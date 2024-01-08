Вы не видели Пхукет, который я хочу вам показать. И, вероятно, не слышали о тех храмах, в которые мы направимся. Каждый из них — уникальный: одному больше 500 лет, в другом — статуи разных божеств, третий почитаем жителями Бирмы. По пути я раскрою особенности тайского буддизма, расскажу притчи о Будде и истории о махасиддхах — людях, достигших высочайшего уровня развития.

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Описание

Что вас ожидает

Мы заедем в малоизвестные храмы, у каждого из которых — свои особенности.

Ват Ко Сирей. На вершине горы рядом с храмом вы увидите большой валун, имитирующий бирманскую ступу Чяйтийё. Я расскажу, чем это место ценно для граждан Бирмы.

На вершине горы рядом с храмом вы увидите большой валун, имитирующий бирманскую ступу Чяйтийё. Я расскажу, чем это место ценно для граждан Бирмы. Ват Кхао Ранг — большой храмовый комплекс, в котором можно посмотреть на самую большую статую позолоченного Будды.

— большой храмовый комплекс, в котором можно посмотреть на самую большую статую позолоченного Будды. Ват Шри Сунтхорн — храм, названный в честь одной из здешних сестёр-героинь. Я расскажу эту увлекатульную историю.

— храм, названный в честь одной из здешних сестёр-героинь. Я расскажу эту увлекатульную историю. Ват Прананг Санг , старейший храм на Пхукете — ему около 550 лет. За это время храм оброс легендами, и вы обязательно их услышите.

, старейший храм на Пхукете — ему около 550 лет. За это время храм оброс легендами, и вы обязательно их услышите. Пат Джоу (Пуд Джор) — древний буддийско-даосский храм, который отличает обилие ярких красок и статуэтки десятков божеств, которыми он украшен.

— древний буддийско-даосский храм, который отличает обилие ярких красок и статуэтки десятков божеств, которыми он украшен. Китайский храм Сангтам Шрай, он же храм безмятежного света, который ещё сто лет назад слыл одним из самых таинственных мест на острове.

Йога и медитация

Мы проведём небольшой (15-20 мин.) совместный сеанс йоги и медитации под моим руководством. Он не требует особой физической подготовки и не имеет противопоказаний. Подойдёт как взрослым, так и детям. Место проведения — по вашему выбору: фойе отеля или территория одного из храмов по ходу экскурсии.

Организационные детали