Побег из шумного Пхукета к мангровым лесам, слонам и горячим источникам
Мы отправимся из Пхукета в провинцию Пханг Нга, чтобы увидеть настоящий нетуристический Таиланд.
Вы покатаетесь на каяках по мангровым зарослям, покормите слонов в заповеднике, узнаете о трагической истории цунами 2004 года, искупаетесь у живописного водопада и расслабитесь в природных горячих источниках. А также узнаете о местных традициях, обычаях и отношении тайцев к животным.
Описание экскурсии
Прогулка на каяках среди мангровых лесов — часовой маршрут по природным лабиринтам в сопровождении местного проводника.
Заповедник слонов — кормление, общение и фото с добрыми гигантами.
Плантации каучука, ананасов и кокосов — знакомство с сельским Таиландом.
Музей истории цунами — экспозиция, посвящённая трагедии 2004 года и подвигам спасателей.
Водопад Сайрунг — прохлада и тропическая зелень.
Центр реабилитации морских черепах — редкая возможность увидеть малышей, которых готовят к выпуску в море.
Термальные источники — отдых в природных бассейнах с разной температурой.
По пути вас ждёт погружение в историю Пхукета и Као Лака. Вы увидите сельскохозяйственные угодья и узнаете больше о природе, быте и образе жизни нетуристического Таиланда. Также я расскажу, как тайцы относятся к животным и почему слоны считаются священными.
Примерный тайминг
7:00 — выезд с Пхукета 8:30 — каякинг по мангровым лесам 10:00 — заповедник слонов 11:00 — музей истории цунами 12:30 — водопад Сайрунг 13:30 — центр морских черепах 15:00 — термальные источники 17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на кроссовере или микроавтобусе
Программа 7+
В стоимость включены входные билеты, корм для слонов и вода в автомобиле
Отдельно по желанию оплачивается обед в ресторане — около $10 за чел.
Доплата за каждого дополнительного участника — $60
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 654 туристов
С 2018 года проживаю в Таиланде и работаю в сфере туризма на прекрасном острове Пхукет. Изучил его вдоль и поперёк. Имею огромный опыт в организации и проведении экскурсий и накопленный багаж знаний об истории, культуре, традициях этой замечательной страны. Обращайтесь, и ваш день пройдёт весело и познавательно, а главное — безопасно и комфортно.