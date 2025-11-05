Мы покажем вам настоящий Таиланд за пределами туристических троп. В программе: этичное общение со слонами и морскими черепахами, живописный водопад и центр реабилитации диких животных. А также — разговоры о прошлом и настоящем Пхукета, местном менталитете, привычках и традициях. И главное: путешествие проходит в любую погоду, даже в сезон дождей!

Описание экскурсии

Центр спасения морских черепах (Sea Turtle Conservation Center)

Начнём день с посещения центра, где заботятся о морских черепахах, пострадавших от деятельности человека. Вы увидите обитателей разных возрастов и узнаете о программах их реабилитации и возвращения в океан.

Приют для слонов (Elephant Sanctuary Khaolak)

Познакомитесь с азиатскими слонами в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Понаблюдаете за их поведением, покормите и по желанию сможете поухаживать за ними.

Водопад Phu Pha Sawan (Ton Sung)

Следующей остановкой станет живописный водопад, окружённый тропическим лесом. Это идеальное место для отдыха, фотосессии и наслаждения природной красотой. В сезон дождей он особенно впечатляет полноводием.

Центр реабилитации диких животных (Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary)

Завершим день посещением центра, где заботятся о редких и уязвимых видах животных — бинтуронгах, гиббонах, малайских медведях и экзотических птицах.

