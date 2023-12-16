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лицензию гида и работать официально может исключительно гражданин Таиланда. Но мы стараемся проводить экскурсию так, чтобы защитить русскоговорящего гида, и отправлять тайского гида с лицензией вместе с русским гидом под видом переводчика. Переводчиком в Таиланде работать можно. На лодке присутствовал капитан лодочник, тайский гид (женщина, которую вы упомянули), и гид Максим.



Гид Максим очень опытный, вежливый, терпеливый и стрессоустойчивый сотрудник. Просто невозможно, чтобы он говорил влом или подобные выражения. Кстати вы сами подметили, что гид Максим вежливый. Он весь день старался вам угодить, очень много рассказал про страну и лайфхаков, много чего советовал вам по отдыху. Везде вас терпеливо ждал.



В цену изначально заявлена машина седан комфортная с кондиционером. Запроса на автомобиль большей вместительности или минивэн не было.



Вы проживали на большой вилле, где было 2 КПП, нашего гида просто не пустили с утра на территорию и сказали если нужно, ждать снаружи. Вы выходить или подъехать к КПП отказались. Гид Максим вызвал вам такси до удобной точки за свой счет утром, с вас денег не взяли за это. Ехали вы 25 минут, а не 50. Ехать на смотровую вы отказались еще накануне, так как сказали, что уже были там. Встретившись наконец-то с Максимом, вы изначально были негативно настроены уже утром, долго не могли наконец уехать с заправки и выясняли между собой отношения. Максим поехал с вами кататься на каное, как раз таки, чтобы сделать вам фотографии, видео и рассказать про пещеры, по которым вы плавали. По итогу вам он отправил кучу видеоматериала с вашим участием. Показал вам каждую скалу, похожую на животных и потайные лагуны, в этот день был идеальный уровень воды и вы проплыли по самым лучшим пещерам. На острове Джеймса Бонда в момент вашего прибытия была проверка рейнджеров, поэтому в целях безопасности, было принято совместное решение, чтобы вы погуляли с тайским гидом, вы с этим согласились и сами сказали Максиму, что в такой ситуации он может остаться на лодке. Вы не рассказали про момент, когда девочка ваша упала и разодрала коленку себе в пещере, и Максим с тайским гидом вымывали ей колено и обрабатывали антисептиком. В программе не заявлено купание вообще, так как это залив в первую очередь и везде илистое дно. Но вы все равно настояли на том, чтобы вас отвезли в самое лучшее место для купания, что команда и сделала. Приехав к острову, купаться вы не стали. Перед возвращением на пирс вы попросили Максима отвезти вас в хороший ресторан, который вы сами очень долго выбирали, то есть поехали именно по вашей инициативе в конкретный ресторан, к сожалению он оказался закрыт. Внимательный Максим понял, что чтобы поднять вам настроение, предложил отвезти вас на хороший пляж на Пхукете искупаться, попутно предложил уже свой вариант ресторана проверенный, который был открыт с хорошей европейской кухней. Но это уже не входило в программу, это было для вас как бонус, такси в отель Максим вам тоже оплатил за свой счет, хотя мог этого и не делать, так как это не входит в основную программу