Пханг Нга — это волшебная смесь гор, туманов, мангровых лесов и плывущих островов. Это место, где будто замедляется время. В нашем маршруте мы объединили всё самое красивое, атмосферное и расслабляющее — чтобы вы прожили не просто экскурсию, а целый день перезагрузки в одном из самых мистических регионов Таиланда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Рассвет на Самет Нангши

Начнём день с самого впечатляющего вида Пханг Нга. Туман поднимается над десятками известняковых островов, горизонт светлеет, и всё вокруг становится волшебным. Лучшее время для фото и тихой созерцательной паузы.

Прогулка на традиционной лодке по заливу Пханг Нга

Плавно проскользим между скалами, мангровыми корнями и природными арками. Утром залив выглядит совершенно иначе — свежо, тихо, безлюдно.

Остров Джеймса Бонда (по желанию)

Легендарная вертикальная скала, место съёмок фильма «Человек с золотым пистолетом». Мы стараемся приезжать раньше основных групп — спокойная атмосфера и отличные кадры гарантированы.

При желании и за доплату вы также можете прокатиться на каноэ по пещерам и лагунам у острова Талу и посетить деревню морских цыган Пани.

Mantra Forest Spa — релакс в сердце джунглей

Никакой спешки: это место создано для расслабления. Вас ждут:

— натуральные горячие минеральные купальни

— бассейны разной температуры

— деревянные зоны отдыха

— журчание воды и звуки тропического леса

— возможность заказать массаж (по желанию)

— тёплая атмосфера

Это мягкое завершение нашего насыщенного дня — момент, когда тело отдыхает, а мысли успокаиваются.

Вы узнаете:

как особая география Пханг Нга создаёт эффект плывущих островов

почему остров Джеймса Бонда стал мировым символом Таиланда

как образовались мангровые лабиринты Пханг Нга и почему здесь до сих пор живут редкие виды птиц и морских обитателей

как устроена жизнь местных общин — от рыболовства до кулинарии

И многое другое!

Примерный тайминг

4:00–4:30 — выезд из отеля

5:30–6:00 — рассвет на смотровой площадке Самет Нангши

7:30–8:00 — старт с пирса к островам залива Пханг Нга

8:40–9:00 — остров Джеймса Бонда (по желанию)

10:00 — катание на каноэ у острова Талу (по желанию)

11:20–11:40 — посещение деревни морских цыган и обед (по желанию)

13:00–13:30 — возвращение на пирс и переезд к финальной точке дня

14:00 — релакс и отдых в спа-комплексе Mantra Forest Spa

16:30–17:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться. Мы также можем не встречать рассвет и выехать в 7:00–9:00.

Организационные детали

Можно с детьми от 7 лет

В стоимость входит: трансфер на комфортном автомобиле (Toyota Yaris, MG 5, Honda City), подъём на внедорожниках на смотровую Самет Нангши, посещение Mantra Forest Spa, вода. Фото/видео с телефона — по желанию

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Аренда лодки (лонгтейл) — 2500 батов (≈ $78)

Вход в национальный парк — 300 батов за чел. (≈ $9)

По желанию