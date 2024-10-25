Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу

Пройти по следам китайских переселенцев и разобраться в переплетении культур в Таиланде
Приглашаем вас на ламповой прогулке раскрыть самую колоритную грань Пхукета: китайскую! Вы познакомитесь с культурой Перанакан (китайских переселенцев), погадаете на палочках в буддийском храме, попробуете шоколад со вкусом том-яма, вкуснейший кофе и жареное мороженое. А в финале сможете оценить перенаканскую кухню в мишленовском кафе.
5
3 отзыва
Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу
Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу
Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Монумент Золотого Дракона — старт нашей прогулки. Сделаем фото у башни с часами, поговорим о роли китайских переселенцев в истории Пхукета и культуре Перанакан — потомков китайских иммигрантов 15–17 веков

В местной кофейне вы узнаете, как выбирают и обжаривают зерно для напитков cold brew

На фабрике шоколада попробуем конфеты самых необычных вкусов. Вы поймёте, почему для их изготовления берут какао-бобы из четырёх разных провинций Таиланда

Водоворот Пхукет-тауна: сувенирные магазины, яркие домики в португальском стиле, кафе-пекарни, улица Soi Rommani — когда-то местный квартал Красных фонарей с зеркальными окнами

Китайский храм — обсудим, как глубоко китайская культура проникла в Таиланд и в чём особенность тайского буддизма. А ещё вы узнаете, как гадают на палочках в китайских и буддистских храмах

Мишленовский ресторан в одном из колониальных особняков: здесь вам откроется перенаканская кухня во всём великолепии

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто любит изучать город шагами, хочет больше узнать о местной кухне и культуре Таиланда.

Организационные детали

  • Ходить будем активно: позаботьтесь об удобной обуви!
  • При посещении храмов плечи и колени у девушек должны быть закрыты
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по меню), возможность посещения спа также уточните заранее в переписке к заказу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Монумента Золотого Дракона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
V
25 окт 2024
Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги, зонты и воду захватили чтобы было удобно гулять.
На все вопросы, начиная от «почему в
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Таиланде так любят короля» и заканчивая «как так мирно сочетаются разнообразные религии» полные, развернутые ответы дали.
Особенно хочу отметить энциклопедическую подготовку гида, доброжелательный настрой, юмор и искреннее желание познакомить со всеми сторонами Старого города: от китайского храма до модной кофейни.
Это была лучшая моя инвестиция 20$ и трех часов. Очень надеюсь что получится попасть на другие экскурсии этой команды!

Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,Большое спасибо всей команде гидов: и Алексу, и Игорю. Маршрут скорректировали с учетом моей больной ноги,
Д
20 окт 2024
отличная экскурсия, рекомендуем
В
19 сен 2024
Очень понравилась данная экскурсия. Интересные основные достопримечательности Старого Города с элементами китайской культуры. Гид Игорь замечательно подавал информацию. В особенности было занимательно послушать про кофе и шоколад) Продегустировали разный кофе, попробовали конфеты с тайскими нотами (том ям, том кха, маракуйя). Показал красивые локации храмов и рассказал историю религий. Очень захватывающе и увлекательно! Советую однозначно 💯

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