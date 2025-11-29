Дайвинг на островах Пхукета для новичков и сертифицированных дайверов.
Поездка на целый день на комфортабельной яхте с завтраком, обедом, напитками. Острова Рача Ной/Яй. Персональный сертифицированный инструктор на 1-2 чел. Обучение азам дайвинга. 2 погружения в день, каждое 40 минут, максимальная глубина 12 метров. Потрясающие подводные виды, разнообразие фауны гарантированы. Возможно взять друзей для сноркелинга (уточняйте стоимость).
Поездка на целый день на комфортабельной яхте с завтраком, обедом, напитками. Острова Рача Ной/Яй. Персональный сертифицированный инструктор на 1-2 чел. Обучение азам дайвинга. 2 погружения в день, каждое 40 минут, максимальная глубина 12 метров. Потрясающие подводные виды, разнообразие фауны гарантированы. Возможно взять друзей для сноркелинга (уточняйте стоимость).
Описание водной прогулкиПоездка на целый день на комфортабельной яхте с завтраком, обедом, полдником, фруктами, напитками. Острова Рача Ной/Яй. Персональный сертифицированный инструктор на 1-2 чел. Обучение азам дайвинга. 2 погружения в день, каждое 40 минут, максимальная глубина 12 метров. Потрясающие подводные виды, разнообразие фауны гарантированы. Возможно взять друзей для сноркелинга (уточняйте стоимость). Возможность фото-видеосъемки. Трансфер Раваи, Найхарн, Ката, Карон, Патонг, Камала. Остальные - уточняйте. Для сертифицированных дайверов особые условия и гораздо больший выбор мест погружений. Погружения с акулами, ночные погружения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Рача Яй и Рача Ной - идеальный вариант и для новичков, и для опытных. Вода здесь прозрачная (до 25-30 м видимости), течения лёгкие, рифы полны живности - черепахи, мурены, окуни, возможно, мант
- Racha Yai отлично подойдёт для первых погружений и курсов Open Water: мелкая зона до 7-15 м, мягкие рифы, лёгкий доступ к затонувшему кораблю с рыбой
- Racha Noi - чуть ближе к «диким» местам: гранитные глыбы, дрифт-дайв, большой шанс увидеть мант и скатов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет вас из отеля на о. Пхукет
Завершение: Трансфер отвезет обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Водная прогулка
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
29 ноя в 07:00
2 дек в 07:00
$88 за человека
Водная прогулка
Дайвинг-приключение в Таиланде
Погрузиться в мир Андаманского моря и посмотреть на сражение мурены и тунца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$145 за человека
Водная прогулка
Подводный мир Пхукета: дайвинг для новичков на острове Рача-Яй
Совершить групповое погружение с аквалангом и встретить обитателей тропического моря
Начало: У Chalong Pier
Расписание: ежедневно в 08:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$150 за человека