Чудеса и тайны Краби

Изумрудное озеро, поющие пещеры и горячие источники
Откройте с нами красоту Южного Таиланда! Вы увидите природные озёра необычных цветов в парке «Банг Кхрам», искупаетесь в геотермальных источниках, посетите пещерный храм Тигра и уникальную поющую пещеру. А мы расскажем вам о жизни и быте тайцев, особенностях буддизма и природе полуострова Малакка.
Описание экскурсии

5:00–6:00 — выезд из отелей

9:00 — прогулка в лесном парке «Банг Кхрам», где спрятались волшебные озёра и доисторические деревья-великаны

9:30 — купание в знаменитом Изумрудном озере. Прозрачная минеральная вода отлично успокаивает и дарит хорошее настроение

10:10 — прогулка по тропе в джунглях и фотопауза у Голубого озера с уникальным бирюзовым оттенком воды

10:50 — природный горячий водопад с каменными чашами, где можно снять усталость и понежиться в геотермальных источниках

11:40 — обед в местном кафе: горячий рис с овощами, курица, фрукты, омлет и другие тайские блюда

13:20 — храм Пещера Тигра — место силы, тишины и умиротворения
Для тех, кто готов к небольшому вызову — 1260 ступеней к вершине, откуда открывается удивительной красоты панорама.
Для оставшихся внизу — тёплая атмосфера монастыря, статуи Будды и шанс понаблюдать за дикими забавными обезьянами.

17:00 — посещение самой завораживающей пещеры в Краби — Кланг Кейв. Внутри вас встретит проводник и проведёт через лабиринт ходов. Вы увидите сталактиты и услышите поющие звуки пещеры

17:40 — отправление в отель

19:30–20:00 — прибытие

Тайминг указан ориентировочно — возможны изменения из-за погоды и других факторов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota Commuter из отелей Пхукета (кроме пляжей Ао По, Сирей, Наттай, Као Лак), все билеты, обед. Дополнительно и пожеланию оплачивается подношение в храме — 50 батов
  • Можно с детьми от 4 лет
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — детали в переписке
  • Оплата остатка наличными в батах на месте или переводом на карту РФ заранее (курс уточняется)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из наше команды

ежедневно в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$96
Дети до 11 лет$92
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 4341 туриста
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
читать дальше

постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Входит в следующие категории Пхукета

