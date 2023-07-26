Ботанический Сад Пхукета: Индивидуальная Экскурсия и Познавательное Путешествие
У вас есть прекрасная возможность познакомить детей и познакомиться самим с животным миром Таиланда.
Для этого мы отправимся в лучшие контактные парки Пхукета, где вы сможете погладить тигра, покататься на слонике, увидеть ярких попугаев и понаблюдать за обезьянами. Также мы заедем на смотровую площадку, откуда открываются шикарные панорамные виды.
Для этого мы отправимся в лучшие контактные парки Пхукета, где вы сможете погладить тигра, покататься на слонике, увидеть ярких попугаев и понаблюдать за обезьянами. Также мы заедем на смотровую площадку, откуда открываются шикарные панорамные виды.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гора обезьян
- Парк птиц
- Ботанический сад
- Парк тигров
- Ферма слонов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пхукет — чудесный и красивый остров, где есть белые пляжи, потрясающие храмы, и много экзотических животных. Приглашаем вас познакомить ваших детей и увидеть самим огромных индийских слонов, погладить тигра, покормить обезьянок с руки и насладиться тропическими растениями — все это за один день в индивидуальном туре, который будет проходить на легковом автомобиле.
Королевство тигров и обезьянВо время этой увлекательной поездки мы увидим смотровую площадку Monkey Hill. Она является одной из самых высоких точек на острове Пхукет и неспроста получила такое название. С большой долей вероятности здесь можно встретить обезьян. А еще отсюда открываются панорамные виды почти на весь Пхукет Таун и на побережье рядом с ним.
Далее наш путь лежит в Парк тигров Пхукет — уникальное туристическое место. В этом экопарке мирового уровня гости могут общаться с хищниками напрямую, не опасаясь за собственную безопасность. В парке живут тигры разных возрастов, и все они максимально дружелюбны и безопасны для посетителей. Прекрасные полосатые кошки счастливо живут в просторных вольерах с газонами и бассейнами. Парк контактный: можно заходить в вольеры, погладить тигров, тигрят и даже гепарда.
Парк птиц — еще один живописный зоопарк, расположенный в южной части острова Пхукет. Он занимает почти 12 гектаров, птицы на них содержатся в максимально приближенных к естественным условиях: зеленые деревья, кусты, природа и свобода передвижения. Также здесь есть пруды с крокодилами и аллигаторами. А на слоновьей ферме можно будет покататься на слонах и покормить их.
С понедельника по пятницу в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Дрессировщик
- Что не входит
- Билеты в парки
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по пятницу в 9:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Взять с собой:
- Деньги на билеты в парки
- Хорошо заряженные телефоны и камеры
- Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 июля 2023
Я ездил по зоопаркам острова и хочу поделиться своими впечатлениями. Мне понравился электрический автомобиль Якова и как он отвечал на мои вопросы, так же хочу отметить что действительно держал в руках крокодильчиков, тигрёнка, а слоны держали меня😄, обезьян трогать опасно но еду из рук они брали охотно. Немного растоил курс рубля к бату (дополнительные расходы более 10000 ₽ на входные билеты). Удобство в возможности оплаты переводом на российскую карту (с собой мало наличности). Все было супер🤩
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