ежедневно в 08:00

Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг

Познакомиться с подводным миром, заглянуть в пещеры и полюбить жизнь

Давайте отправимся в двухдневное путешествие по островам Андаманского моря — возможно, лучшее в вашей жизни! Мы уже обо всем позаботились: вас ждет снорклинг в бирюзовых водах, отдых на белоснежных тропических пляжах, обед под открытым небом и беззаботная ночная жизнь островов. А по пути наши гиды расскажут вам об истории этих мест и поделятся местными легендами. Отдохните на полную!
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ко Рок и Пхи-Пхи Дон: двухдневное путешествие по островам и снорклинг
Ближайшие даты:
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проведете на островах 2 потрясающих дня. Подойдете к самой границе с Малайзией, исследуете богатый подводный мир Андаманского моря и окунетесь в ночную островную жизнь.

День 1

09.00 Отплытие на остров Ко Ха
10.30 Снорклинг вблизи острова Ко Ха (и знакомство с потрясающим подводным миром)
11.30 Прибытие на остров Ко Рок, отдых на пляже и снорклинг
14.00 Обед (накрывается на пляже нашей командой)
15.00 Отправление на остров Пхи-Пхи Дон
16.00 Заселение в отель (комнаты класса deluxe) и свободное время
19.00 Ужин в отеле
20.45 Знакомство с ночной островной жизнью (по желанию). Вас ждет огненное шоу, бар, где проводятся поединки по тайскому боксу, и вечеринка под открытым небом.

День 2

07.00 Завтрак и выписка из отеля
07.50 Отправление на остров Майя Бэй
8:10 Прибытие на остров Майя Бэй
9:00 Купание в лагуне Пиле
9:50 Посещение пещеры викингов (с наскальными рисунками)
10:00 Обзор пляжа обезьян (без высадки)
10:15 Снорклинг в бухте Тон Сай
11:30 Обед на острове Пхи-Пхи Дон
12:45 Прогулка по острову Бамбу
15:00 Прогулка по острову Кай Нок (если позволяют погодные условия)
16:30 Возвращение на пирс. Отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.
  • Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид
  • На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до 2 лет

В стоимость включено

  • Размещение в отеле
  • 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
  • Транспорт — автобус и спидботы
  • Вход в национальные парки
  • Прохладительные напитки, чай и кофе
  • Страховка, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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