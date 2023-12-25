Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, прогуляться по джунглям и искупаться в водопаде
Мы отвезём вас в самые колоритные локации северного Пхукета! Вы посетите живописный пляж Май Кхао, где самолёты пролетают настолько низко, что кажется, будто до них можно достать рукой. Увидите древний храм и узнаете его историю. Совершите треккинг по диким джунглям и окунётесь в воды бурного водопада Тон Сай.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Пляж, самолёты и древний храм
На пляже Май Кхао воздушные лайнеры садятся и взлетают прямо над головами! Вы сделаете эффектные фото, прогуляетесь вдоль берега и искупаетесь в освежающей водичке. А также увидите старинный буддийский храм Ват Пра Тонг, у которого есть интересная легенда. Мы расскажем вам её, а также поделимся основами буддийской философии.
Заповедный лес
Затем вас ждёт увлекательный треккинг. По пути полюбуемся завораживающими видами диких джунглей, деревьями-гигантами и бамбуковыми рощами, послушаем пение птиц и шум воды, стекающей с горных вершин. А в финале искупаемся в прохладных струях водопада Тон Сай.
Кому подойдёт маршрут
Есть 2 варианта треккинга на выбор:
- простой на 1,5 км — подходит для всех
- сложный на 4 км с набором высоты 800-900 метров — подходит для людей без лишнего веса (им может быть тяжело на подъёме)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- В стоимость включено: трансфер, русскоязычный гид, вода, билеты в национальный парк. С южных отелей Пхукета (Раваи, Найхарн, Чалонг, Ката, Карон, Панва) доплата за трансфер — 500 бат в обе стороны.
- Остаток стоимости вы можете оплатить рублями на российскую карту
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на парковке вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1208 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду! Живу на прекрасном острове Пхукет уже более 8 лет и за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые также, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании: Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
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