Пхукет называют жемчужиной Королевства Таиланд, и мы поможем в этом убедиться.
Вы увидите красивейшие пляжи острова, погрузитесь в бирюзовую воду и познакомитесь с морскими обитателями. Оставьте проблемы и ныряйте в отдых: вас ждёт целый день релакса на фоне удивительной природы.
Вы увидите красивейшие пляжи острова, погрузитесь в бирюзовую воду и познакомитесь с морскими обитателями. Оставьте проблемы и ныряйте в отдых: вас ждёт целый день релакса на фоне удивительной природы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Пляж Нуи Бич. Здесь множество фотозон, прозрачная вода и гранитные скалы. Вы поплаваете вдоль кораллового рифа и увидите живописный подводный мир.
Пляж Най Харн. Туристы считают его одним из самых красивых пляжей Азии.
Буддийский храм Као Ранг. Вы полюбуетесь мысом Промтеп и спуститесь к скалам, чтобы сделать потрясающие снимки.
Деревня художников. Это место удивит вас инсталляциями и картинами местных авторов.
Обед в тайском ресторане (по желанию).
Смотровая башня Као Кад. Панорама 360 градусов и вид на плантации бразильской гевеи (дерева-каучуконоса).
Мыс Панва, пляж Ао Йон. Вы насладитесь заливом и рассмотрите разные виды местных деревьев.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla (Vios, Ativ) с кондиционером или аналогичном.
- У путешественников будет возможность поплавать на всех пляжах маршрута.
- В стоимость экскурсии включено: трансфер с юга Пхукета (Равай, Най Харн, Панва, Ката, Карон, Патонг), питьевая вода, маски и трубки, услуги русскоязычного гида.
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников, а также добавить в неё другие локации, обсудите это с гидом в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Трансфер с северных пляжей (Камала, Сурин, Банг Тао, Лагуна, Лайян, Найтон, Найянг, Майкао, Паклок) — 300–900 батов (до 4 человек).
- Входные билеты на пляж Нуи Бич — 300 батов с чел.
- Обед (по желанию, в среднем 200–300 батов с чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 3816 туристов
Всем привет! Меня зовут Тимур, я гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
20 фев 2025
17 февраля 2025 года были на экскурсии "Лучшие пляжи Пхукета "Экскурсия замечательная. Наша большая благодарность Тимуру и Игорю. Несмотря на то,что мы здесь не первый раз,увидели,благодаря организаторам,пляжи о которых даже
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