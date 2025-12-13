Тайская спа-баня, кулинарный мастер-класс и закат на мысе Промтеп
Отдохнуть душой и телом в нетуристических локациях Пхукета
Эта приятная релакс-поездка разнообразит ваш пляжный отдых на Пхукете. Вы побываете в местах, куда не возят групповые экскурсии. Подышите аромамаслами и расслабитесь в тайской бане. Раскроете секреты приготовления локальных блюд и попробуете приготовить одно из них своими руками. И проводите закат в прекрасном месте — на смотровой площадке мыса Промтеп.
Описание мастер-класса
Тайская спа-баня
Тайская баня похожа на хаммам с ароматным паром. Вы побываете в парной с аромамаслами, сделаете полезный скраб, окунётесь в ледяную купель или бассейн, отдохнёте за чашечкой травяного чая. Также здесь можно заказать профессиональный массаж. Я познакомлю вас с банной культурой тайцев и развею миф о том, что в жару в баню не ходят.
Гастрономический мастер-класс
Вы приготовите вкусный обед в аутентичной обстановке тайского ресторана-буфета со шведским столом. Я помогу выбрать продукты и поделюсь секретами создания интересных блюд. Мы сделаем clear soup — суп-конструктор в китайском стиле. Или отварим в азиатском соусе креветки, мидии, кальмаров и экзотическую рыбу. Или сделаем необычные безуглеводные бургеры. Выбор за вами!
Закат на мысе Промтеп
Завершим день на самой южной точке Пхукета — мысе Промтеп. Вы полюбуетесь заходом солнца и сделаете потрясающие фото.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris
Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
Заберу из районов: Карон, Ката, Раваи, Найхарн, Чалонг. Из остальных районов Пхукета — по договорённости
Дополнительные расходы: спа — 150 батов с чел., массаж — 350-400 батов с чел., буфет — 300 батов с чел.
Ответы на вопросы
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Провела экскурсии для 32 туристов
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде, читать дальше
на Пхукете, летом — в Московском регионе. Мои маршруты по Подмосковью и Пхукету составлены по принципу «интересно, лаконично, красиво и без суеты». Делаю, как для себя. С радостью поделюсь красотой и полезной информацией по локациям моих экскурсий.
Мария
13 дек 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила только положительные эмоции! Спа-баня подарила глубокое расслабление, а ужин в ресторане, где блюда готовишь самостоятельно, стал интересным и необычным форматом. Закат на мысе Промтеп был отличным завершением дня. Большое спасибо Татьяне за отличную организацию, внимание к деталям и тёплое отношение. Экскурсию смело рекомендую!
Наталия
1 мар 2025
Отличный день в компании Татьяны! Посетили все заявленные в экскурсии места и несколько других в процессе поездки. Татьяна приветлива и коммуникабельная, спрашивает и советует что посмотреть, куда можем заехать, очень понравилось проводить с ней время. Кроме экскурсии поболтали о других местах на Пхукете, что интересно, что еще посмотреть. Однозначно рекомендую!