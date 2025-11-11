Мир счастливых слонов Проведите день среди тропической природы в центре, где забота о слонах стоит на первом месте. Здесь нет цепей, дрессировки и катания — только искреннее общение, участие в кормлении, купании и уходе за животными. Вы сможете:

приготовить для слонов специальные лакомства;

искупаться вместе с ними в бассейне; попробовать себя в роли тайского повара на мастер-классе Пад Тая. Творческое занятие по изготовлению сувениров дополнит впечатления — увезёте с собой не только воспоминания, но и сделанный своими руками подарок. Это путешествие для тех, кто ценит уважение к природе, хочет подарить добро и получить в ответ настоящее счастье от общения с животными. Важная информация:.

