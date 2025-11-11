YONA Beach Club — уникальный плавучий курорт! На борту гостей ждут:

Инфинити-бассейн с видом на море — идеальное место для плавания и отдыха.

Приватные зоны (кабаны, диваны, балийские сетки над водой) — для полного релакса.

Рooftop Lounge — верхняя палуба с панорамными видами на бескрайнее море.

Sunset Terrace — лаунж-зона для встречи заката в открытом море.

• Рестораны и бары — авторские коктейли, блюда средиземноморской, тайской и японской кухни. Разные атмосферы на одной платформе:

Утром: спокойная музыка, атмосфера уединения и полного расслабления.

• После обеда: живые выступления диджеев, танцы под открытым небом и яркие закаты. Виды программ:

Morning Pass (до 14:00). Из них 1,500 THB — депозит на еду и напитки.

• Afternoon Pass (до 21:30). Из них 2,000 THB — депозит на еду и напитки. Билет на YONA Beach Club включает не только вход, но и депозит, который гость может потратить на еду и напитки в баре и ресторане. Депозит используется по меню клуба, не возвращается и действует только в день посещения. Где находится гость, если место не включено? Билеты «без места» не включают гарантированное сидячее или лежачее место (например, шезлонг, кровать или кабану). Это значит, что:

Гость может свободно перемещаться по всей территории клуба: бар, бассейн, ресторан, лаунж.

Можно отдыхать в воде, у барной стойки в бассейне, сидеть на ступеньках бассейна, стоять или присесть там, где есть свободное пространство.

• При желании можно дополнительно арендовать зону отдыха (оплачивается отдельно, по наличию). Важная информация: