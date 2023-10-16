Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй

Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Почти все слышали о подводном плавании, но немногие готовы освоить его.

Мы докажем, что дайвинг доступен не только профессионалам! В акватории острова Рача-Яй недалеко от Пхукета вы побываете в подводном царстве, наслаждаясь красотой и силой моря. А сертифицированный инструктор обучит навыкам дайвинга и обеспечит безопасность.
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасность и комфорт

Эта программа для вас, если вы хотите впервые погрузиться с аквалангом в безопасной среде под контролем профессионального инструктора. Сначала вас ждёт теория и практическая подготовка, чтобы вы научились пользоваться снаряжением для дайвинга. А затем — два погружения (каждое по 30 минут) на глубину до 12 метров в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. Вы встретите множество рыбок, оцените подводные пейзажи и прозрачность воды. А в оставшееся время позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.

Вместе веселее!

Вы можете взять с собой сопровождающих, даже если они не планируют погружаться вместе с вами и вашим дайв-инструктором. Мы организуем для них трансфер до пирса и обратно, закажем питание, при желании выдадим маски и трубки для снорклинга.

Организационные детали

Бронирование

  • На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. Ещё 50% от оставшейся стоимости экскурсии нужно оплатить не позднее, чем 15:00 в день накануне погружения, чтобы забронировать место на корабле. Оплату можно внести переводом или наличными — мы сами приедем к вам в отель. После внесения предоплаты мы выдадим вам ваучер.
  • Возврат части предоплаты, которую вы передали гиду, возможна если вы предупредите об отмене не менее, чем за 24 часа до начала экскурсии
  • До экскурсии необходимо предоставить гиду фотографии ваших паспортов для бронирования места на корабле и оформления страховки на время тура, а также указать название вашего отеля для организации трансфера

Что входит в стоимость

  • Трансфер из вашего отеля до пирса и обратно (Патонг, Карон, Ката, Найхарн, Раваи). Из других мест — за дополнительную стоимость. Либо вы можете добраться самостоятельно.
  • Полный необходимый комплект снаряжения для дайвинга
  • Питание: завтрак и обед на дайв-боте, прохладительные напитки и фрукты
  • Услуги русскоговорящего инструктора по дайвингу

Необязательные расходы

  • Фото- и видеосъёмка оплачиваются на корабле
  • Алкогольные напитки (пиво)
  • Чаевые команде и инструктору (по желанию)

Противопоказания для дайвинга

  • Беременность
  • ЛОР-заболевания
  • Хирургические вмешательства за последние 6 месяцев
  • Перенесённые болезни сердца (инфаркты, инсульты и т. п.)
  • Не допускаются дети младше 10 лет, дети 10-14 лет могут погружаться только в сопровождении одного из родителей

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Chalong Pier
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Групповые
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Остров Рача
Популярные места
Природа и пейзажи
На острова

Похожие туры из Пхукета

По 5 островам - на гидроциклах
🏍 На мотоцикле
Гидроцикл
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
По 5 островам - на гидроциклах
Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
на причале Boat Lagoon
19 окт
21 окт
26 окт
28 окт
$95 за человека
Пхукет для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
105 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
250$175 за всё до 4 чел.
Дайвинг-приключение в Таиланде
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг-приключение в Таиланде
Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на сражение мурены и тунца
у вашего отеля
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
$145 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ