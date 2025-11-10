Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут экскурсии начинается в порту Пхукета, где туристы встречаются с капитаном и гидом.



Мы отправляемся на катере в морское путешествие по прекрасным островам Пхукета, таким как Пхи-пхи, Рача Яй, Корал, Краби и другим.

Георгий Ваш гид на Пхукете Написать вопрос Водная прогулка Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов $300 за человека

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание водной прогулки Мы остановимся на некоторых из этих островов, где туристы смогут совершить снорклинг и любоваться подводным миром, а также пройти минидайвинг с погружением в новом полупрофессиональном оборудовании, которое мы предоставляем нашим туристам. Кроме того, мы предлагаем вам замечательную возможность насладиться красивым пейзажем, а также плавать в прозрачной и чистой воде. Во время экскурсии вас будет развлекать наш гид, который расскажет вам много интересных фактов о достопримечательностях, островах и местной жизни. Вы также сможете наслаждаться прохладительными напитками, которые мы предоставляем во время экскурсии. Наша экскурсия на катере Премиум класса отличается от других по нескольким причинам. Во-первых, наш катер - это совершенно новое, полностью оборудованное и безопасное судно, которое было специально разработано для таких путешествий. Во-вторых, мы предлагаем нашим туристам возможность совершить минидайвинг и полюбоваться красотами подводного мира. И, наконец, наш гид сделает все возможное, чтобы сделать вашу поездку интересной и запоминающейся. В общем, если вы ищете уникальный опыт, чтобы исследовать острова Пхукета на катере Премиум класса, то наша экскурсия идеально подходит для вас.

