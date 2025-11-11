Это поездка для тех, кто хочет увидеть животных в достойных условиях обитания, узнать истории их спасения и пообщаться с ними без принуждения. Вы познакомитесь с черепахами и слонами, которые были спасены от браконьеров и плохого содержания. Узнаете о роли этих животных для экосистем и об опасностях, которые их окружают. Сможете покормить слонов и искупаться с ними.
Описание экскурсии
Sea Turtle Conservation Center
Этот центр в Као Лаке занимается реабилитацией морских черепах, пострадавших от загрязнения океана и деятельности человека. Здесь вы увидите черепах разного возраста: от новорождённых до взрослых особей, готовых к возвращению в море. Узнаете, какие угрозы их окружают и как специалисты помогают им выжить.
Elephant Sanctuary Khaolak
В этом приюте слонов не используют для катания и цирковых представлений — здесь животные живут в естественной и безопасной среде без цепей. Вы сможете покормить слонов, помочь приготовить для них угощения и даже искупаться вместе с ними. Это редкая возможность понаблюдать за поведением слонов в комфортных для них условиях и узнать больше об их жизни и привычках.
Что вы узнаете
- О спасении морских черепах: как пластик, рыболовные сети и изменение климата угрожают их популяции и какие меры принимаются для их защиты
- Этике обращения со слонами в Таиланде: почему традиционные развлечения с участием слонов (катание, цирковые шоу) наносят вред этим животным, как работают ответственные заповедники и как можно поддерживать гуманное отношение к слонам
- Редких и исчезающих видах: какие животные находятся под угрозой исчезновения, почему браконьерство и вырубка лесов стали серьёзными проблемами и как заповедники помогают сохранить панголинов, гиббонов, экзотических птиц и не только
- Способах помочь природе: какие простые шаги каждый может предпринять, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду, — отказ от пластика, осознанный выбор экскурсий, поддержка организаций по защите животных
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане либо минивэне Toyota Hice (от 5 человек, доплата 3000 батов)
- Ограничения по возрасту: экскурсия подходит для всех возрастов. Однако детям младше 3 лет и пожилым людям с ограниченной подвижностью может быть сложновато
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Чтобы искупаться со слоном или взять часовой тур по парку надо оплатить входные билеты — от 1800 батов на человека, в зависимости от программы
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 634 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!Задать вопрос
