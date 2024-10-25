Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу
Пройти по следам китайских переселенцев и разобраться в переплетении культур в Таиланде
Приглашаем вас на ламповой прогулке раскрыть самую колоритную грань Пхукета: китайскую! Вы познакомитесь с культурой Перанакан (китайских переселенцев), погадаете на палочках в буддийском храме, попробуете шоколад со вкусом том-яма, вкуснейший кофе и жареное мороженое. А в финале сможете оценить перенаканскую кухню в мишленовском кафе.
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3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Монумент Золотого Дракона — старт нашей прогулки. Сделаем фото у башни с часами, поговорим о роли китайских переселенцев в истории Пхукета и культуре Перанакан — потомков китайских иммигрантов 15–17 веков
В местной кофейне вы узнаете, как выбирают и обжаривают зерно для напитков cold brew
На фабрике шоколада попробуем конфеты самых необычных вкусов. Вы поймёте, почему для их изготовления берут какао-бобы из четырёх разных провинций Таиланда
Водоворот Пхукет-тауна: сувенирные магазины, яркие домики в португальском стиле, кафе-пекарни, улица Soi Rommani — когда-то местный квартал Красных фонарей с зеркальными окнами
Китайский храм — обсудим, как глубоко китайская культура проникла в Таиланд и в чём особенность тайского буддизма. А ещё вы узнаете, как гадают на палочках в китайских и буддистских храмах
Мишленовский ресторан в одном из колониальных особняков: здесь вам откроется перенаканская кухня во всём великолепии
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто любит изучать город шагами, хочет больше узнать о местной кухне и культуре Таиланда.
Организационные детали
Ходить будем активно: позаботьтесь об удобной обуви!
При посещении храмов плечи и колени у девушек должны быть закрыты
Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по меню), возможность посещения спа также уточните заранее в переписке к заказу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Монумента Золотого Дракона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 397 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Тайланду более 10 лет. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Valentina
25 окт 2024
Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги, зонты и воду захватили чтобы было удобно гулять. На все вопросы, начиная от «почему в читать дальше
Таиланде так любят короля» и заканчивая «как так мирно сочетаются разнообразные религии» полные, развернутые ответы дали. Особенно хочу отметить энциклопедическую подготовку гида, доброжелательный настрой, юмор и искреннее желание познакомить со всеми сторонами Старого города: от китайского храма до модной кофейни. Это была лучшая моя инвестиция 20$ и трех часов. Очень надеюсь что получится попасть на другие экскурсии этой команды!
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Дмитрий
20 окт 2024
отличная экскурсия, рекомендуем
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Виолетта
19 сен 2024
Очень понравилась данная экскурсия. Интересные основные достопримечательности Старого Города с элементами китайской культуры. Гид Игорь замечательно подавал информацию. В особенности было занимательно послушать про кофе и шоколад) Продегустировали разный кофе, попробовали конфеты с тайскими нотами (том ям, том кха, маракуйя). Показал красивые локации храмов и рассказал историю религий. Очень захватывающе и увлекательно! Советую однозначно 💯