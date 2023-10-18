Насладиться пещерами, водопадами, видами со смотровой, горячими источниками и морской кухней
Посвятите один день исследованию Пхукета. Вы побываете в пещерах и полюбуетесь карстовыми горами. Покормите обезьянок и увидите быт людей моря. Узнаете больше о истории Таиланда, его культуре и традициях.
В программе — пещерный храм Ват Суван Куха, нацпарк «Тхам Пхи Хуа» и пещера Черепа, где мы поплаваем на лодке, водопад, подъём на смотровую, горячие источники и вкусный обед!
В программе — пещерный храм Ват Суван Куха, нацпарк «Тхам Пхи Хуа» и пещера Черепа, где мы поплаваем на лодке, водопад, подъём на смотровую, горячие источники и вкусный обед!
Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
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21
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окт
22
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23
окт
окт
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Стартуем в 8 утра, я заберу вас из отеля.
- Пещерный храм Ват Суван Куха. Здесь вы сможете покормить обезьянок с рук и зайти в пещеру, где находится самая большая статуя Будды в провинции Пханг Нга.
- Национальный парк Тхам Пхи Хуа. В нём мы окажется через 30–40 минут езды. Арендуем лодку и проплывём вдоль пещеры Черепа. В этой пещере были найдены наскальные рисунки, которым более 3000 лет!
- Парк и водопад. Насладившись пещерами, мы отправимся в парк, где королевская семья посадила аллею деревьев, и дойдём до каскадного водопада, вытекающего из пещеры.
- Вкусный морской обед
- Восхождение на гору по 1260 ступеням. Подкрепившись, вы сможете подняться на вершину, с которой откроются прекрасные виды.
- Термы. В конце насыщенного дня мы отдохнём на горячих источниках.
Для любителей Буддистских храмов есть возможность посетить Белый храм в Краби-тауне.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Corolla Cross
- Если вы планируете заходить в храмы, то одежда должна быть закрытой. Также советую взять с собой наличные для карманных расходов, надеть удобную обувь и головной убор.
- На экскурсию можно с детьми от 5 лет
В стоимость поездки включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Билеты в нац. парк
- Обед
- Вода
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Пожертвования в храме
- Кофе, чай, фреш, мороженое
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Яков Маковеев. Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
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