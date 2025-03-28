Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай

Подняться на смотровую площадку, искупаться в 25-метровом водопаде и покататься на тайской лодке
Я покажу вам самые классные локации, которые можно найти в здешних местах. Со смотровой площадки «Самет-Нангше» открывается живописнейший вид на залив Пхан Гна. А водопад Тон Прай — это сила природы, воплощённая в камнях и водных потоках. Вы насладитесь тропиками, увидите диковинные растения и почувствуете истинный тайский вайб.
4.95
43 отзыва
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

«Самет-Нангше» — полюбоваться захватывающим дух видом

На машине с кондиционером мы отправимся к заливу Пханг Нга. По дороге будем общаться, слушать музыку или мои рассказы о Пхукете за кофе — решать вам! По прибытии мы пересядем в пикап, который поднимет нас на холм, с которого открывается вид, завораживающий в любую погоду и время суток. Это одна из самых красивых смотровых площадок Таиланда, а может и мира — лучше места чтобы встретить рассвет и не найти.

Вы сделаете невероятные снимки, по желанию помедитируете и просто получите эстетическое удовольствие от нахождения в красивом месте.

Бухта Пханг Нга — осмотреть острова на тайской лодке

В этом заливе более сотни необитаемых островов — живописных отвесных скал. Мы отправимся к одному из них на традиционной тайской лодке. Вы можете выбрать остров Хонг, где можно покататься на каяках, остров Саанг с таинственной пещерой, острова Бонда, деревню морских цыган Ко Паньи или другой, который придётся вам по душе.

Водопад Тон Прай — восхититься силой воды и искупаться

Нам предстоит пройти через джунгли провинции Пханг-Нга — не волнуйтесь, тропа несложная. Вдоль чистого ручья, переступая камни и корни могучих деревьев, по ступенькам и мостикам мы преодолеем 680 метров пути. Увидим рыбок в ручье и экзотические растения, многие из которых подписаны на тайском языке. А потом перед нами появится стекающий с горы мощным потоком 25-метровый водопад!

Тон Прай обладает особой завораживающей силой. Можно долго наблюдать за падающей водой и слушать её шум — расслабляющее зрелище. По желанию вы искупаетесь и сделаете классные фото.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном седане с кондиционером
  • По запросу седан можно заменить на внедорожник — 6 мест, +$90, минибас — 10 мест, $+120
  • Прогулка на лодке включена в стоимость экскурсии
  • Дорога от места встречи до пикапа у смотровой «Самет-Нангше» займёт от 30 до 90 минут, от смотровой до водопада — 50 минут
  • Если планируете купаться, возьмите с собой купальники и полотенца

Дополнительные расходы

  • Подъём в гору («Самет-Нангше») на пикапе — 50 батов за чел.
  • Вход в Национальный парк к водопаду Тон Прай — 100 батов/взрослые, 50 батов/дети
  • Обед, личные покупки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Егор)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Егор)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Егор)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Галина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Гузель)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Гузель)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Маша)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Маша)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Ирина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Ирина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Ирина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Ирина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Евгения)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Евгения)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Евгения)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Евгения)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Екатерина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Екатерина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Екатерина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Екатерина)Из Пхукета - на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай (Дмитрий)
В
28 мар 2025
Отличная экскурсия.
Экскурсию проводил Андрей.
Он прекрасный гид, хорошо владеет экскурсионной информацией, нюансами по маршруту, интересный собеседник, вежливый и тактичный.
Экскурсия была замечательная,.
Маршрут немножко скорректировали. Благодаря Андрею успели везде побывать без суматохи, спешки, в индивидуальной обстановке.
Спасибо за прекрасный день!
М
21 мар 2025
Все очень круто! Спасибо!
Егор
6 мар 2025
Все отлично! Трансфер, гид, локации - все супер! Огромное спасибо Роману и Диме! Рекомендую!
Все отлично! Трансфер, гид, локации - все супер! Огромное спасибо Роману и Диме! Рекомендую!Все отлично! Трансфер, гид, локации - все супер! Огромное спасибо Роману и Диме! Рекомендую!Все отлично! Трансфер, гид, локации - все супер! Огромное спасибо Роману и Диме! Рекомендую!
Светлана
27 фев 2025
Локации понравились, рассвет незабываемый, спасибо организаторам.
Рекомендуем всем
Г
26 фев 2025
Большое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай". Мы были сильно ограничены по времени, и Роман расставил
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локации таким образом чтобы мы попали во все места. Мы прокатились на традиционной тайской лодке, покатались на каяках и посетили пещеры (это было потрясающе… нигде такого не видела), поднялись на смотровую площадку Самет-Нангше, где вкусно поели и сделали отличные фотографии, а затем побывали на водопаде, в котором смогли искупаться в кристально чистой воде. Все это время Роман контролировал ситуацию, благодаря чему мы ни разу не попали под дождь и успели вовремя вернуться в отель.

Большое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте ПхангБольшое спасибо Роману за интересную и красочную экскурсию "Из Пхукета — на «Самет-Нангше», к бухте Пханг
Л
24 фев 2025
Спасибо Роману за великолепную и потрясающую экскурсию!
Гузель
8 янв 2025
29 декабря мы были на экскурсии Из Пхукета — на Самет Нангше, к бухте Пханг Нга и энергии Тон Прай». В чудесном месте встретили рассвет. Это было неописуемое зрелище. Затем
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на лонгтайле (тайская лодка, длинный хвост), поплыли к острову Джеймс Бонда, столько островков увидели, красоту моря. Дальше добрались к острову с пещерами, где могли лицезреть сталактиты, сталагмиты и сталогнаты. Которые имеют звучание при постукивании. Были очарованы природными творениями, будто скульптор изваял. Добрались до крохотного пляжа чуть ли не в центре моря, но из-за ветра не смогли пришвортоваться… но это нас нисколько не огорчило, увиденное так нас восхитил, что это были мелочи. Зато мы после поехали на водопад, через джунгли, где слышали, как поют джунгли и невероятные сплетение корней деревьев, листья хамелеоны. А вода водопада, просто божественна, после него волосы и кожа были шелковистыми. Во всём нам в экскурсии помогал наш проводник Дмитрий. Спасибо ему большое! По его указаниям и советам мы могли увидеть то, что могли не заметить. Был просто палочкой-выручалочкой во всё! ❤️

29 декабря мы были на экскурсии Из Пхукета — на Самет Нангше, к бухте Пханг Нга29 декабря мы были на экскурсии Из Пхукета — на Самет Нангше, к бухте Пханг Нга
Дарья
31 дек 2024
Это скорее не экскурсия, а просто индивидуальный трансфер по интересным местам без сопровождения гида.
Плюс - маршрут по запросу можно скорректировать.
К сожалению, по какой-то причине не получилось покататься на каяках, хотя
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были большие ожидания на эту часть поездки.
В целом все хорошо, места действительно красивые, отсутствие группы незнакомых людей - огромный плюс, но за такую цену хотелось бы помимо транспорта получить и какую-либо информацию от гида.

А
28 дек 2024
Роман замечательный организатор!
С его помощью мы сделали замечательную поездку по природным красотам Тайланда - и даже не одну! Очень душевный и отзывчивый человек.
М
20 дек 2024
Очень понравилась экскурсия, все четко организовано, продуманный маршрут, везде были практически одни без толп туристов, гид Андрей много рассказывал о Тайланде, отвечал на наши вопросы, снял миллион сногсшибательных кадров и угощал вкусным чаем. Однозначно рекомендую!
Маша
5 апр 2024
Экскурсия оставила самые яркие впечатления о Пхукете. Благодаря профессионализму Романа мы везде успели вовремя, встретили рассвет на Самет Нангши, он же сделал нам потрясающие снимки, одними из первых успели на
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лодки для осмотра островов, поплавали на каяке и искупались под водопадом. Роман предлагает альтернативные варианты локаций и пути к ним, рассказывает много фактов о Пхукете и о бытовых моментах жизни в Тайланде, которые всегда интересно узнать простому туризму. Время пролетело незаметно, однозначно рекомендую!

Экскурсия оставила самые яркие впечатления о Пхукете. Благодаря профессионализму Романа мы везде успели вовремя, встретили рассветЭкскурсия оставила самые яркие впечатления о Пхукете. Благодаря профессионализму Романа мы везде успели вовремя, встретили рассвет
С
24 мар 2024
В этой экскурсии было все: и новые впечатления, и новые эмоции, и радость, и удовольствие. Гид забрал нас от отеля в назначенное время, машина удобная и большая. Во время экскурсии
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много рассказал о Пхукете, особенностях региона, местных жителях и все-все-все остальное. Ответил на все наши вопросы.
Надо отметить, что сама программа экскурсии составлена очень продумано.
День пролетел очень быстро. С нами остались прекрасные фото и воспоминания об этом маленьком, но таком незабываемом путешествии.

М
24 мар 2024
Великолепная экскурсия. Самое главное ехать рано утром, почти на всех локациях были одни! рассвет это что то невероятное. Время пролетело очень быстро.
Г
20 мар 2024
Экскурсия - класс! Места красивые, и их все действительно стоит посетить)
Что касается Романа - он хороший человек, с ним приятно пообщаться, но именно как экскурсовод, на наш взгляд, показался слабоватым.
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Да, Роман рассказал нам основные моменты о тех мемстах, которые мы посещали, и рассказал о своем опыте жизни в Тайланде, но лично нам не хватило бОльшей проникновенности историей и культурой. Одну звездочку снял именно за это.

А так, повторюсь - все места, которые посещаются на этой экскурсии - однозначно стоят того!

И
6 мар 2024
Сегодня были на экскурсии. Проводил экскурсию Ильдар.
Маршрут шикарный. За день побывали в нескольких красивых локациях.
Эльдар много нас фотографировал и снимал видео.
И вообще он был здорово подготовлен: и водичка, и угощения,
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и коврики для пляжа.
И самое классное, что мы были в очень удобное время. На всех локациях было немноголюдно. А на острове, где мы купались, так вообще мы одни были.
В общем, мы в восторге!

Сегодня были на экскурсии. Проводил экскурсию Ильдар.Сегодня были на экскурсии. Проводил экскурсию Ильдар.Сегодня были на экскурсии. Проводил экскурсию Ильдар.Сегодня были на экскурсии. Проводил экскурсию Ильдар.

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