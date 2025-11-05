Мои заказы

Тайные тропы Као Лак: слоны, водопад и спасённые животные

Этичное знакомство с экзотическими обитателями Пхукета и Таиланда
Мы покажем вам настоящий Таиланд за пределами туристических троп.

В программе: этичное общение со слонами и морскими черепахами, живописный водопад и центр реабилитации диких животных. А также — разговоры о прошлом и настоящем Пхукета, местном менталитете, привычках и традициях. И главное: путешествие проходит в любую погоду, даже в сезон дождей!
Описание экскурсии

Центр спасения морских черепах (Sea Turtle Conservation Center)

Начнём день с посещения центра, где заботятся о морских черепахах, пострадавших от деятельности человека. Вы увидите обитателей разных возрастов и узнаете о программах их реабилитации и возвращения в океан.

Приют для слонов (Elephant Sanctuary Khaolak)

Познакомитесь с азиатскими слонами в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Понаблюдаете за их поведением, покормите и по желанию сможете поухаживать за ними.

Водопад Phu Pha Sawan (Ton Sung)

Следующей остановкой станет живописный водопад, окружённый тропическим лесом. Это идеальное место для отдыха, фотосессии и наслаждения природной красотой. В сезон дождей он особенно впечатляет полноводием.

Центр реабилитации диких животных (Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary)

Завершим день посещением центра, где заботятся о редких и уязвимых видах животных — бинтуронгах, гиббонах, малайских медведях и экзотических птицах.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле Nissan Juke или Toyota Velos в зависимости от количества человек (по запросу предоставляем детское кресло) и питьевая вода
  • Отдельно оплачивается: посещение приюта для слонов — от 800 до 1900 батов с чел.; обед — по желанию
  • Тайминг зависит от расположения вашего отеля. Дорога занимает от 1 до 2,5 часов в одну сторону, программа со слонами — от 45 минут до 2 часов
  • В дождь выдаём дождевики, программа не сокращается
  • С вами поеду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов на Пхукете
Меня зовут Андрей, и я покажу вам настоящий Таиланд! 5 лет в Таиланде, глубокое понимание местной культуры и традиций. Более 3 лет работы гидом на Пхукете. Тесные связи с местными
жителями и экспатами — только проверенные места и уникальные локации. Почему стоит выбрать мои экскурсии? — Никаких шаблонных маршрутов — только живые истории и личный опыт — Объясняю сложные вещи просто и с юмором — Расскажу, как на самом деле живут в Таиланде, и помогу избежать туристических ловушек Работаю с командой.

Е
Елена
5 ноя 2025
Поездка превзошла наши ожидания, так как в итоге посетили больше мест, чем было заявлено в программе. Прекрасная организация, профессиональный гид, интересный рассказ. Мероприятие подойдет всем, в том числе детям, желающим познакомиться с животным миром Тайланда.
