с приятным кожаным салоном, услуги гида, сеанс йоги и медитации
  • Для посещения храмов женщинам необходимо быть в одежде, прикрывающей колени. Мужчинам не обязательно.
  • По пути можем заехать в кафе и пообедать — еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаНа весь деньМонастыри, церкви, храмыАктивностиХрам Ват Там Кхао РангСоборы и храмыБуддистские храмы

Похожие туры из Пхукета

Нетуристический Пхукет на байках
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Нетуристический Пхукет на байках
С опытным водителем побывать в секретных местах, подняться на смотровые и посетить Пхукет-таун
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
5 янв
7 янв
$120 за человека
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Шесть колоритных локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
от вашего отеля
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
$115 за человека
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Топ-10 южного Пхукета на мотобайках
За 1 день объехать лучшие пляжи, смотровые площадки и храмы острова и погрузиться в жизнь тайцев
У отеля
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
$150 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ