Отправьтесь на YONA Beach Club — единственный плавучий пляжный клуб Пхукета! Утром — отдых у бассейна и лёгкая музыка. После обеда — зажигательные вечеринки с диджеями и закаты посреди Андаманского моря. Выберите свой формат: расслабленный день или яркое шоу под открытым небом!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание билета
YONA Beach Club — уникальный плавучий курорт! На борту гостей ждут:
- Инфинити-бассейн с видом на море — идеальное место для плавания и отдыха.
- Приватные зоны (кабаны, диваны, балийские сетки над водой) — для полного релакса.
- Рooftop Lounge — верхняя палуба с панорамными видами на бескрайнее море.
- Sunset Terrace — лаунж-зона для встречи заката в открытом море.
• Рестораны и бары — авторские коктейли, блюда средиземноморской, тайской и японской кухни. Разные атмосферы на одной платформе:
Утром: спокойная музыка, атмосфера уединения и полного расслабления.
• После обеда: живые выступления диджеев, танцы под открытым небом и яркие закаты. Виды программ:
Morning Pass (до 14:00). Из них 1,500 THB — депозит на еду и напитки.
Afternoon Pass (до 21:30). Из них 2,000 THB — депозит на еду и напитки. Билет на YONA Beach Club включает не только вход, но и депозит, который гость может потратить на еду и напитки в баре и ресторане. Депозит используется по меню клуба, не возвращается и действует только в день посещения. Где находится гость, если место не включено? Билеты «без места» не включают гарантированное сидячее или лежачее место (например, шезлонг, кровать или кабану). Это значит, что:.
- Гость может свободно перемещаться по всей территории клуба: бар, бассейн, ресторан, лаунж.
- Можно отдыхать в воде, у барной стойки в бассейне, сидеть на ступеньках бассейна, стоять или присесть там, где есть свободное пространство.
• При желании можно дополнительно арендовать зону отдыха (оплачивается отдельно, по наличию). Важная информация:
- Просим прибыть на пирс минимум за 20 минут до выбранного времени отправления.
- Длительность пребывания: Morning Experience: с 09:30 до 14:00. Afternoon Experience: с 14:00 до 21:30.
- Дресс-код: элегантный smart casual. Не допускаются: спортивная одежда, шлёпанцы с носками, пляжная обувь типа Crocs, пластиковые сумки. В случае несоблюдения дресс-кода посадка на катер будет отказана без возврата средств.
- Ограничения по возрасту: Morning Experience: допускаются гости от 4 лет. Afternoon Experience: допускаются только гости от 20 лет.
- На борту запрещено приносить свою еду и напитки.
- Прыжки с лодки в воду запрещены.
- Курение разрешено только в специально отведённых местах.
- В случае плохих погодных условий возможен перенос даты или полный возврат средств.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Patong Boat Pier - в высокий сезон (декабрь-апрель)
- Royal Phuket Marina - в низкий сезон (апрель-ноябрь)
- Андаманское море
- YONA Beach Club
Где начинаем и завершаем?
Начало: Patong Boat Pier (16.12-20.04 и 10.11-19.04); Royal Phuket Marina (20.04-09.11)
Завершение: Возвращение на тот же пирс, с которого осуществлялась отправка: - В высокий сезон: Patong Boat Pier - В низкий сезон: Royal Phuket Marina
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Просим прибыть на пирс минимум за 20 минут до выбранного времени отправления
- Длительность пребывания:
- Morning Experience: с 09:30 до 14:00
- Afternoon Experience: с 14:00 до 21:30
- Дресс-код: элегантный smart casual. Не допускаются: спортивная одежда, шлёпанцы с носками, пляжная обувь типа Crocs, пластиковые сумки. В случае несоблюдения дресс-кода посадка на катер будет отказана без возврата средств
- Ограничения по возрасту:
- Morning Experience: допускаются гости от 4 лет
- Afternoon Experience: допускаются только гости от 20 лет
- На борту запрещено приносить свою еду и напитки
- Прыжки с лодки в воду запрещены
- Курение разрешено только в специально отведённых местах
- В случае плохих погодных условий возможен перенос даты или полный возврат средств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
