Откройте с нами красоту Южного Таиланда! Вы увидите природные озёра необычных цветов в парке «Банг Кхрам», искупаетесь в геотермальных источниках, посетите пещерный храм Тигра и уникальную поющую пещеру. А мы расскажем вам о жизни и быте тайцев, особенностях буддизма и природе полуострова Малакка.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

5:00–6:00 — выезд из отелей

9:00 — прогулка в лесном парке «Банг Кхрам», где спрятались волшебные озёра и доисторические деревья-великаны

9:30 — купание в знаменитом Изумрудном озере. Прозрачная минеральная вода отлично успокаивает и дарит хорошее настроение

10:10 — прогулка по тропе в джунглях и фотопауза у Голубого озера с уникальным бирюзовым оттенком воды

10:50 — природный горячий водопад с каменными чашами, где можно снять усталость и понежиться в геотермальных источниках

11:40 — обед в местном кафе: горячий рис с овощами, курица, фрукты, омлет и другие тайские блюда

13:20 — храм Пещера Тигра — место силы, тишины и умиротворения

Для тех, кто готов к небольшому вызову — 1260 ступеней к вершине, откуда открывается удивительной красоты панорама.

Для оставшихся внизу — тёплая атмосфера монастыря, статуи Будды и шанс понаблюдать за дикими забавными обезьянами.

17:00 — посещение самой завораживающей пещеры в Краби — Кланг Кейв. Внутри вас встретит проводник и проведёт через лабиринт ходов. Вы увидите сталактиты и услышите поющие звуки пещеры

17:40 — отправление в отель

19:30–20:00 — прибытие

Тайминг указан ориентировочно — возможны изменения из-за погоды и других факторов.

Организационные детали