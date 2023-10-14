Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры

Поплавать по мангровым зарослям, увидеть остров Джеймса Бонда и узнать, как живут морские цыгане

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Вы увидите несколько островов национального парка Ао Пханг Нга. Посетите обзорную площадку — встретите там рассвет или просто полюбуетесь шикарной природой. Поплаваете на тайской лодке и каноэ. Побродите по деревне на воде и посмотрите, как живут морские цыгане. А ещё, если позволит погода, побываете в инсайдерских пещерах.
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Программа с таймингом

04:00–04:30 — выезд из отеля, если едем встречать рассвет на обзорную. Обзорную можно посетить и после посещения залива Пханг Нга.
06:00–06:15 — выезд из отеля, если едем сразу на залив Пханг Нга. А обзорную площадку посетим после того, как покатаемся по заливу на лодочке.
05:30–06:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку Самет Нангше. Встречаем рассвет, делаем классные фото. На обзорной есть удобства и разные фотозоны.
07:30–07:45 — прибытие в тайскую деревушку. Здесь мы пересядем на традиционную тайскую лодку лонгтейл.
08:45 — прибытие на остров Ко Као Пинг Кан до толп туристов. Гуляем, смотрим достопримечательности. Делаем классные фотографии на фоне острова Ко Тапу, который сыграл одну из главных ролей в саге про Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом».
09:45 — остановка у острова Ко Талу. Пересаживаемся на каноэ. Плаваем по мангровым зарослям и вдоль скалистых гор. Если уровень воды позволяет, посещаем потайную пещеру Лод (подбираем время так, чтобы всё получилось).
10:30 — посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Гуляем и смотрим на жизнь и быт местных жителей. По желанию обедаем в одном из колоритных ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты. Как альтернатива — по пути в отель можно пообедать в бюджетном заведении со звездой Мишлен в провинции Пханг Нга.
11:30–12:00 — отправление обратно в тайскую деревню. Если позволяет погода, по пути посещаем секретную пещеру.
12:30–13:00 — отправление обратно в отель.
14:30–15:00 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку на рассвете.
15:30–16:30 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку после обеда.

Организационные детали

  • Посещение потайной пещеры возможно только при благоприятных погодных условиях (дождь, приливы и отливы)
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, Если вас больше 4, то возможно провести экскурсию на минивэне до 12 человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле до 4 человек
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Аренда лодки
  • Подъём на пикапе
  • Катание на каноэ

Дополнительные расходы

  • Билеты на смотровую площадку — 90 бат/чел.
  • Билеты в национальный парк Ао Пханг Нга — 300 бат/ чел.
  • Обед — по желанию
  • Посещение дополнительных локаций по пути в отель — по желанию
  • Аренда минивэна для групп от 4 до 12 человек — детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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