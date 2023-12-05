Описание

Наиболее удобная экскурсия для семьи. На автомобиле мы отправимся с вами в путешествие по острову Пхукет, узнаем историю и тайные места. Увидим "нетуристические" храмы, на обзорных площадках посмотрим на остров со всех сторон. Посетим фабрики, сможем заглянуть в самые знаменитые аптеки, сможем прокатиться на слонах, помыть слонов и конечно же заняться более активным отдыхом: прокатиться на квадроциклах и полазить по джунглям. А так же посетить крокодиловую ферму, покормить рептилий и прочее