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день с трансфера из отеля, вы отправитесь на пирс Чалонг, где начнется ваше приключение.



После регистрации вас ждет поездка на лодке к островам Рача, где профессиональные инструкторы проведут 45-минутное погружение на глубину до 15 метров.



В перерыве между погружениями вы насладитесь обедом на пляже и сможете расслабиться, занимаясь снорклингом или попробовав другие водные развлечения.