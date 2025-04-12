Мои заказы

Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета

Прокатиться на традиционной тайской лодке и рассмотреть морских обитателей возле берега
Как устроить себе активное приключение в необычной тропической локации? Отправиться на остров, о котором не знают даже местные жители.

У его берегов попробовать снорклинг, а если появится желание — взобраться на скалы за лучшими видами.
5
8 отзывов
Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета© Сабри
Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета© Сабри
Снорклинг с рыбками на необитаемом острове возле Пхукета© Сабри
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 16:00

Описание водной прогулки

  • Мы закажем вам такси от любого отеля в пределах Пхукета и встретим вас на пляже возле пристани
  • На тайской лодке (long boat) за 15 минут мы доберёмся до крошечного скалистого острова, который не отмечен на картах
  • Погулять по нему вряд ли получится — вокруг лишь камни и скалы. Зато вдоль берега — стаи рыб, морских звёзд, моллюсков и крабов
  • Мы выдадим вам корм, чтобы рыбки собрались вокруг, а также маски, трубки и ласты. Вас ждёт захватывающий снорклинг!
  • При желании можно забраться на самую высокую скалу острова и полюбоваться пейзажами с природной смотровой площадки
  • На обратном пути оставим вас на самом красивом пляже — оттуда вы сможете добраться к месту проживания на такси

Кому подойдёт экскурсия

Если не умеете плавать, лучше не заказывайте эту экскурсию. Пляжа на острове практически нет — и если вы не занимаетесь снорклингом, придётся всё время сидеть в лодке или держаться на воде в спасательном жилете. Это довольно скучно.

Организационные детали

  • В поездке на остров вас будет сопровождать один из наших русскоговорящих гидов
  • Экскурсионное сопровождение не предусмотрено: основная цель — активный отдых

В стоимость экскурсии включены

  • Трансфер на такси (в одну сторону) и поездка на лодке
  • Аренда оборудования для снорклинга

ежедневно в 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 29164 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Юлия
Юлия
12 апр 2025
Отличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всё объяснил, выдал маски и ласты, вёл в море, показывал прекрасных и интересных обитателей Андаманского
читать дальше

моря, очень здорово, справился даже ребёнок 9 лет)))Увидели много морских звёзд, иглобрюха, морских губок, разнообразных разноцветных рыбок больших и маленьких, супер! Правда не очень повезло с погодой, но мы не унывали, а наслаждались морем,рыбами и природой. Даже забрались на скальный остров, откуда открывается чудесный вид. А потом был пляж Банана Бич, поражающий своим белым песком, бирюзовой водой и красивыми пальмами ☀ Большое спасибо за экскурсию. Приедем ещё! Сабри очень отзывчивый, дружелюбный и приятный в общении гид, спасибо огромное за чудесный день!

Отличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всёОтличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всё
Т
Татьяна
29 мар 2025
Мы очень довольны экскурсией! Даже с нашим низким уровнем подготовки Сабри удалось показать нам красоты моря
Спасибо!
В
Вера
19 мар 2025
Снорклинг прошел просто чудесно! Экскурсия была в атмосфере приятельской активности, мы увидели богатый подводный мир Андаманского моря, поднялись на самую высокую точку острова, вокруг которого был снорклинг. Не нагружали мозги, просто плавали и получали удовольствие - как раз то, что было нужно! Если бы мне предложили еще раз пойти и поплавать с маской, я бы ничуть не сомневалась!
Ангелина
Ангелина
6 мар 2025
Спонтанно отправились на эту экскурсию, но получилось хорошо)
На лодке добрались до небольшого острова в море, в воду спускались сразу с лодки
Сабри выдал всё для снорклинга и вел в воде, показывая
читать дальше

всякие интересности
Рыбок прикармливали хлебом, поэтому мы буквально плавали в косяке
Немного не повезло с погодой, море волновалось, но это больше помешало видеосъемке, глазами мы увидели действительно много, а это главное)
Про желании вам помогут забраться на остров, но мы так наплавались, что не стали)
В конце нас на лодке доставили на банана бич, где мы встречали заход солнца

Спонтанно отправились на эту экскурсию, но получилось хорошо)Спонтанно отправились на эту экскурсию, но получилось хорошо)Спонтанно отправились на эту экскурсию, но получилось хорошо)
М
Михаил
2 мар 2025
До острова добрались на национальной моторной тайской лодке, что удивительно остров отсутствует на карте. Разнообразие видов рыб увидели уже с лодки, бросив в воду немного кусочков хлеба – стаи рыб
читать дальше

моментально поднимались на поверхность. Ласты и различные варианты масок Сабри заранее подготовил для нас. Получили массу удовольствия от красоты подводного мира и разнообразия рыбок, кораллов, морских звезд. Завершили путешествие наблюдением заката на красивейшем Banana Beach — пляже с чистым белым песком, и тропическая зелень, окружающая пляж.

А
Андрей
1 мар 2025
Прекрасная морская экскурсия. Фауна возле острова очень разнообразная. Огромное количество разных видов рыб. Прозрачнейшая вода. В духе авантюризма даже высадились на остров (лодка причалить не может, поэтому только вплавь -
читать дальше

желательно в тапочках, т. к. берега усеяны ракушками) и залезли почти на самую его вершину.
Сабри выше всяких похвал - всегда был рядом, когда была нужна помощь или совет. Много и интересно рассказывал про Таиланд и не только

А
Анна
22 фев 2025
Гид прекрасный, очень отзывчивый, дружелюбный, готовый помочь во всем. Места очень красивые, мы были вдвоем с сыном - получилась индивидуальная морская прогулка с элементами снорклинга, а закончилась она потрясающим закатом на Банана бич.
Т
Татьяна
5 фев 2025
Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.
Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии из Пхукета

К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прогулки на каяках
9 часов
64 отзыва
Водная прогулка
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
12 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
$70 за человека
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
На гидроцикле
4.5 часа
7 отзывов
Водная прогулка
На гидроцикле - по островам вокруг Пхукета
Водное приключение со снорклингом, дикими местами и красивыми видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$244 за человека
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Лучшие острова Краби за один день - с Пхукета
Отдых, снорклинг, коктейль в кокосе, фото в стиле «Баунти» и закат в раю
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$89 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете