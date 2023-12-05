Тайные знания о Таиланде за 5 часов
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (10+)
|2 450 ฿
|Детский (до 10 лет)
|0 ฿
Что вас ожидает:
- Храм (на выбор)
- Слоновья деревня
- Змеиная ферма
- Крокодиловая ферма
- Стрельбище
- Картинг
- Королевская аптека
- Парк птиц
Описание
Наиболее удобная экскурсия для семьи. На автомобиле мы отправимся с вами в путешествие по острову Пхукет, узнаем историю и тайные места. Увидим "нетуристические" храмы, на обзорных площадках посмотрим на остров со всех сторон. Посетим фабрики, сможем заглянуть в самые знаменитые аптеки, сможем прокатиться на слонах, помыть слонов и конечно же заняться более активным отдыхом: прокатиться на квадроциклах и полазить по джунглям. А так же посетить крокодиловую ферму, покормить рептилий и прочее
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Змеиное шоу
- Вода
- Гид
- Что не входит
- Катание на слонах
- Купание со слонами
- Питание
- Картинг
- Стрельба
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем вас с отеля и везем на экскурсиюЗавершение: Когда окончится экскурсия мы привезем вас в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте
- В ближайшее время с вами свяжется менеджер и согласует время экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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