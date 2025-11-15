Приглашаем вас на экскурсию для всей семьи и любителей животных! Вас ждёт парк с экзотическими птицами и попугаями, крокодиловая и змеиная фермы и настоящее шоу с животными.
Описание экскурсииПриключение для всей семьи! Экскурсия проходит всего в 20-30 минутах езды от популярных пляжей Пхукета: Ката, Карон, Патонг и Най Харн. Полудневная программа включает короткие переезды (по 5-10 минут) и сопровождается русскоязычным гидом. Парк птиц — Phuket Bird Park Парк занимает почти 12 гектаров. Птицы содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным: зелёные деревья, кустарники, природа и свобода передвижения. Дети будут в восторге от шоу с птицами и возможности сделать красочные фотографии с пернатыми. Крокодиловая ферма Вы познакомитесь с различными видами крокодилов и увидите захватывающее 20-минутное шоу укрощения этих животных. Можно сделать фото с маленькими крокодильчиками и приобрести изделия из крокодиловой кожи в сувенирном магазине. Змеиная ферма Сотрудники фермы расскажут о различных видах змей, обитающих в Таиланде. Затем вас ждёт 10-минутное шоу с сиамскими кобрами и питоном. Родители также смогут узнать о целебных препаратах, созданных на основе жира, яда и желчи змей. Кормление слонёнка Также вы получите возможность покормить маленького слона бананами и сделать тёплое фото в обнимку с этим удивительным животным. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте — Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Что рекомендуется брать с собой: воду, прохладительные напитки, лёгкий перекус, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашка), закрытую одежду для посещения храма (с прикрытыми плечами и коленями), удобную одежду и обувь, телефон, камеру, при необходимости — непромокаемые чехлы, а также деньги на личные расходы.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк птиц Phuket Bird Park
- Крокодиловая ферма
- Змеиная ферма
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Все входные билеты на шоу и в Парк птиц
- Корзинка для кормления слона
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Фото с животными
- Корм для животных (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
