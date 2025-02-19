Мои заказы

Другой Пхукет - на скутере

Прокатиться по нетуристическим местам с опытным водителем и насладиться расслабленной атмосферой
Вы увидите аутентичный Пхукет — атмосферный, колоритный, безлюдный! Посетите небольшие храмы и смотровые площадки. Рассмотрите поющий от поглаживаний гонг в храме бога Смерти.

Я преподаю в местной мотошколе и покажу вам остров без толп путешественников — большинство туроператоров сюда не доезжают.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Храм Золотого камня над обрывом моря
  • Поющий от поглаживания ладонями гонг в храме бога Смерти
  • Храм полуоткопанного Будды
  • Купание в водопаде и необитаемый пляж
  • А также обезьяны-крабоеды!

Маршрут экскурсии гибкий. Мы составим его по вашим пожеланиям и в зависимости от расположения отеля.

Организационные детали

  • Поездка проходит на скутерах Honda Scoopy, Honda Click, Honda Lead — я выдам вам шлем
  • Мы не будем заезжать в труднодоступные места или места с повышенной опасностью
  • Ограничение по весу пассажира — 120 кг
  • По желанию экскурсию можно провести для 2 человек или на автомобиле — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид на Пхукете
Я на Пхукете с 2016 года. Разбираюсь в исторических и географических особенностях местности. Преподаю в мотошколе и работаю в автосервисе.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
19 фев 2025
Сергей - очень аккуратный водитель. Выбирает интересные локации недалеко от вашего отеля. Море впечатлений!

