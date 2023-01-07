ежедневно в 08:00

Вы проведете на островах 2 потрясающих дня. Подойдете к самой границе с Малайзией, исследуете богатый подводный мир Андаманского моря и окунетесь в ночную островную жизнь.
09.00 Отплытие на остров Ко Ха
10.30 Снорклинг вблизи острова Ко Ха (и знакомство с потрясающим подводным миром)
11.30 Прибытие на остров Ко Рок, отдых на пляже и снорклинг
14.00 Обед (накрывается на пляже нашей командой)
15.00 Отправление на остров Пхи-Пхи Дон
16.00 Заселение в отель (комнаты класса deluxe) и свободное время
19.00 Ужин в отеле
20.45 Знакомство с ночной островной жизнью (по желанию). Вас ждет огненное шоу, бар, где проводятся поединки по тайскому боксу, и вечеринка под открытым небом.
07.00 Завтрак и выписка из отеля
07.50 Отправление на остров Майя Бэй
8:10 Прибытие на остров Майя Бэй
9:00 Купание в лагуне Пиле
9:50 Посещение пещеры викингов (с наскальными рисунками)
10:00 Обзор пляжа обезьян (без высадки)
10:15 Снорклинг в бухте Тон Сай
11:30 Обед на острове Пхи-Пхи Дон
12:45 Прогулка по острову Бамбу
15:00 Прогулка по острову Кай Нок (если позволяют погодные условия)
16:30 Возвращение на пирс. Отправление в отель.
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