Встретить рассвет на Самет Нангше

Мотопоездка из Пхукета к красивейшей площадке на материке и на пляж Май Као

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Ответы на вопросы
Несколько лет назад это место было по-настоящему секретным. Но теперь на Самет Нангше ежедневно бывают десятки человек.

Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло. Лучшие виды с Самет Нангше открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Встретить рассвет на Самет Нангше
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
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13
ноя
14
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Готовьтесь подняться рано и провести в дороге 1,5 часа в одну сторону! Мы заедем за вами в отель в 4:30 утра и помчимся на мотобайке по утренней прохладе в одно из лучших мест материка, где хотя бы однажды стоит увидеть рассвет — на смотровую площадку Самет Нангше.

На обратном пути мы посетим знаменитый пляж Май Као, над которым низко летают самолёты, идущие на посадку. Вы сможете их поприветствовать и сделать колоритные фотографии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на мотобайках. Вы — пассажир на байке с водителем-гидом
  • Возможно предоставление отдельного байка — в таком случаем вам необходим опыт вождения и права категории А
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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