Посвятите один день исследованию Пхукета. Вы побываете в пещерах и полюбуетесь карстовыми горами. Покормите обезьянок и увидите быт людей моря. Узнаете больше о истории Таиланда, его культуре и традициях.
В программе — пещерный храм Ват Суван Куха, нацпарк «Тхам Пхи Хуа» и пещера Черепа, где мы поплаваем на лодке, водопад, подъём на смотровую, горячие источники и вкусный обед!
В программе — пещерный храм Ват Суван Куха, нацпарк «Тхам Пхи Хуа» и пещера Черепа, где мы поплаваем на лодке, водопад, подъём на смотровую, горячие источники и вкусный обед!
Описание экскурсии
Стартуем в 8 утра, я заберу вас из отеля.
- Пещерный храм Ват Суван Куха. Здесь вы сможете покормить обезьянок с рук и зайти в пещеру, где находится самая большая статуя Будды в провинции Пханг Нга.
- Национальный парк Тхам Пхи Хуа. В нём мы окажется через 30–40 минут езды. Арендуем лодку и проплывём вдоль пещеры Черепа. В этой пещере были найдены наскальные рисунки, которым более 3000 лет!
- Парк и водопад. Насладившись пещерами, мы отправимся в парк, где королевская семья посадила аллею деревьев, и дойдём до каскадного водопада, вытекающего из пещеры.
- Вкусный морской обед
- Восхождение на гору по 1260 ступеням. Подкрепившись, вы сможете подняться на вершину, с которой откроются прекрасные виды.
- Термы. В конце насыщенного дня мы отдохнём на горячих источниках.
Для любителей Буддистских храмов есть возможность посетить Белый храм в Краби-тауне.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Corolla Cross
- Если вы планируете заходить в храмы, то одежда должна быть закрытой. Также советую взять с собой наличные для карманных расходов, надеть удобную обувь и головной убор.
- На экскурсию можно с детьми от 5 лет
В стоимость поездки включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Билеты в нац. парк
- Обед
- Вода
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Пожертвования в храме
- Кофе, чай, фреш, мороженое
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 230 туристов
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1. Яков молодец. К экскурсии подготовлен, интересно рассказывает, много знает, плюс творческий подход)). мне нравится когда организатор качественно и ответственно подходит к своей работе.
2. Особо хочу подчеркнуть 100%преимущество индивидуального формата
2. Особо хочу подчеркнуть 100%преимущество индивидуального формата
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