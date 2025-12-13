Мои заказы

Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп

Отдохнуть душой и телом в нетуристических локациях Пхукета
Эта приятная релакс-поездка разнообразит ваш пляжный отдых на Пхукете. Вы побываете в местах, куда не возят групповые экскурсии. Подышите аромамаслами и расслабитесь в тайской бане. Раскроете секреты приготовления локальных блюд и попробуете приготовить одно из них своими руками. И проводите закат в прекрасном месте — на смотровой площадке мыса Промтеп.
5
2 отзыва
Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп
Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп
Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп

Описание мастер-класса

Тайская спа-баня

Тайская баня похожа на хаммам с ароматным паром. Вы побываете в парной с аромамаслами, сделаете полезный скраб, окунётесь в ледяную купель или бассейн, отдохнёте за чашечкой травяного чая. Также здесь можно заказать профессиональный массаж. Я познакомлю вас с банной культурой тайцев и развею миф о том, что в жару в баню не ходят.

Гастрономический мастер-класс

Вы приготовите вкусный обед в аутентичной обстановке тайского ресторана-буфета со шведским столом. Я помогу выбрать продукты и поделюсь секретами создания интересных блюд. Мы сделаем clear soup — суп-конструктор в китайском стиле. Или отварим в азиатском соусе креветки, мидии, кальмаров и экзотическую рыбу. Или сделаем необычные безуглеводные бургеры. Выбор за вами!

Закат на мысе Промтеп

Завершим день на самой южной точке Пхукета — мысе Промтеп. Вы полюбуетесь заходом солнца и сделаете потрясающие фото.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris
  • Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
  • Заберу из районов: Карон, Ката, Раваи, Найхарн, Чалонг. Из остальных районов Пхукета — по договорённости
  • Дополнительные расходы: спа — 150 батов с чел., массаж — 350-400 батов с чел., буфет — 300 батов с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 32 туристов
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде,
читать дальше

на Пхукете, летом — в Московском регионе. Мои маршруты по Подмосковью и Пхукету составлены по принципу «интересно, лаконично, красиво и без суеты». Делаю, как для себя. С радостью поделюсь красотой и полезной информацией по локациям моих экскурсий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
13 дек 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила только положительные эмоции! Спа-баня подарила глубокое расслабление, а ужин в ресторане, где блюда готовишь самостоятельно, стал интересным и необычным форматом.
Закат на мысе Промтеп был отличным завершением дня. Большое спасибо Татьяне за отличную организацию, внимание к деталям и тёплое отношение. Экскурсию смело рекомендую!
Н
Наталия
1 мар 2025
Отличный день в компании Татьяны!
Посетили все заявленные в экскурсии места и несколько других в процессе поездки. Татьяна приветлива и коммуникабельная, спрашивает и советует что посмотреть, куда можем заехать, очень понравилось проводить с ней время. Кроме экскурсии поболтали о других местах на Пхукете, что интересно, что еще посмотреть. Однозначно рекомендую!
Отличный день в компании Татьяны!Отличный день в компании Татьяны!Отличный день в компании Татьяны!Отличный день в компании Татьяны!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Добро пожаловать на Пхукет
На автобусе
5.5 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать на Пхукет
Увидеть основные локации острова, полюбоваться улочками Пхукет-Тауна и видами со смотровых площадок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
$40 за человека
Поход сквозь тайские джунгли
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Поход сквозь тайские джунгли
Пройти к мысу Лаем Кратинг тропами местных жителей и удивиться нетипичным для Пхукета пейзажам
Начало: На Karon View Point
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 12 чел.
Больше всего и сразу: многообразие Пхукета за один день
На машине
6 часов
-
30%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Больше всего и сразу: многообразие Пхукета за один день
Насыщенный маршрут от музея истории Королевства Таиланд до заката на мысе и променада по Бангла Роуд
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
22 дек в 12:00
$231$330 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете