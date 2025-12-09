Целый день на райских островах Корал и Рача: активный отдых, парасейлинг, снорклинг и отдых на белоснежном песке.
Это идеальное однодневное приключение для тех, кто хочет максимум ярких впечатлений без лишней суеты!
Описание водной прогулки
Проведите целый день среди белоснежных пляжей, кристально чистой воды и подводного мира на островах Корал и Рача — одних из самых живописных в окрестностях Пхукета! Это идеальное однодневное приключение для тех, кто хочет максимум ярких впечатлений без лишней суеты. Маршрут экскурсии: Утром вас заберут прямо из отеля и доставят на пирс Чалонг. Первая остановка — Coral Island (остров Корал), также известный как Хей Айленд. Здесь вас ждёт отдых на белом песке, купание, яркие рыбы и возможность заняться морскими активностями (парасейлинг, банан, sea walking и др.
за доплату). Далее на спидботе вы отправитесь на Racha Island (остров Рача), славящийся своими заливами — Patok Bay, Lah Bay или Siam Bay. Это рай для снорклинга: коралловые рифы, стаи разноцветных рыб и отличная видимость. Обед в ресторане с видом на море — свежие блюда тайской кухни, тропические фрукты, прохладительные напитки. После обеда — свободное время: можно искупаться, полежать под солнцем, прогуляться вдоль берега. Возвращение на пирс и трансфер обратно в отель около 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🌴 Coral Island (Koh Hey)
- Один из самых популярных островов вблизи Пхукета
- Красивые белоснежные пляжи: Banana Beach и Long Beach
- Подходит для купания, пляжного отдыха и водных видов спорта (парасейлинг, морская прогулка на банане и др.)
- Возможность увидеть экзотических птиц, таких как калао
- 🐠 Racha Island (Koh Racha Yai)
- Прозрачная бирюзовая вода и богатый подводный мир
- Отличное место для снорклинга
- Высадка в одной из бухт: Patok Bay, Lah Bay или Siam Bay
- Обед в ресторане Coco Bar Seaview с видом на море
- Время для пляжного отдыха и купания
Что включено
- Трансфер с пляжей: Патонг, Ката, Карон, Ката Ной
- Спидбот
- Гид
- Обед
- Прохладительные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы на активности
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
