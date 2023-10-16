Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря
Мы докажем, что дайвинг доступен не только профессионалам! В акватории острова Рача-Яй недалеко от Пхукета вы побываете в подводном царстве, наслаждаясь красотой и силой моря. А сертифицированный инструктор обучит навыкам дайвинга и обеспечит безопасность.
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Описание
Что вас ожидает
Безопасность и комфорт
Эта программа для вас, если вы хотите впервые погрузиться с аквалангом в безопасной среде под контролем профессионального инструктора. Сначала вас ждёт теория и практическая подготовка, чтобы вы научились пользоваться снаряжением для дайвинга. А затем — два погружения (каждое по 30 минут) на глубину до 12 метров в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. Вы встретите множество рыбок, оцените подводные пейзажи и прозрачность воды. А в оставшееся время позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.
Вместе веселее!
Вы можете взять с собой сопровождающих, даже если они не планируют погружаться вместе с вами и вашим дайв-инструктором. Мы организуем для них трансфер до пирса и обратно, закажем питание, при желании выдадим маски и трубки для снорклинга.
Организационные детали
Бронирование
- На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. Ещё 50% от оставшейся стоимости экскурсии нужно оплатить не позднее, чем 15:00 в день накануне погружения, чтобы забронировать место на корабле. Оплату можно внести переводом или наличными — мы сами приедем к вам в отель. После внесения предоплаты мы выдадим вам ваучер.
- Возврат части предоплаты, которую вы передали гиду, возможна если вы предупредите об отмене не менее, чем за 24 часа до начала экскурсии
- До экскурсии необходимо предоставить гиду фотографии ваших паспортов для бронирования места на корабле и оформления страховки на время тура, а также указать название вашего отеля для организации трансфера
Что входит в стоимость
- Трансфер из вашего отеля до пирса и обратно (Патонг, Карон, Ката, Найхарн, Раваи). Из других мест — за дополнительную стоимость. Либо вы можете добраться самостоятельно.
- Полный необходимый комплект снаряжения для дайвинга
- Питание: завтрак и обед на дайв-боте, прохладительные напитки и фрукты
- Услуги русскоговорящего инструктора по дайвингу
Необязательные расходы
- Фото- и видеосъёмка оплачиваются на корабле
- Алкогольные напитки (пиво)
- Чаевые команде и инструктору (по желанию)
Противопоказания для дайвинга
- Беременность
- ЛОР-заболевания
- Хирургические вмешательства за последние 6 месяцев
- Перенесённые болезни сердца (инфаркты, инсульты и т. п.)
- Не допускаются дети младше 10 лет, дети 10-14 лет могут погружаться только в сопровождении одного из родителей
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Chalong Pier
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.