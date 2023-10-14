Описание

Что вас ожидает

Программа с таймингом

04:00–04:30 — выезд из отеля, если едем встречать рассвет на обзорную. Обзорную можно посетить и после посещения залива Пханг Нга.

06:00–06:15 — выезд из отеля, если едем сразу на залив Пханг Нга. А обзорную площадку посетим после того, как покатаемся по заливу на лодочке.

05:30–06:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку Самет Нангше. Встречаем рассвет, делаем классные фото. На обзорной есть удобства и разные фотозоны.

07:30–07:45 — прибытие в тайскую деревушку. Здесь мы пересядем на традиционную тайскую лодку лонгтейл.

08:45 — прибытие на остров Ко Као Пинг Кан до толп туристов. Гуляем, смотрим достопримечательности. Делаем классные фотографии на фоне острова Ко Тапу, который сыграл одну из главных ролей в саге про Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом».

09:45 — остановка у острова Ко Талу. Пересаживаемся на каноэ. Плаваем по мангровым зарослям и вдоль скалистых гор. Если уровень воды позволяет, посещаем потайную пещеру Лод (подбираем время так, чтобы всё получилось).

10:30 — посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Гуляем и смотрим на жизнь и быт местных жителей. По желанию обедаем в одном из колоритных ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты. Как альтернатива — по пути в отель можно пообедать в бюджетном заведении со звездой Мишлен в провинции Пханг Нга.

11:30–12:00 — отправление обратно в тайскую деревню. Если позволяет погода, по пути посещаем секретную пещеру.

12:30–13:00 — отправление обратно в отель.

14:30–15:00 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку на рассвете.

15:30–16:30 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку после обеда.

Организационные детали

Посещение потайной пещеры возможно только при благоприятных погодных условиях (дождь, приливы и отливы)

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, Если вас больше 4, то возможно провести экскурсию на минивэне до 12 человек. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

Трансфер на комфортабельном автомобиле до 4 человек

Сопровождение русскоговорящего гида

Аренда лодки

Подъём на пикапе

Катание на каноэ

Дополнительные расходы