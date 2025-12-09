Проведите целый день среди белоснежных пляжей, кристально чистой воды и подводного мира на островах Корал и Рача — одних из самых живописных в окрестностях Пхукета! Это идеальное однодневное приключение для тех, кто хочет максимум ярких впечатлений без лишней суеты. Маршрут экскурсии: Утром вас заберут прямо из отеля и доставят на пирс Чалонг. Первая остановка — Coral Island (остров Корал), также известный как Хей Айленд. Здесь вас ждёт отдых на белом песке, купание, яркие рыбы и возможность заняться морскими активностями (парасейлинг, банан, sea walking и др.

за доплату). Далее на спидботе вы отправитесь на Racha Island (остров Рача), славящийся своими заливами — Patok Bay, Lah Bay или Siam Bay. Это рай для снорклинга: коралловые рифы, стаи разноцветных рыб и отличная видимость. Обед в ресторане с видом на море — свежие блюда тайской кухни, тропические фрукты, прохладительные напитки. После обеда — свободное время: можно искупаться, полежать под солнцем, прогуляться вдоль берега. Возвращение на пирс и трансфер обратно в отель около 16:00.