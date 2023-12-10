Несколько лет назад это место было по-настоящему секретным. Но теперь здесь ежедневно бывают десятки человек. Впрочем, речь идет о тайцах и экспатах, а не о больших группах туристов, поэтому своего очарования место не растеряло. Лучшие виды со смотровой площадки «Самет-Нангше» открываются в момент рассвета — и мы отправимся туда, чтобы его поймать.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Готовьтесь подняться рано и провести в дороге 1,5 часа в одну сторону! Мы заедем за вами в отель в 4:30 утра и помчимся на мотобайке по утренней прохладе в одно из лучших мест материка, где хотя бы однажды стоит увидеть рассвет — на смотровую площадку «Самет-Нангше».

На обратном пути мы посетим знаменитый пляж Май Као, над которым низко летают самолёты, идущие на посадку. Вы сможете их поприветствовать и сделать колоритные фотографии.

Организационные детали