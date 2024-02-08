Мы отвезём вас в самые колоритные локации Северного Пхукета! Вы посетите живописный пляж Май Кхао, где самолёты пролетают настолько низко, что кажется, будто до них можно достать рукой. Увидите древний храм и узнаете его историю. Совершите треккинг по диким джунглям и окунётесь в воды бурного водопада Тон Сай.
Описание экскурсии
Пляж, самолёты и древний храм
На пляже Май Кхао воздушные лайнеры садятся и взлетают прямо над головами! Вы сделаете эффектные фото, прогуляетесь вдоль берега и искупаетесь в освежающей водичке. А также увидите старинный буддийский храм Ват Пра Тонг, у которого есть интересная легенда. Мы расскажем вам её, а также поделимся основами буддийской философии.
Заповедный лес
Затем вас ждёт увлекательный треккинг. По пути полюбуемся завораживающими видами диких джунглей, деревьями-гигантами и бамбуковыми рощами, послушаем пение птиц и шум воды, стекающей с горных вершин. А в финале искупаемся в прохладных струях водопада Тон Сай.
Кому подойдёт маршрут
Есть 2 варианта треккинга на выбор:
- простой на 1,5 км — подходит для всех
- сложный на 4 км с набором высоты 800-900 метров — подходит для людей без лишнего веса (им может быть тяжело на подъёме)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- В стоимость включено: трансфер, русскоязычный гид, вода, билеты в национальный парк. С южных отелей Пхукета (Раваи, Найхарн, Чалонг, Ката, Карон, Панва) доплата за трансфер — 500 батов в обе стороны.
- Остаток стоимости вы можете оплатить рублями на российскую карту
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5549 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Отличная экскурсия! Хоть мы и первый раз на Пхукете, но хотелось что то такое, чтобы без толп туристов.
Все, что мы хотели, получили: пляж с самолетами была моя давняя мечта, но
Все, что мы хотели, получили: пляж с самолетами была моя давняя мечта, но
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М
Спасибо за классный тур! Всё чётко по плану с одной стороны, и гибко в зависимости от наших пожеланий - с другой. Комфортный автомобиль, офигенный локации. Если вы думали, что на
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В
Необычная и разнообразная экскурсия! Самолеты увидели, фото сделали, посетили храм и загадали желание, прошлись по джунглям и искупались в водопаде. И еще бонусом получили прекрасную локацию - кафе с кувшинками!
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Экскурсию проводил Владимир. Показал нам джунгли, также покатал нас по нескольким локациям, не входящим в маршрут экскурсии: большой Будда, смотровая Карона, кафе с кувшинками, храм Ват Чалонг. Рассказал много интересной информации про Таиланд. Спасибо огромное Владимиру!!!
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Е
Очень интересно ходить по джунглям. Выбирали простой маршрут, вернулась бы пройти остальные. На тропе встречаются обитатели, но это только добавляет впечатлений. Тимур отличный гид - и расскажет о Тайланде истории и факты и руку подаст на крутом спуске. Рекомендую.
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А
Сегодня были на экскурсии « Пляж с самолетами и джунгли». Нашим гидом был Виктор, прекрасный рассказчик; показал интересные места и лучшие места для фото. С удовольствием послушали об истории Королевства Сиам и Буддизме. Открыли Пхукет с новой стороны.
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