Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы

Трансфер для группы на Пхукете

Тайные знания о Таиланде за 5 часов

Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Тайные знания о Таиланде за 5 часов. Храмы, обзорные площадки, фабрики, аптеки и фермы
Ближайшие даты:
5
дек
6
дек
7
дек
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11
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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Билет (10+)2 450 ฿
Детский (до 10 лет)0 ฿

Что вас ожидает:

  • Храм (на выбор)
  • Слоновья деревня
  • Змеиная ферма
  • Крокодиловая ферма
  • Стрельбище
  • Картинг
  • Королевская аптека
  • Парк птиц

Описание

Наиболее удобная экскурсия для семьи. На автомобиле мы отправимся с вами в путешествие по острову Пхукет, узнаем историю и тайные места. Увидим "нетуристические" храмы, на обзорных площадках посмотрим на остров со всех сторон. Посетим фабрики, сможем заглянуть в самые знаменитые аптеки, сможем прокатиться на слонах, помыть слонов и конечно же заняться более активным отдыхом: прокатиться на квадроциклах и полазить по джунглям. А так же посетить крокодиловую ферму, покормить рептилий и прочее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Змеиное шоу
  • Вода
  • Гид
Что не входит
  • Катание на слонах
  • Купание со слонами
  • Питание
  • Картинг
  • Стрельба
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем вас с отеля и везем на экскурсию
Завершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • В ближайшее время с вами свяжется менеджер и согласует время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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