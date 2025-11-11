Добро пожаловать в мир счастливых слонов! Проведите день в тропическом центре, где слоны живут свободно и без принуждения.
Вас ждёт кормление, купание, грязевые ванны со слонами, кулинарный мастер-класс по приготовлению Пад Тая и творческое занятие по изготовлению сувениров. Тёплый, добрый и активный отдых для всей семьи!
Мир счастливых слонов Проведите день среди тропической природы в центре, где забота о слонах стоит на первом месте. Здесь нет цепей, дрессировки и катания — только искреннее общение, участие в кормлении, купании и уходе за животными. Вы сможете:
приготовить для слонов специальные лакомства;
искупаться вместе с ними в бассейне; попробовать себя в роли тайского повара на мастер-классе Пад Тая. Творческое занятие по изготовлению сувениров дополнит впечатления — увезёте с собой не только воспоминания, но и сделанный своими руками подарок. Это путешествие для тех, кто ценит уважение к природе, хочет подарить добро и получить в ответ настоящее счастье от общения с животными. Важная информация:.
- Возьмите с собой: купальник или лёгкую одежду, которую можно намочить, полотенце и сменную сухую одежду, солнцезащитный крем, головной убор, лёгкую обувь (сланцы, сандалии), водонепроницаемый чехол для телефона, личные лекарства при необходимости.
- Экскурсия подходит для гостей с обычным уровнем физической активности.
- Детям до 4 лет участие бесплатное, но требуется сопровождение взрослых.
- Экскурсия проходит на английском языке, однако весь процесс построен так, что всё легко понятно через действия и визуальные объяснения.
- Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий — безопасность гостей и животных всегда в приоритете.
Ежедневно две программы на выбор: в 07:00 и в 12:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из районов Патонг, Карон, Ката, Ката Ной
- Обед или ужин
- Активности в тропическом центре
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас c места проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно две программы на выбор: в 07:00 и в 12:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник или лёгкую одежду, которую можно намочить, полотенце и сменную сухую одежду, солнцезащитный крем, головной убор, лёгкую обувь (сланцы, сандалии), водонепроницаемый чехол для телефона, личные лекарства при необходимости
- Экскурсия подходит для гостей с обычным уровнем физической активности
- Детям до 4 лет участие бесплатное, но требуется сопровождение взрослых
- Экскурсия проходит на английском языке, однако весь процесс построен так, что всё легко понятно через действия и визуальные объяснения
- Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий - безопасность гостей и животных всегда в приоритете
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
