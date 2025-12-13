Эта приятная релакс-поездка разнообразит ваш пляжный отдых на Пхукете. Вы побываете в местах, куда не возят групповые экскурсии. Подышите аромамаслами и расслабитесь в тайской бане. Раскроете секреты приготовления локальных блюд и попробуете приготовить одно из них своими руками. И проводите закат в прекрасном месте — на смотровой площадке мыса Промтеп.

Описание мастер-класса

Тайская спа-баня

Тайская баня похожа на хаммам с ароматным паром. Вы побываете в парной с аромамаслами, сделаете полезный скраб, окунётесь в ледяную купель или бассейн, отдохнёте за чашечкой травяного чая. Также здесь можно заказать профессиональный массаж. Я познакомлю вас с банной культурой тайцев и развею миф о том, что в жару в баню не ходят.

Гастрономический мастер-класс

Вы приготовите вкусный обед в аутентичной обстановке тайского ресторана-буфета со шведским столом. Я помогу выбрать продукты и поделюсь секретами создания интересных блюд. Мы сделаем clear soup — суп-конструктор в китайском стиле. Или отварим в азиатском соусе креветки, мидии, кальмаров и экзотическую рыбу. Или сделаем необычные безуглеводные бургеры. Выбор за вами!

Закат на мысе Промтеп

Завершим день на самой южной точке Пхукета — мысе Промтеп. Вы полюбуетесь заходом солнца и сделаете потрясающие фото.

Организационные детали