Почти все слышали о подводном плавании, но немногие готовы освоить его. Мы докажем, что дайвинг доступен не только профессионалам! В акватории острова Рача-Яй недалеко от Пхукета вы побываете в подводном царстве, наслаждаясь красотой и силой моря. А сертифицированный инструктор обучит навыкам дайвинга и обеспечит безопасность.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Безопасность и комфорт

Эта программа для вас, если вы хотите впервые погрузиться с аквалангом в безопасной среде под контролем профессионального инструктора. Сначала вас ждёт теория и практическая подготовка, чтобы вы научились пользоваться снаряжением для дайвинга. А затем — два погружения (каждое по 30 минут) на глубину до 12 метров в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. Вы встретите множество рыбок, оцените подводные пейзажи и прозрачность воды. А в оставшееся время позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.

Вместе веселее!

Вы можете взять с собой сопровождающих, даже если они не планируют погружаться вместе с вами и вашим дайв-инструктором. Мы организуем для них трансфер до пирса и обратно, закажем питание, при желании выдадим маски и трубки для снорклинга.

Организационные детали

Бронирование

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости. Ещё 50% от оставшейся стоимости экскурсии нужно оплатить не позднее, чем 15:00 в день накануне погружения, чтобы забронировать место на корабле. Оплату можно внести переводом или наличными — мы сами приедем к вам в отель. После внесения предоплаты мы выдадим вам ваучер.

Возврат части предоплаты, которую вы передали гиду, возможна если вы предупредите об отмене не менее, чем за 24 часа до начала экскурсии

До экскурсии необходимо предоставить гиду фотографии ваших паспортов для бронирования места на корабле и оформления страховки на время тура, а также указать название вашего отеля для организации трансфера

Что входит в стоимость

Трансфер из вашего отеля до пирса и обратно (Патонг, Карон, Ката, Найхарн, Раваи). Из других мест — за дополнительную стоимость. Либо вы можете добраться самостоятельно.

Полный необходимый комплект снаряжения для дайвинга

Питание: завтрак и обед на дайв-боте, прохладительные напитки и фрукты

Услуги русскоговорящего инструктора по дайвингу

Необязательные расходы

Фото- и видеосъёмка оплачиваются на корабле

Алкогольные напитки (пиво)

Чаевые команде и инструктору (по желанию)

Противопоказания для дайвинга