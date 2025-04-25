Дайвинг на Пхукете

Дайвинг на Пхукете — это уникальная возможность исследовать подводные глубины в одном из самых живописных мест мира. Независимо от уровня вашего опыта, это путешествие подарит вам незабываемые впечатления. Начав свой
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день с трансфера из отеля, вы отправитесь на пирс Чалонг, где начнется ваше приключение.

После регистрации вас ждет поездка на лодке к островам Рача, где профессиональные инструкторы проведут 45-минутное погружение на глубину до 15 метров.

В перерыве между погружениями вы насладитесь обедом на пляже и сможете расслабиться, занимаясь снорклингом или попробовав другие водные развлечения.

Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Дайвинг на Пхукете
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Что вас ждет:

  • 8:00-8:45 – Трансфер из отеля на пирс Чалонг;
  • 9:00-9:30 – Регистрация перед отправлением на лодку для отправления на остров Рача;
  • 10:00 – Прибытие на остров Рача, 45-минутное погружение на глубину не более 15 метров. Если вы не хотите заниматься подводным плаванием, можете заняться снорклингом;
  • 12:00 – Обед по системе «шведский стол» в ресторане на берегу моря;
  • 13:30 – Отправление на Ко Хе, 15 минут на лодке, снорклинг и отдых в течение двух часов. На острове Ко Хе есть много развлечений, которые вы можете попробовать, покататься на гидроциклах, бананах, длиннохвостых лодках за дополнительную плату;
  • 16:00 – Возвращение на пирс и обратно в отель.

Ежедневно в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирс Чалонг
  • Остров Рача
  • Остров Ко Хе
  • Подводный мир
  • Коралловые рифы
Что включено
  • Дайвинг-гид
  • Трансфер из отеля на лодку и обратно (Камала, Патонг, Карон, Ката)
  • Одно погружение, снаряжение для дайвинга и снорклинга
  • Обед, вода.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами для подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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