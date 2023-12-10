Несколько лет назад это место было по-настоящему секретным. Но теперь здесь ежедневно бывают десятки человек.
Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло.
Лучшие виды со смотровой площадки «Самет-Нангше» открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.
Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло.
Лучшие виды со смотровой площадки «Самет-Нангше» открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.
Описание экскурсии
Готовьтесь подняться рано и провести в дороге 1,5 часа в одну сторону! Мы заедем за вами в отель в 4:30 утра и помчимся на мотобайке по утренней прохладе в одно из лучших мест материка, где хотя бы однажды стоит увидеть рассвет — на смотровую площадку «Самет-Нангше».
На обратном пути мы посетим знаменитый пляж Май Као, над которым низко летают самолёты, идущие на посадку. Вы сможете их поприветствовать и сделать колоритные фотографии.
Организационные детали
- Поездка проходит на мотобайках. Вы — пассажир на байке с водителем-гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 194 туристов
Привет. Меня зовут Тимур, я опытный гид по острову Пхукет. В моей команде работают лучшие гиды, которые покажут вам Пхукет во всей красе и расскажут увлекательные истории о каждой достопримечательности. Мы живем на острове уже больше 5 лет, за это время успели разведать секретные места, которые с радостью покажем и вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Тимуру за незабываемую экскурсию на Самет Нангше. Мы ехали на мотоцикле, Тимур уверенный водитель, дорога была легкой, комфортной. Мы встретили рассвет, сделали красивые фото на память, на обратном пути посетили еще несколько красивых мест и даже удалось поплавать на пляже с самолетами) если вам важен комфорт и спокойствие, однозначно рекомендую данного гида!
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Д
Потрясающая поездка на байке до Самет Нангше для встречи рассвета. Прекрасный вид и атмосфера.
Далее на пляж Майкао, невероятные эмоции от низко пролетающих самолетов.
Гид Евгений подробно обо всем рассказал. Большое спасибо!
Далее на пляж Майкао, невероятные эмоции от низко пролетающих самолетов.
Гид Евгений подробно обо всем рассказал. Большое спасибо!
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Об экскурсии только положительные впечатления, гид Семен отличный, располагающий к себе, вождение уверенное безопасное, прекрасно провела время, посмотрела красивые места, сделали шикарные фотографии.
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Удобно, что есть возможность за доплату взять поездку на автомобиле) С выездом возникли сложности, но гид быстро их решил. Плюс индивидуальный подход, я не хотела на пляж с самолетами и мы подобрали другую локацию в пределах маршрута. Ездила одна, но без фото и видео не осталась - огромный плюс) рекомендую: безопасно и комфортно.
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