Мои заказы

Душа Пханг Нга: рассвет, залив и расслабление в Mantra Forest Spa

Лучшие виды провинции, смотровая Самет Нангши и тропические горячие источники
Пханг Нга — это волшебная смесь гор, туманов, мангровых лесов и плывущих островов. Это место, где будто замедляется время.

В нашем маршруте мы объединили всё самое красивое, атмосферное и расслабляющее — чтобы вы прожили не просто экскурсию, а целый день перезагрузки в одном из самых мистических регионов Таиланда.
Душа Пханг Нга: рассвет, залив и расслабление в Mantra Forest Spa© Кирилл
Душа Пханг Нга: рассвет, залив и расслабление в Mantra Forest Spa© Кирилл
Душа Пханг Нга: рассвет, залив и расслабление в Mantra Forest Spa© Кирилл

Описание экскурсии

Рассвет на Самет Нангши

Начнём день с самого впечатляющего вида Пханг Нга. Туман поднимается над десятками известняковых островов, горизонт светлеет, и всё вокруг становится волшебным. Лучшее время для фото и тихой созерцательной паузы.

Прогулка на традиционной лодке по заливу Пханг Нга

Плавно проскользим между скалами, мангровыми корнями и природными арками. Утром залив выглядит совершенно иначе — свежо, тихо, безлюдно.

Остров Джеймса Бонда (по желанию)

Легендарная вертикальная скала, место съёмок фильма «Человек с золотым пистолетом». Мы стараемся приезжать раньше основных групп — спокойная атмосфера и отличные кадры гарантированы.

При желании и за доплату вы также можете прокатиться на каноэ по пещерам и лагунам у острова Талу и посетить деревню морских цыган Пани.

Mantra Forest Spa — релакс в сердце джунглей

Никакой спешки: это место создано для расслабления. Вас ждут:
— натуральные горячие минеральные купальни
— бассейны разной температуры
— деревянные зоны отдыха
— журчание воды и звуки тропического леса
— возможность заказать массаж (по желанию)
— тёплая атмосфера

Это мягкое завершение нашего насыщенного дня — момент, когда тело отдыхает, а мысли успокаиваются.

Вы узнаете:

  • как особая география Пханг Нга создаёт эффект плывущих островов
  • почему остров Джеймса Бонда стал мировым символом Таиланда
  • как образовались мангровые лабиринты Пханг Нга и почему здесь до сих пор живут редкие виды птиц и морских обитателей
  • как устроена жизнь местных общин — от рыболовства до кулинарии

И многое другое!

Примерный тайминг

4:00–4:30 — выезд из отеля
5:30–6:00 — рассвет на смотровой площадке Самет Нангши
7:30–8:00 — старт с пирса к островам залива Пханг Нга
8:40–9:00 — остров Джеймса Бонда (по желанию)
10:00 — катание на каноэ у острова Талу (по желанию)
11:20–11:40 — посещение деревни морских цыган и обед (по желанию)
13:00–13:30 — возвращение на пирс и переезд к финальной точке дня
14:00 — релакс и отдых в спа-комплексе Mantra Forest Spa
16:30–17:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться. Мы также можем не встречать рассвет и выехать в 7:00–9:00.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 7 лет
  • В стоимость входит: трансфер на комфортном автомобиле (Toyota Yaris, MG 5, Honda City), подъём на внедорожниках на смотровую Самет Нангши, посещение Mantra Forest Spa, вода. Фото/видео с телефона — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Аренда лодки (лонгтейл) — 2500 батов (≈ $78)
  • Вход в национальный парк — 300 батов за чел. (≈ $9)

По желанию

  • Каноэ — 300 батов (2 человека в одном каноэ) (≈ $9)
  • Поездка в деревню Пани — 1000 батов за лодку на всех (≈ $31)
  • Mantra Forest Spa для четвёртого человека: взрослый — 1000 батов (≈ $31), ребёнок — 550 батов (≈ $17)
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 2840 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные
читать дальше

фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города. Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей. Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания. Присоединяйтесь ко мне, друзья!

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
На машине
На лодке
9 часов
45 отзывов
Водная прогулка
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Подняться на смотровую площадку, искупаться в 25-метровом водопаде и покататься на тайской лодке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$448 за всё до 4 чел.
Встретить рассвет на смотровой «Самет-Нангше»
На мотоцикле
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Встретить рассвет на смотровой «Самет-Нангше»
Мотопоездка из Пхукета к красивейшей площадке на материке и на пляж Май Као
Начало: У вашего отеле
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$130 за человека
Лучшее в провинции Пханг Нга - из Пхукета
На машине
Полеты на самолетах
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в провинции Пханг Нга - из Пхукета
Самет Нангше, остров Джеймса Бонда, пляж с самолётами и многое другое - за 1 день
13 дек в 04:30
14 дек в 04:30
$330 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете