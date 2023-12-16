Мои заказы

Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры

Поплавать по мангровым зарослям, увидеть остров Джеймса Бонда и узнать, как живут морские цыгане
Вы увидите несколько островов национального парка Ао Пханг Нга. Посетите обзорную площадку — встретите там рассвет или просто полюбуетесь шикарной природой. Поплаваете на тайской лодке и каноэ. Побродите по деревне на воде и посмотрите, как живут морские цыгане. А ещё, если позволит погода, побываете в инсайдерских пещерах.
4.4
3 отзыва
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры
Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры

Описание экскурсии

Программа с таймингом

04:00–04:30 — выезд из отеля, если едем встречать рассвет на обзорную. Обзорную можно посетить и после посещения залива Пханг Нга.
06:00–06:15 — выезд из отеля, если едем сразу на залив Пханг Нга. А обзорную площадку посетим после того, как покатаемся по заливу на лодочке.
05:30–06:00 — подъём на пикапе на смотровую площадку «Самет-Нангше». Встречаем рассвет, делаем классные фото. На обзорной есть удобства и разные фотозоны.
07:30–07:45 — прибытие в тайскую деревушку. Здесь мы пересядем на традиционную тайскую лодку лонгтейл.
08:45 — прибытие на остров Ко Као Пинг Кан до толп туристов. Гуляем, смотрим достопримечательности. Делаем классные фотографии на фоне острова Ко Тапу, который сыграл одну из главных ролей в саге про Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом».
09:45 — остановка у острова Ко Талу. Пересаживаемся на каноэ. Плаваем по мангровым зарослям и вдоль скалистых гор. Если уровень воды позволяет, посещаем потайную пещеру Лод (подбираем время так, чтобы всё получилось).
10:30 — посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Гуляем и смотрим на жизнь и быт местных жителей. По желанию обедаем в одном из колоритных ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты. Как альтернатива — по пути в отель можно пообедать в бюджетном заведении со звездой Мишлен в провинции Пханг Нга.
11:30–12:00 — отправление обратно в тайскую деревню. Если позволяет погода, по пути посещаем секретную пещеру.
12:30–13:00 — отправление обратно в отель.
14:30–15:00 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку на рассвете.
15:30–16:30 — возвращение в отель, если посетили обзорную площадку после обеда.

Организационные детали

  • Посещение потайной пещеры возможно только при благоприятных погодных условиях (дождь, приливы и отливы)
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Vios sedan, Mazda 2 sedan или похожем
  • Если вас больше 4, то возможно провести экскурсию на минивэне до 12 человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле до 4 человек
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Аренда лодки
  • Подъём на пикапе
  • Катание на каноэ

Дополнительные расходы

  • Билеты на смотровую площадку — 90 батов за чел.
  • Билеты в национальный парк Ао Пханг Нга — 300 батов за чел.
  • Обед — по желанию
  • Посещение дополнительных локаций по пути в отель — по желанию
  • Аренда минивэна для групп от 4 до 12 человек — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 384 туристов
Привет всем путешественникам! Меня зовут Илья. Когда-то в 2015 году я всё бросил и прилетел в этой райский уголок с билетом в один конец. С тех пор Пхукет стал моим
читать дальшеуменьшить

вторым домом, я получил много жизненного опыта, работая в туризме и не только, проживая разные периоды своей жизни здесь. Пхукет такой разный и многогранный, настоящая жемчужина Таиланда, поэтому я горю желанием показать вам его таким, каким его вижу я. До встречи на наших индивидуальных экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
б
Великолепная экскурсия. Организовано все прекрасно. Однозначно рекомендуем. Илья очень грамотно рассчитал время начала экскурсии, чтобы можно было побывать на острове Бонда без толпы народа, спокойно все посмотрели, пофотографировались и продолжили маршрут. Вообще приятно, когда гид в курсе всех вопросов и очень интересно рассказывает про страну пребывания. Спасибо, Илья за прекрасно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
Салам
Прекрасная экскурсия!
Посетили все что физически возможно за один день.
Илья был занят, но он порекомендовал Дмитрия, остались очень довольны - прекрасный рассказчик, с ним очень интересно!
Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Куда бы мы не ехали отдыхать, всегда пользуемся услугой индивидуальной экскурсии. В этом году в июне были в Египте - замечательно все прошло, в Шанхае были в феврале, так же
читать дальшеуменьшить

все хорошо, а вот Пхукет, не то слово разочаровал. Красота природы - да, супер, но вот организация процесса сильно хромает. Что же произошло? Судите сами. Экскурсия была запланированна на 6.00 утра, нас должны были забрать из гостиницы. Получаю письмо от гида Максима, что за нами не приедут, а вызовут такси, в лом ехать:), ждали такси, ловили такси, приехало. Далее, в удобном месте для гида, он нас встречает. У нас семья 2 взрослых и двое деток 12 и 8 лет. В его машину частную кое как поместились. Кстати в других странах минивен приезжал. Тут маленькая легковушка Toyota Yaris. Ехали до встречи с гидом 50 минут, 15 минут искали такси, потом уже в машине с гидом часа полтора. Я сидела между двух деток кое как (машинка гида маленькая). Максим гид вежливый, рассказывал интересно - тут все ок. Приехали, ух. Далее на лодку. Согласовали маршрут, возле островов Джеймса Бонда плавали на каяке, с лодкой была ещё женщина, её функционал, кроме как легализация статуса Максима была не понятна. На каяки вмещается 2 человека, мы разбились на: я+мой сын и муж с дочкой и тут Максим тоже с этой женщиной решают кататься… ну ок. Смысла кроме отдыха самого гида в этом не было. Далее была замечательная пещера, потом сам остров Джеймса Бонда (делать на котором не чего, билеты оплачиваем отдельно). Максим с нами не идёт, идёт женщина, которую далее мы ловим чтобы она хоть пару фото сделала, она не заинтересована и висит в своём телефоне. Максим спит на лодке. Далее нам обещают свозить на остров, где можно покупаться, но у этой женщины дела…. нас просто где попало возле скалы останавливают и типа купайтесь. Мы отказались. На этом все…. время 13.00, обратная дорога… Максим предложит покушать и отвести уже на своей машине на пляж (отдельно оплачиваеться ресторан). Далее час в машине и ресторан закрыт, далее ещё час и Максим решает, что дальше мы сами. Высаживает и ну вы сами покушайте где нибудь и потом сами такси до дома возьмите… …."в лом" повторяется. Общий итог- не рекомендуем! Это не стоит совсем тех денег, которые заплатили. Берите лучше груповые экскурсии, хотя бы не обидно будет и сильно дешевле. А вот заплатить 499 USD и получить, что получили это жёстко. Так как есть с чем сравнивать в других странах, на Пхукете это прям дно. Ставим 2 за организацию. А красоту природы сложно испортить, тут 5!

Илья
Илья
Ответ организатора:
Добрый день. Прокомментирую каждый пункт вашего отзыва.

Сразу начну с того, что в Таиланде по закону нельзя работать русским гидом, получить
читать дальшеуменьшить

лицензию гида и работать официально может исключительно гражданин Таиланда. Но мы стараемся проводить экскурсию так, чтобы защитить русскоговорящего гида, и отправлять тайского гида с лицензией вместе с русским гидом под видом переводчика. Переводчиком в Таиланде работать можно. На лодке присутствовал капитан лодочник, тайский гид (женщина, которую вы упомянули), и гид Максим.

Гид Максим очень опытный, вежливый, терпеливый и стрессоустойчивый сотрудник. Просто невозможно, чтобы он говорил влом или подобные выражения. Кстати вы сами подметили, что гид Максим вежливый. Он весь день старался вам угодить, очень много рассказал про страну и лайфхаков, много чего советовал вам по отдыху. Везде вас терпеливо ждал.

В цену изначально заявлена машина седан комфортная с кондиционером. Запроса на автомобиль большей вместительности или минивэн не было.

Вы проживали на большой вилле, где было 2 КПП, нашего гида просто не пустили с утра на территорию и сказали если нужно, ждать снаружи. Вы выходить или подъехать к КПП отказались. Гид Максим вызвал вам такси до удобной точки за свой счет утром, с вас денег не взяли за это. Ехали вы 25 минут, а не 50. Ехать на смотровую вы отказались еще накануне, так как сказали, что уже были там. Встретившись наконец-то с Максимом, вы изначально были негативно настроены уже утром, долго не могли наконец уехать с заправки и выясняли между собой отношения. Максим поехал с вами кататься на каное, как раз таки, чтобы сделать вам фотографии, видео и рассказать про пещеры, по которым вы плавали. По итогу вам он отправил кучу видеоматериала с вашим участием. Показал вам каждую скалу, похожую на животных и потайные лагуны, в этот день был идеальный уровень воды и вы проплыли по самым лучшим пещерам. На острове Джеймса Бонда в момент вашего прибытия была проверка рейнджеров, поэтому в целях безопасности, было принято совместное решение, чтобы вы погуляли с тайским гидом, вы с этим согласились и сами сказали Максиму, что в такой ситуации он может остаться на лодке. Вы не рассказали про момент, когда девочка ваша упала и разодрала коленку себе в пещере, и Максим с тайским гидом вымывали ей колено и обрабатывали антисептиком. В программе не заявлено купание вообще, так как это залив в первую очередь и везде илистое дно. Но вы все равно настояли на том, чтобы вас отвезли в самое лучшее место для купания, что команда и сделала. Приехав к острову, купаться вы не стали. Перед возвращением на пирс вы попросили Максима отвезти вас в хороший ресторан, который вы сами очень долго выбирали, то есть поехали именно по вашей инициативе в конкретный ресторан, к сожалению он оказался закрыт. Внимательный Максим понял, что чтобы поднять вам настроение, предложил отвезти вас на хороший пляж на Пхукете искупаться, попутно предложил уже свой вариант ресторана проверенный, который был открыт с хорошей европейской кухней. Но это уже не входило в программу, это было для вас как бонус, такси в отель Максим вам тоже оплатил за свой счет, хотя мог этого и не делать, так как это не входит в основную программу

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Из Пхукета к заливу Пханг Нга: смотровая, каноэ и тайные пещеры»

Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
На машине
На лодке
Прогулки на каяках
9 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от $300 за всё до 4 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Остров Джеймса Бонда + чайная церемония на приватном пляже
Путешествие по островам бухты Пханг Нга с посещением пещеры, лагун и смотровых площадок
Начало: У вашего отеля или виллы
Завтра в 05:30
9 авг в 04:00
от $440 за всё до 6 чел.
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
Отправиться в путешествие по заливу Пханг Нга, чтобы отыскать самые красивые места Таиланда
Завтра в 07:00
9 авг в 04:00
от $470 за всё до 4 чел.
Джеймс Бонд и другие острова Пханг Нга
На катере
Прогулки на каяках
На лодке
9 часов
13 отзывов
Групповая
Джеймс Бонд и другие острова Пханг Нга
Живописные скалы, катание на каноэ и жители плавучей деревни в путешествии на скоростной лодке
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
10 авг в 07:30
12 авг в 07:30
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
от $499 за экскурсию