Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, прогуляться по джунглям и искупаться в водопаде

Мы отвезём вас в самые колоритные локации северного Пхукета! Вы посетите живописный пляж Май Кхао, где самолёты пролетают настолько низко, что кажется, будто до них можно достать рукой. Увидите древний храм и узнаете его историю. Совершите треккинг по диким джунглям и окунётесь в воды бурного водопада Тон Сай.
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Ближайшие даты:
25
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Описание

Что вас ожидает

Пляж, самолёты и древний храм

На пляже Май Кхао воздушные лайнеры садятся и взлетают прямо над головами! Вы сделаете эффектные фото, прогуляетесь вдоль берега и искупаетесь в освежающей водичке. А также увидите старинный буддийский храм Ват Пра Тонг, у которого есть интересная легенда. Мы расскажем вам её, а также поделимся основами буддийской философии.

Заповедный лес

Затем вас ждёт увлекательный треккинг. По пути полюбуемся завораживающими видами диких джунглей, деревьями-гигантами и бамбуковыми рощами, послушаем пение птиц и шум воды, стекающей с горных вершин. А в финале искупаемся в прохладных струях водопада Тон Сай.

Кому подойдёт маршрут

Есть 2 варианта треккинга на выбор:

  • простой на 1,5 км — подходит для всех
  • сложный на 4 км с набором высоты 800-900 метров — подходит для людей без лишнего веса (им может быть тяжело на подъёме)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • В стоимость включено: трансфер, русскоязычный гид, вода, билеты в национальный парк. С южных отелей Пхукета (Раваи, Найхарн, Чалонг, Ката, Карон, Панва) доплата за трансфер — 500 бат в обе стороны.
  • Остаток стоимости вы можете оплатить рублями на российскую карту
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на парковке вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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