ежедневно в 08:00

Давайте отправимся в двухдневное путешествие по островам Андаманского моря — возможно, лучшее в вашей жизни! Мы уже обо всем позаботились: вас ждет снорклинг в бирюзовых водах, отдых на белоснежных тропических пляжах, обед под открытым небом и беззаботная ночная жизнь островов. А по пути наши гиды расскажут вам об истории этих мест и поделятся местными легендами. Отдохните на полную!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проведете на островах 2 потрясающих дня. Подойдете к самой границе с Малайзией, исследуете богатый подводный мир Андаманского моря и окунетесь в ночную островную жизнь.

День 1

09.00 Отплытие на остров Ко Ха

10.30 Снорклинг вблизи острова Ко Ха (и знакомство с потрясающим подводным миром)

11.30 Прибытие на остров Ко Рок, отдых на пляже и снорклинг

14.00 Обед (накрывается на пляже нашей командой)

15.00 Отправление на остров Пхи-Пхи Дон

16.00 Заселение в отель (комнаты класса deluxe) и свободное время

19.00 Ужин в отеле

20.45 Знакомство с ночной островной жизнью (по желанию). Вас ждет огненное шоу, бар, где проводятся поединки по тайскому боксу, и вечеринка под открытым небом.

День 2

07.00 Завтрак и выписка из отеля

07.50 Отправление на остров Майя Бэй

8:10 Прибытие на остров Майя Бэй

9:00 Купание в лагуне Пиле

9:50 Посещение пещеры викингов (с наскальными рисунками)

10:00 Обзор пляжа обезьян (без высадки)

10:15 Снорклинг в бухте Тон Сай

11:30 Обед на острове Пхи-Пхи Дон

12:45 Прогулка по острову Бамбу

15:00 Прогулка по острову Кай Нок (если позволяют погодные условия)

16:30 Возвращение на пирс. Отправление в отель.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% от стоимости экскурсии. Остаток гиду на месте в батах.

Как проходит экскурсия

Трансфер заберет вас из отеля и по окончании программы отвезет обратно. Отдельно оплачивается трансфер для удаленных районов — стоимость уточняйте в переписке.

Вас будет сопровождать русско- и англоговорящий гид

На экскурсию не допускаются беременные женщины и дети до 2 лет

В стоимость включено