Описание экскурсии
«Самет-Нангше» — полюбоваться захватывающим дух видом
На машине с кондиционером мы отправимся к заливу Пханг Нга. По дороге будем общаться, слушать музыку или мои рассказы о Пхукете за кофе — решать вам! По прибытии мы пересядем в пикап, который поднимет нас на холм, с которого открывается вид, завораживающий в любую погоду и время суток. Это одна из самых красивых смотровых площадок Таиланда, а может и мира — лучше места чтобы встретить рассвет и не найти.
Вы сделаете невероятные снимки, по желанию помедитируете и просто получите эстетическое удовольствие от нахождения в красивом месте.
Бухта Пханг Нга — осмотреть острова на тайской лодке
В этом заливе более сотни необитаемых островов — живописных отвесных скал. Мы отправимся к одному из них на традиционной тайской лодке. Вы можете выбрать остров Хонг, где можно покататься на каяках, остров Саанг с таинственной пещерой, острова Бонда, деревню морских цыган Ко Паньи или другой, который придётся вам по душе.
Водопад Тон Прай — восхититься силой воды и искупаться
Нам предстоит пройти через джунгли провинции Пханг-Нга — не волнуйтесь, тропа несложная. Вдоль чистого ручья, переступая камни и корни могучих деревьев, по ступенькам и мостикам мы преодолеем 680 метров пути. Увидим рыбок в ручье и экзотические растения, многие из которых подписаны на тайском языке. А потом перед нами появится стекающий с горы мощным потоком 25-метровый водопад!
Тон Прай обладает особой завораживающей силой. Можно долго наблюдать за падающей водой и слушать её шум — расслабляющее зрелище. По желанию вы искупаетесь и сделаете классные фото.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном седане с кондиционером
- По запросу седан можно заменить на внедорожник — 6 мест, +$90, минибас — 10 мест, $+120
- Прогулка на лодке включена в стоимость экскурсии
- Дорога от места встречи до пикапа у смотровой «Самет-Нангше» займёт от 30 до 90 минут, от смотровой до водопада — 50 минут
- Если планируете купаться, возьмите с собой купальники и полотенца
Дополнительные расходы
- Подъём в гору («Самет-Нангше») на пикапе — 50 батов за чел.
- Вход в Национальный парк к водопаду Тон Прай — 100 батов/взрослые, 50 батов/дети
- Обед, личные покупки — по желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Экскурсию проводил Андрей.
Он прекрасный гид, хорошо владеет экскурсионной информацией, нюансами по маршруту, интересный собеседник, вежливый и тактичный.
Экскурсия была замечательная,.
Маршрут немножко скорректировали. Благодаря Андрею успели везде побывать без суматохи, спешки, в индивидуальной обстановке.
Спасибо за прекрасный день!
Рекомендуем всем
Плюс - маршрут по запросу можно скорректировать.
К сожалению, по какой-то причине не получилось покататься на каяках, хотя
С его помощью мы сделали замечательную поездку по природным красотам Тайланда - и даже не одну! Очень душевный и отзывчивый человек.
Что касается Романа - он хороший человек, с ним приятно пообщаться, но именно как экскурсовод, на наш взгляд, показался слабоватым.
Маршрут шикарный. За день побывали в нескольких красивых локациях.
Эльдар много нас фотографировал и снимал видео.
И вообще он был здорово подготовлен: и водичка, и угощения,