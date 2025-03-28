Я покажу вам самые классные локации, которые можно найти в здешних местах. Со смотровой площадки «Самет-Нангше» открывается живописнейший вид на залив Пхан Гна. А водопад Тон Прай — это сила природы, воплощённая в камнях и водных потоках. Вы насладитесь тропиками, увидите диковинные растения и почувствуете истинный тайский вайб.

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Описание экскурсии

«Самет-Нангше» — полюбоваться захватывающим дух видом

На машине с кондиционером мы отправимся к заливу Пханг Нга. По дороге будем общаться, слушать музыку или мои рассказы о Пхукете за кофе — решать вам! По прибытии мы пересядем в пикап, который поднимет нас на холм, с которого открывается вид, завораживающий в любую погоду и время суток. Это одна из самых красивых смотровых площадок Таиланда, а может и мира — лучше места чтобы встретить рассвет и не найти.

Вы сделаете невероятные снимки, по желанию помедитируете и просто получите эстетическое удовольствие от нахождения в красивом месте.

Бухта Пханг Нга — осмотреть острова на тайской лодке

В этом заливе более сотни необитаемых островов — живописных отвесных скал. Мы отправимся к одному из них на традиционной тайской лодке. Вы можете выбрать остров Хонг, где можно покататься на каяках, остров Саанг с таинственной пещерой, острова Бонда, деревню морских цыган Ко Паньи или другой, который придётся вам по душе.

Водопад Тон Прай — восхититься силой воды и искупаться

Нам предстоит пройти через джунгли провинции Пханг-Нга — не волнуйтесь, тропа несложная. Вдоль чистого ручья, переступая камни и корни могучих деревьев, по ступенькам и мостикам мы преодолеем 680 метров пути. Увидим рыбок в ручье и экзотические растения, многие из которых подписаны на тайском языке. А потом перед нами появится стекающий с горы мощным потоком 25-метровый водопад!

Тон Прай обладает особой завораживающей силой. Можно долго наблюдать за падающей водой и слушать её шум — расслабляющее зрелище. По желанию вы искупаетесь и сделаете классные фото.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном седане с кондиционером

По запросу седан можно заменить на внедорожник — 6 мест, +$90, минибас — 10 мест, $+120

Прогулка на лодке включена в стоимость экскурсии

Дорога от места встречи до пикапа у смотровой «Самет-Нангше» займёт от 30 до 90 минут, от смотровой до водопада — 50 минут

Если планируете купаться, возьмите с собой купальники и полотенца

Дополнительные расходы