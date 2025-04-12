Как устроить себе активное приключение в необычной тропической локации? Отправиться на остров, о котором не знают даже местные жители.
У его берегов попробовать снорклинг, а если появится желание — взобраться на скалы за лучшими видами.
Описание водной прогулки
- Мы закажем вам такси от любого отеля в пределах Пхукета и встретим вас на пляже возле пристани
- На тайской лодке (long boat) за 15 минут мы доберёмся до крошечного скалистого острова, который не отмечен на картах
- Погулять по нему вряд ли получится — вокруг лишь камни и скалы. Зато вдоль берега — стаи рыб, морских звёзд, моллюсков и крабов
- Мы выдадим вам корм, чтобы рыбки собрались вокруг, а также маски, трубки и ласты. Вас ждёт захватывающий снорклинг!
- При желании можно забраться на самую высокую скалу острова и полюбоваться пейзажами с природной смотровой площадки
- На обратном пути оставим вас на самом красивом пляже — оттуда вы сможете добраться к месту проживания на такси
Кому подойдёт экскурсия
Если не умеете плавать, лучше не заказывайте эту экскурсию. Пляжа на острове практически нет — и если вы не занимаетесь снорклингом, придётся всё время сидеть в лодке или держаться на воде в спасательном жилете. Это довольно скучно.
Организационные детали
- В поездке на остров вас будет сопровождать один из наших русскоговорящих гидов
- Экскурсионное сопровождение не предусмотрено: основная цель — активный отдых
В стоимость экскурсии включены
- Трансфер на такси (в одну сторону) и поездка на лодке
- Аренда оборудования для снорклинга
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 29164 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 апр 2025
Отличная экскурсия, с семьей насмотрелись рыбок. У нас был нулевой опыт снорклинга, но Сабри нам всё объяснил, выдал маски и ласты, вёл в море, показывал прекрасных и интересных обитателей Андаманского
Т
Татьяна
29 мар 2025
Мы очень довольны экскурсией! Даже с нашим низким уровнем подготовки Сабри удалось показать нам красоты моря
Спасибо!
В
Вера
19 мар 2025
Снорклинг прошел просто чудесно! Экскурсия была в атмосфере приятельской активности, мы увидели богатый подводный мир Андаманского моря, поднялись на самую высокую точку острова, вокруг которого был снорклинг. Не нагружали мозги, просто плавали и получали удовольствие - как раз то, что было нужно! Если бы мне предложили еще раз пойти и поплавать с маской, я бы ничуть не сомневалась!
Ангелина
6 мар 2025
Спонтанно отправились на эту экскурсию, но получилось хорошо)
На лодке добрались до небольшого острова в море, в воду спускались сразу с лодки
Сабри выдал всё для снорклинга и вел в воде, показывая
М
Михаил
2 мар 2025
До острова добрались на национальной моторной тайской лодке, что удивительно остров отсутствует на карте. Разнообразие видов рыб увидели уже с лодки, бросив в воду немного кусочков хлеба – стаи рыб
А
Андрей
1 мар 2025
Прекрасная морская экскурсия. Фауна возле острова очень разнообразная. Огромное количество разных видов рыб. Прозрачнейшая вода. В духе авантюризма даже высадились на остров (лодка причалить не может, поэтому только вплавь -
А
Анна
22 фев 2025
Гид прекрасный, очень отзывчивый, дружелюбный, готовый помочь во всем. Места очень красивые, мы были вдвоем с сыном - получилась индивидуальная морская прогулка с элементами снорклинга, а закончилась она потрясающим закатом на Банана бич.
Т
Татьяна
5 фев 2025
Великолепная прогулка на лодке к острову. Много мелких рыбок, морские звезды. Прозрачная вода. Красивые пейзажи. Спасибо Сабри за чудесный день.
Входит в следующие категории Пхукета
