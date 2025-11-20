Это неспешный день в центре, где слоны живут без цепей и принуждения.
Вы приготовите для них угощение, поможете принять грязевые ванны и познакомитесь с местной культурой через кулинарию и ремёсла. Вас ждёт тёплая, спокойная и осознанная встреча с животными.
Описание мастер-класса
- Инструктаж и знакомство с центром: вы увидите, в каких условиях живут слоны, как устроена территория и как здесь создают спокойную среду без принуждения.
- Приготовление фруктов, овощей и полезных шариков: разберётесь, что входит в рацион и зачем слонам нужны витаминные добавки.
- Кормление слонов: сможете передать приготовленные угощения, увидеть гигантов вблизи и понять, как строится доверие между человеком и животным.
- Грязевой бассейн и глиняный скраб: понаблюдаете за естественными привычками слонов и узнаете, почему грязевые ванны защищают кожу и помогают животным расслабляться.
- Купание со слонами и тропический душ: поучаствуете в водных процедурах и увидите, как меняется настроение животных.
- Кулинарный мастер-класс, приготовление Пад-тая: познакомитесь с базовыми принципами тайской кухни, приготовите блюдо и, по желанию, попробуете результат.
- Мастер-класс по сувенирам: поработаете с тканью и природными материалами, узнаете о традициях тайских ремёсел и сделаете небольшую вещь, которая сохранит память об этом дне среди слонов.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на кондиционированных минивэнах из отелей Пхукета. Для маленьких детей специальные кресла не предоставляются.
- Подходит для детей от 4 лет в сопровождении родителей. Для детей до 4 лет — посещение бесплатное, но ребёнок должен быть под постоянным присмотром взрослого.
- Возьмите с собой: купальник или одежду, которую не жалко намочить, полотенце и сменную сухую одежду, лёгкую обувь (сланцы или сандалии, которые можно намочить), солнцезащитный крем и головной убор, водонепроницаемый чехол для телефона или камеры.
- Можем скорректировать программу из-за погодных условий — безопасность путешественников и животных всегда на первом месте.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Формат
- Дорога в центр занимает 10–30 минут (в зависимости от расположения вашего отеля и загруженности дорог).
- Программа проходит на открытом воздухе без ограждений и клеток.
- Вы будете активно участвовать: кормить, купать слонов, готовить лакомства. Будьте готовы к лёгкому взаимодействию с животными и подвижным активностям.
- Специальная физическая подготовка не требуется. У людей с ограниченной подвижностью могут возникнуть трудности при спуске в воду и переноске фруктов.
- Экскурсия проводится на английском языке, но благодаря формату «показываем и делаем вместе» будет понятно и комфортно даже без свободного английского.
ежедневно в 08:00 и 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Программа "Только кормление"
|$60
|Программа "Кормление и СПА"
|$90
|Программа "Кормление и СПА и кулинарный мастер класс"
|$120
|Программа "Кормление и СПА и кулинарный мастер класс и прогулка по джунглям"
|$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 659 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
