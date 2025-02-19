Вы увидите аутентичный Пхукет — атмосферный, колоритный, безлюдный! Посетите небольшие храмы и смотровые площадки. Рассмотрите поющий от поглаживаний гонг в храме бога Смерти.
Я преподаю в местной мотошколе и покажу вам остров без толп путешественников — большинство туроператоров сюда не доезжают.
Я преподаю в местной мотошколе и покажу вам остров без толп путешественников — большинство туроператоров сюда не доезжают.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Храм Золотого камня над обрывом моря
- Поющий от поглаживания ладонями гонг в храме бога Смерти
- Храм полуоткопанного Будды
- Купание в водопаде и необитаемый пляж
- А также обезьяны-крабоеды!
Маршрут экскурсии гибкий. Мы составим его по вашим пожеланиям и в зависимости от расположения отеля.
Организационные детали
- Поездка проходит на скутерах Honda Scoopy, Honda Click, Honda Lead — я выдам вам шлем
- Мы не будем заезжать в труднодоступные места или места с повышенной опасностью
- Ограничение по весу пассажира — 120 кг
- По желанию экскурсию можно провести для 2 человек или на автомобиле — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Пхукете
Я на Пхукете с 2016 года. Разбираюсь в исторических и географических особенностях местности. Преподаю в мотошколе и работаю в автосервисе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 фев 2025
Сергей - очень аккуратный водитель. Выбирает интересные локации недалеко от вашего отеля. Море впечатлений!
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
Мотошкола на Пхукете
Научиться безопасно водить скутер или мотоцикл под руководством опытного инструктора
Начало: Недалеко от места вашего отдыха
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Шесть колоритных локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$135 за человека
Индивидуальная
Мототур на Пхукете: встреча рассвета, пляжи и буддистский храм
Полюбоваться с высоты заливом Пханг Нга, посетить «пляж с самолётами» и побывать в священном храме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
11 ноя в 04:00
$160 за человека