Пхукет — чудесный и красивый остров, где есть белые пляжи, потрясающие храмы, и много экзотических животных. Приглашаем вас познакомить ваших детей и увидеть самим огромных индийских слонов, погладить тигра, покормить обезьянок с руки и насладиться тропическими растениями — все это за один день в индивидуальном туре, который будет проходить на легковом автомобиле.

Королевство тигров и обезьянВо время этой увлекательной поездки мы увидим смотровую площадку Monkey Hill. Она является одной из самых высоких точек на острове Пхукет и неспроста получила такое название. С большой долей вероятности здесь можно встретить обезьян. А еще отсюда открываются панорамные виды почти на весь Пхукет Таун и на побережье рядом с ним.

Далее наш путь лежит в Парк тигров Пхукет — уникальное туристическое место. В этом экопарке мирового уровня гости могут общаться с хищниками напрямую, не опасаясь за собственную безопасность. В парке живут тигры разных возрастов, и все они максимально дружелюбны и безопасны для посетителей. Прекрасные полосатые кошки счастливо живут в просторных вольерах с газонами и бассейнами. Парк контактный: можно заходить в вольеры, погладить тигров, тигрят и даже гепарда.

Парк птиц — еще один живописный зоопарк, расположенный в южной части острова Пхукет. Он занимает почти 12 гектаров, птицы на них содержатся в максимально приближенных к естественным условиях: зеленые деревья, кусты, природа и свобода передвижения. Также здесь есть пруды с крокодилами и аллигаторами. А на слоновьей ферме можно будет покататься на слонах и покормить их.