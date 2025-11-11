Это поездка для тех, кто хочет увидеть животных в достойных условиях обитания, узнать истории их спасения и пообщаться с ними без принуждения. Вы познакомитесь с черепахами и слонами, которые были спасены от браконьеров и плохого содержания. Узнаете о роли этих животных для экосистем и об опасностях, которые их окружают. Сможете покормить слонов и искупаться с ними.

Описание экскурсии

Sea Turtle Conservation Center

Этот центр в Као Лаке занимается реабилитацией морских черепах, пострадавших от загрязнения океана и деятельности человека. Здесь вы увидите черепах разного возраста: от новорождённых до взрослых особей, готовых к возвращению в море. Узнаете, какие угрозы их окружают и как специалисты помогают им выжить.

Elephant Sanctuary Khaolak

В этом приюте слонов не используют для катания и цирковых представлений — здесь животные живут в естественной и безопасной среде без цепей. Вы сможете покормить слонов, помочь приготовить для них угощения и даже искупаться вместе с ними. Это редкая возможность понаблюдать за поведением слонов в комфортных для них условиях и узнать больше об их жизни и привычках.

Что вы узнаете

О спасении морских черепах: как пластик, рыболовные сети и изменение климата угрожают их популяции и какие меры принимаются для их защиты

как пластик, рыболовные сети и изменение климата угрожают их популяции и какие меры принимаются для их защиты Этике обращения со слонами в Таиланде: почему традиционные развлечения с участием слонов (катание, цирковые шоу) наносят вред этим животным, как работают ответственные заповедники и как можно поддерживать гуманное отношение к слонам

почему традиционные развлечения с участием слонов (катание, цирковые шоу) наносят вред этим животным, как работают ответственные заповедники и как можно поддерживать гуманное отношение к слонам Редких и исчезающих видах: какие животные находятся под угрозой исчезновения, почему браконьерство и вырубка лесов стали серьёзными проблемами и как заповедники помогают сохранить панголинов, гиббонов, экзотических птиц и не только

какие животные находятся под угрозой исчезновения, почему браконьерство и вырубка лесов стали серьёзными проблемами и как заповедники помогают сохранить панголинов, гиббонов, экзотических птиц и не только Способах помочь природе: какие простые шаги каждый может предпринять, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду, — отказ от пластика, осознанный выбор экскурсий, поддержка организаций по защите животных

Организационные детали