Описание экскурсии
Программа с таймингом
04:00–04:30 — выезд из отеля, если едем встречать рассвет на обзорную. Обзорную можно посетить и после посещения залива Пханг Нга.
06:00–06:15 — выезд из отеля, если едем сразу на залив Пханг Нга. А обзорную площадку посетим после того, как покатаемся по заливу на лодочке.
05:30–06:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку «Самет-Нангше». Встречаем рассвет, делаем классные фото. На обзорной есть удобства и разные фотозоны.
07:30–07:45 — прибытие в тайскую деревушку. Здесь мы пересядем на традиционную тайскую лодку лонгтейл.
08:45 — прибытие на остров Ко Као Пинг Кан до толп туристов. Гуляем, смотрим достопримечательности. Делаем классные фотографии на фоне острова Ко Тапу, который сыграл одну из главных ролей в саге про Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом».
09:45 — остановка у острова Ко Талу. Пересаживаемся на каноэ. Плаваем по мангровым зарослям и вдоль скалистых гор. Если уровень воды позволяет, посещаем потайную пещеру Лод (подбираем время так, чтобы всё получилось).
10:30 — посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Гуляем и смотрим на жизнь и быт местных жителей. По желанию обедаем в одном из колоритных ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты. Как альтернатива — по пути в отель можно пообедать в бюджетном заведении со звездой Мишлен в провинции Пханг Нга.
11:30–12:00 — отправление обратно в тайскую деревню. Если позволяет погода, по пути посещаем секретную пещеру.
12:30–13:00 — отправление обратно в отель.
14:30–15:00 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку на рассвете.
15:30–16:30 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку после обеда.
Организационные детали
- Посещение потайной пещеры возможно только при благоприятных погодных условиях (дождь, приливы и отливы)
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Vios sedan, Mazda 2 sedan или похожем
- Если вас больше 4, то возможно провести экскурсию на минивэне до 12 человек. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Входит в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автомобиле до 4 человек
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Аренда лодки
- Подъём на пикапе
- Катание на каноэ
Дополнительные расходы
- Билеты на смотровую площадку — 90 батов за чел.
- Билеты в национальный парк Ао Пханг Нга — 300 батов за чел.
- Обед — по желанию
- Посещение дополнительных локаций по пути в отель — по желанию
- Аренда минивэна для групп от 4 до 12 человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Посетили все что физически возможно за один день.
Илья был занят, но он порекомендовал Дмитрия, остались очень довольны - прекрасный рассказчик, с ним очень интересно!
Всем рекомендую!
Сразу начну с того, что в Таиланде по закону нельзя работать русским гидом, получить