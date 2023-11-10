Мотопоездка из Пхукета к красивейшей площадке на материке и на пляж Май Као
Несколько лет назад это место было по-настоящему секретным. Но теперь на Самет Нангше ежедневно бывают десятки человек.
Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло. Лучшие виды с Самет Нангше открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.
Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло. Лучшие виды с Самет Нангше открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Готовьтесь подняться рано и провести в дороге 1,5 часа в одну сторону! Мы заедем за вами в отель в 4:30 утра и помчимся на мотобайке по утренней прохладе в одно из лучших мест материка, где хотя бы однажды стоит увидеть рассвет — на смотровую площадку Самет Нангше.
На обратном пути мы посетим знаменитый пляж Май Као, над которым низко летают самолёты, идущие на посадку. Вы сможете их поприветствовать и сделать колоритные фотографии.
Организационные детали
- Поездка проходит на мотобайках. Вы — пассажир на байке с водителем-гидом
- Возможно предоставление отдельного байка — в таком случаем вам необходим опыт вождения и права категории А
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Timur — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 85 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
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