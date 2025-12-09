Проведите день в тропическом раю! Вы увидите два контрастных острова — живописный Коралловый и уединённый Рача.
Поищете рыбу-клоуна среди кораллов, искупаетесь на белоснежных пляжах и попробуете блюда тайской кухни с видом на море. Комфортный трансфер, спидбот и обед уже включены в стоимость.
Описание водной прогулки
7:30–8:45 — трансфер из отеля на пирс Чалонг
9:30 — отправление на спидботе до Кораллового острова
10:00–11:30 — отдых на белоснежном пляже, купание, пляжные активности (по желанию)
11:30–12:00 — переезд на остров Рача
12:00–13:30 — снорклинг в бухтах, обед в ресторане (буфет с блюдами тайской кухни, фруктами и безалкогольными напитками)
13:30–15:00 — свободное время на острове Рача: купание, прогулки, релакс на пляже
15:00–16:00 — возвращение на пирс Чалонг, далее — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно (забираем с пляжей Патонг, Ката, Крон, Ката Ной — остальные районы за доплату), поездка на спидботе, обед и фрукты, напитки (вода/прохладительные), оборудование для снорклинга (маска, трубка, спасжилет)
- Отдельно по желанию оплачиваются морские развлечения на Коралловом острове: парасейлинг, банан, водный мотоцикл — от 600 до 1200 батов ($37), аренда ласт — 100 батов ($3)
- Программа 4+
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$49
|Детский до 10 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 707 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
