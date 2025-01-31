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экскурсии - это и возможность изменить маршрут под Ваши пожелания, и изменить порядок, который был запланирован и отказаться либо что-то изменить/добавить.

3. Сам маршрут)). Для туриста, как я - любителя моря и шезлонга - было интересно, но сложно)). Маршрут очень насыщен передвижением на комфортабельном авто. Конечно мы увидели интересные пещеры, храмовые комплексы, поплавали на длиннохвостой лодочке (которая была сильно «уставшая»), красивые локации - но 12 часов экскурсии - это для меня перебор)).

И мы еще отказались от части запланированного маршрута - с ним получилось бы все 16 часов. И это индивидуальный формат - только для нас - мы никого не ждали, нигде не задерживались.

Экскурсия интересная, с одним условием - если Вы готовы весь день провести в дороге.