Дайвинг на Пхукете — это уникальная возможность исследовать подводные глубины в одном из самых живописных мест мира. Независимо от уровня вашего опыта, это путешествие подарит вам незабываемые впечатления. Начав свой
Описание водной прогулки
Что вас ждет:
- 8:00-8:45 – Трансфер из отеля на пирс Чалонг;
- 9:00-9:30 – Регистрация перед отправлением на лодку для отправления на остров Рача;
- 10:00 – Прибытие на остров Рача, 45-минутное погружение на глубину не более 15 метров. Если вы не хотите заниматься подводным плаванием, можете заняться снорклингом;
- 12:00 – Обед по системе «шведский стол» в ресторане на берегу моря;
- 13:30 – Отправление на Ко Хе, 15 минут на лодке, снорклинг и отдых в течение двух часов. На острове Ко Хе есть много развлечений, которые вы можете попробовать, покататься на гидроциклах, бананах, длиннохвостых лодках за дополнительную плату;
- 16:00 – Возвращение на пирс и обратно в отель.
Ежедневно в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Чалонг
- Остров Рача
- Остров Ко Хе
- Подводный мир
- Коралловые рифы
Что включено
- Дайвинг-гид
- Трансфер из отеля на лодку и обратно (Камала, Патонг, Карон, Ката)
- Одно погружение, снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Обед, вода.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с нами для подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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