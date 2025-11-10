Маршрут экскурсии начинается в порту Пхукета, где туристы встречаются с капитаном и гидом.
Мы отправляемся на катере в морское путешествие по прекрасным островам Пхукета, таким как Пхи-пхи, Рача Яй, Корал, Краби и другим.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиМы остановимся на некоторых из этих островов, где туристы смогут совершить снорклинг и любоваться подводным миром, а также пройти минидайвинг с погружением в новом полупрофессиональном оборудовании, которое мы предоставляем нашим туристам. Кроме того, мы предлагаем вам замечательную возможность насладиться красивым пейзажем, а также плавать в прозрачной и чистой воде. Во время экскурсии вас будет развлекать наш гид, который расскажет вам много интересных фактов о достопримечательностях, островах и местной жизни. Вы также сможете наслаждаться прохладительными напитками, которые мы предоставляем во время экскурсии. Наша экскурсия на катере Премиум класса отличается от других по нескольким причинам. Во-первых, наш катер - это совершенно новое, полностью оборудованное и безопасное судно, которое было специально разработано для таких путешествий. Во-вторых, мы предлагаем нашим туристам возможность совершить минидайвинг и полюбоваться красотами подводного мира. И, наконец, наш гид сделает все возможное, чтобы сделать вашу поездку интересной и запоминающейся. В общем, если вы ищете уникальный опыт, чтобы исследовать острова Пхукета на катере Премиум класса, то наша экскурсия идеально подходит для вас.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Пхи-Пхи - красивый остров с кристально чистой водой и белоснежными пляжами. Идеальное место для подводного плавания и дайвинга
- Остров Рача Яй - еще один популярный остров для подводного плавания и дайвинга. Здесь вы можете увидеть прекрасные коралловые рифы и разнообразную морскую флору и фауну
- Остров Краби - еще одно место, идеально подходящее для подводного плавания и дайвинга. Здесь также есть прекрасные пляжи и прекрасный вид на море
Что включено
- Перевозка на комфортабельном катере премиум-класса модели Atomix 705H, оснащенном современным охранным и навигационным оборудованием.
- Экскурсия по островам Пхукет, включая такие места, как Пхи-Пхи, Рача-Яй, Корал и Краби.
- Подводное плавание на островах с возможностью мини-дайвинга с погружением на новом полупрофессиональном оборудовании.
- Услуги гида и капитана, которые позаботятся о вашей безопасности и комфорте на протяжении всего тура.
- Напитки, включая газированные напитки и простую воду. Разрешается употреблять алкогольные напитки.
- Бесплатный Wi-Fi на борту яхты.
- Подробная информация о местах, которые вы посетите, истории и культуре региона.
- Уникальный опыт и незабываемые впечатления!
Что не входит в цену
- Завтрак, обед, ужин.
Место начала и завершения?
R8CV+HV8, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
