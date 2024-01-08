Увидеть 6 уникальных храмов и провести сеанс йоги и медитации
Вы не видели Пхукет, который я хочу вам показать. И, вероятно, не слышали о тех храмах, в которые мы направимся.
Каждый из них — уникальный: одному больше 500 лет, в другом — статуи разных божеств, третий почитаем жителями Бирмы.
По пути я раскрою особенности тайского буддизма, расскажу притчи о Будде и истории о махасиддхах — людях, достигших высочайшего уровня развития.
Каждый из них — уникальный: одному больше 500 лет, в другом — статуи разных божеств, третий почитаем жителями Бирмы.
По пути я раскрою особенности тайского буддизма, расскажу притчи о Будде и истории о махасиддхах — людях, достигших высочайшего уровня развития.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы заедем в малоизвестные храмы, у каждого из которых — свои особенности.
- Ват Ко Сирей. На вершине горы рядом с храмом вы увидите большой валун, имитирующий бирманскую ступу Чяйтийё. Я расскажу, чем это место ценно для граждан Бирмы.
- Ват Кхао Ранг — большой храмовый комплекс, в котором можно посмотреть на самую большую статую позолоченного Будды.
- Ват Шри Сунтхорн — храм, названный в честь одной из здешних сестёр-героинь. Я расскажу эту увлекатульную историю.
- Ват Прананг Санг, старейший храм на Пхукете — ему около 550 лет. За это время храм оброс легендами, и вы обязательно их услышите.
- Пат Джоу (Пуд Джор) — древний буддийско-даосский храм, который отличает обилие ярких красок и статуэтки десятков божеств, которыми он украшен.
- Китайский храм Сангтам Шрай, он же храм безмятежного света, который ещё сто лет назад слыл одним из самых таинственных мест на острове.
Йога и медитация
Мы проведём небольшой (15-20 мин.) совместный сеанс йоги и медитации под моим руководством. Он не требует особой физической подготовки и не имеет противопоказаний. Подойдёт как взрослым, так и детям. Место проведения — по вашему выбору: фойе отеля или территория одного из храмов по ходу экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Corolla Altis с приятным кожаным салоном, услуги гида, сеанс йоги и медитации
- Для посещения храмов женщинам необходимо быть в одежде, прикрывающей колени. Мужчинам не обязательно.
- По пути можем заехать в кафе и пообедать — еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 32 туристов
Всем привет! Меня зовут Володя. Я посетил много стран, но всегда возвращаюсь на Пхукет — самое красивое место на земле. Живу здесь уже много лет. Исходил пешком, изъездил на машине и мотобайке весь остров. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
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