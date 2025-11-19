Мы отправимся из Пхукета в провинцию Пханг Нга, чтобы увидеть настоящий нетуристический Таиланд. Вы покатаетесь на каяках по мангровым зарослям, покормите слонов в заповеднике, узнаете о трагической истории цунами 2004 года, искупаетесь у живописного водопада и расслабитесь в природных горячих источниках. А также узнаете о местных традициях, обычаях и отношении тайцев к животным.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Пхукете

Ринат Ваш гид на Пхукете

Описание экскурсии

Прогулка на каяках среди мангровых лесов — часовой маршрут по природным лабиринтам в сопровождении местного проводника.

Заповедник слонов — кормление, общение и фото с добрыми гигантами.

Плантации каучука, ананасов и кокосов — знакомство с сельским Таиландом.

Музей истории цунами — экспозиция, посвящённая трагедии 2004 года и подвигам спасателей.

Водопад Сайрунг — прохлада и тропическая зелень.

Центр реабилитации морских черепах — редкая возможность увидеть малышей, которых готовят к выпуску в море.

Термальные источники — отдых в природных бассейнах с разной температурой.

По пути вас ждёт погружение в историю Пхукета и Као Лака. Вы увидите сельскохозяйственные угодья и узнаете больше о природе, быте и образе жизни нетуристического Таиланда. Также я расскажу, как тайцы относятся к животным и почему слоны считаются священными.

Примерный тайминг

7:00 — выезд с Пхукета

8:30 — каякинг по мангровым лесам

10:00 — заповедник слонов

11:00 — музей истории цунами

12:30 — водопад Сайрунг

13:30 — центр морских черепах

15:00 — термальные источники

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали