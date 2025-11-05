Мы покажем вам настоящий Таиланд за пределами туристических троп.
В программе: этичное общение со слонами и морскими черепахами, живописный водопад и центр реабилитации диких животных. А также — разговоры о прошлом и настоящем Пхукета, местном менталитете, привычках и традициях. И главное: путешествие проходит в любую погоду, даже в сезон дождей!
Описание экскурсии
Центр спасения морских черепах (Sea Turtle Conservation Center)
Начнём день с посещения центра, где заботятся о морских черепахах, пострадавших от деятельности человека. Вы увидите обитателей разных возрастов и узнаете о программах их реабилитации и возвращения в океан.
Приют для слонов (Elephant Sanctuary Khaolak)
Познакомитесь с азиатскими слонами в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Понаблюдаете за их поведением, покормите и по желанию сможете поухаживать за ними.
Водопад Phu Pha Sawan (Ton Sung)
Следующей остановкой станет живописный водопад, окружённый тропическим лесом. Это идеальное место для отдыха, фотосессии и наслаждения природной красотой. В сезон дождей он особенно впечатляет полноводием.
Центр реабилитации диких животных (Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary)
Завершим день посещением центра, где заботятся о редких и уязвимых видах животных — бинтуронгах, гиббонах, малайских медведях и экзотических птицах.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan Juke или Toyota Velos в зависимости от количества человек (по запросу предоставляем детское кресло) и питьевая вода
- Отдельно оплачивается: посещение приюта для слонов — от 800 до 1900 батов с чел.; обед — по желанию
- Тайминг зависит от расположения вашего отеля. Дорога занимает от 1 до 2,5 часов в одну сторону, программа со слонами — от 45 минут до 2 часов
- В дождь выдаём дождевики, программа не сокращается
- С вами поеду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов на Пхукете
Меня зовут Андрей, и я покажу вам настоящий Таиланд! 5 лет в Таиланде, глубокое понимание местной культуры и традиций. Более 3 лет работы гидом на Пхукете. Тесные связи с местными
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Поездка превзошла наши ожидания, так как в итоге посетили больше мест, чем было заявлено в программе. Прекрасная организация, профессиональный гид, интересный рассказ. Мероприятие подойдет всем, в том числе детям, желающим познакомиться с животным миром Тайланда.
