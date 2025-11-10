Авторская экспедиция - трекинг по джунглям провинции Krabi, одной из самых уникальных. Этот день мы посвятим восхождению на высоту 600 метров над уровнем моря в условиях диких джунглей!
Описание билетаЧто вас ждет На персональном авто мы отправляемся в провинцию Krabi, одну из самых уникальных. Местные виды часто можно увидеть на рекламных флаерах. И этот день мы посвятим восхождению на высоту 600 метров над уровнем моря в условиях настоящих джунглей! Джунгли находятся на территории национального парка. Цвета, ароматы, звуки, температура — абсолютное восхищение! Этот трип только для тех, кто мечтал испытать себя прогулявшись по тропам при звуках диких джунглей. Подъем и спуск займет около 4 часов. После спуска с вершины отдыхаем и отправляемся в обратный путь на Пхукет. В пути будем дискутировать о том, что это было – хвост змеи или язык дракона? Важная информация: Путешествие до национального парка пройдет на персональном автомобиле. Время в пути до национального парка с острова Пхукет около 2.30-2:50. Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Sarasin Bridge
- Провинция Phang Nga
- Somdet Phra Srinagarindra Park Thai Chang (не заезжаем в него)
- Гора Tham Phung Chang
- Провинция Краби
- Тропический парк Than Bok Khorani National Park с пещерами и водопадами
- Территория национального парка Hat Noppharat Thara: Pha Nam Yod Nam Ta Nak Pond Laem Cha mook Kwai Viewpoint Khao Ngon Nak Viewpoint
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты в национальный парк
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Видео и фото
- Купание в минеральных озерах (дополнительная опция в программе по желанию) - от 400 бат за человека
- Обязательная медицинская страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Путешествие до национального парка пройдет на персональном автомобиле. Время в пути до национального парка с острова Пхукет около 2.30-2:50
- Обратите внимание на наличие обязательной медицинской страховки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
