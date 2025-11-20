Попробуйте дайвинг без опыта и сертификатов! Вас ждёт знакомство с подводным миром Андаманского моря: кораллы, тропические рыбы, затонувшие корабли и полное погружение — в прямом и переносном смысле. Всё — под контролем опытного инструктора.
Описание водной прогулки
- Обучение базовым навыкам дайвинга
- Два погружения по 30–40 минут в спокойных бухтах у островов Рача Ной и Рача Яй с профессиональным инструктором
- Знакомство с подводным миром Андаманского моря — от маленьких рачков и рыб до больших стай барракуд, мурены, каракатицы, осьминогов и черепах
- Отдых на борту, обед и живописные виды Пхукета
Примерный тайминг
6:50–7:30 — трансфер из отеля
8:00 — встреча с инструктором на пирсе, выход в море, завтрак
10:40 — первое погружение
11:50 — обед и отдых
13:00 — второе погружение
13:40–15:00 — отдых или дополнительное погружение (по желанию)
17:00 — возвращение на пирс, трансфер в отель
Организационные детали
- Программа 10+
- В стоимость входит: трансфер, снаряжение, страховка, полноценное питание на корабле (завтрак, обед, перекус), безалкогольные напитки
- У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты
- Бесплатный трансфер — с пляжей Ката, Карон, Патонг, Камала, Найхарн, Раваи, Чалонг. Стоимость из других районов — 1400–2200 батов. Также вы можете самостоятельно приехать на пирс
- Отдельно по желанию оплачивается профессиональная фото- и видеосъёмка погружений — 2000 батов за чел.
- С вами будет лицензированный русскоговорящий инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$145
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля или на пирсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов на Пхукете
Мы лицензированный, официально работающий на Пхукете 5-звездочный центр дайвинга. Обучаем с 2010 года. У нас опытные инструкторы и страховка.
