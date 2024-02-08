Мы отвезём вас в самые колоритные локации Северного Пхукета! Вы посетите живописный пляж Май Кхао, где самолёты пролетают настолько низко, что кажется, будто до них можно достать рукой. Увидите древний храм и узнаете его историю. Совершите треккинг по диким джунглям и окунётесь в воды бурного водопада Тон Сай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пляж, самолёты и древний храм

На пляже Май Кхао воздушные лайнеры садятся и взлетают прямо над головами! Вы сделаете эффектные фото, прогуляетесь вдоль берега и искупаетесь в освежающей водичке. А также увидите старинный буддийский храм Ват Пра Тонг, у которого есть интересная легенда. Мы расскажем вам её, а также поделимся основами буддийской философии.

Заповедный лес

Затем вас ждёт увлекательный треккинг. По пути полюбуемся завораживающими видами диких джунглей, деревьями-гигантами и бамбуковыми рощами, послушаем пение птиц и шум воды, стекающей с горных вершин. А в финале искупаемся в прохладных струях водопада Тон Сай.

Кому подойдёт маршрут

Есть 2 варианта треккинга на выбор:

простой на 1,5 км — подходит для всех

сложный на 4 км с набором высоты 800-900 метров — подходит для людей без лишнего веса (им может быть тяжело на подъёме)

Организационные детали