В нашем маршруте мы объединили всё самое красивое, атмосферное и расслабляющее — чтобы вы прожили не просто экскурсию, а целый день перезагрузки в одном из самых мистических регионов Таиланда.
Описание экскурсии
Рассвет на Самет Нангши
Начнём день с самого впечатляющего вида Пханг Нга. Туман поднимается над десятками известняковых островов, горизонт светлеет, и всё вокруг становится волшебным. Лучшее время для фото и тихой созерцательной паузы.
Прогулка на традиционной лодке по заливу Пханг Нга
Плавно проскользим между скалами, мангровыми корнями и природными арками. Утром залив выглядит совершенно иначе — свежо, тихо, безлюдно.
Остров Джеймса Бонда (по желанию)
Легендарная вертикальная скала, место съёмок фильма «Человек с золотым пистолетом». Мы стараемся приезжать раньше основных групп — спокойная атмосфера и отличные кадры гарантированы.
При желании и за доплату вы также можете прокатиться на каноэ по пещерам и лагунам у острова Талу и посетить деревню морских цыган Пани.
Mantra Forest Spa — релакс в сердце джунглей
Никакой спешки: это место создано для расслабления. Вас ждут:
— натуральные горячие минеральные купальни
— бассейны разной температуры
— деревянные зоны отдыха
— журчание воды и звуки тропического леса
— возможность заказать массаж (по желанию)
— тёплая атмосфера
Это мягкое завершение нашего насыщенного дня — момент, когда тело отдыхает, а мысли успокаиваются.
Вы узнаете:
- как особая география Пханг Нга создаёт эффект плывущих островов
- почему остров Джеймса Бонда стал мировым символом Таиланда
- как образовались мангровые лабиринты Пханг Нга и почему здесь до сих пор живут редкие виды птиц и морских обитателей
- как устроена жизнь местных общин — от рыболовства до кулинарии
И многое другое!
Примерный тайминг
4:00–4:30 — выезд из отеля
5:30–6:00 — рассвет на смотровой площадке Самет Нангши
7:30–8:00 — старт с пирса к островам залива Пханг Нга
8:40–9:00 — остров Джеймса Бонда (по желанию)
10:00 — катание на каноэ у острова Талу (по желанию)
11:20–11:40 — посещение деревни морских цыган и обед (по желанию)
13:00–13:30 — возвращение на пирс и переезд к финальной точке дня
14:00 — релакс и отдых в спа-комплексе Mantra Forest Spa
16:30–17:00 — возвращение в отель
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться. Мы также можем не встречать рассвет и выехать в 7:00–9:00.
Организационные детали
- Можно с детьми от 7 лет
- В стоимость входит: трансфер на комфортном автомобиле (Toyota Yaris, MG 5, Honda City), подъём на внедорожниках на смотровую Самет Нангши, посещение Mantra Forest Spa, вода. Фото/видео с телефона — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Аренда лодки (лонгтейл) — 2500 батов (≈ $78)
- Вход в национальный парк — 300 батов за чел. (≈ $9)
По желанию
- Каноэ — 300 батов (2 человека в одном каноэ) (≈ $9)
- Поездка в деревню Пани — 1000 батов за лодку на всех (≈ $31)
- Mantra Forest Spa для четвёртого человека: взрослый — 1000 батов (≈ $31), ребёнок — 550 батов (≈ $17)
- Обед