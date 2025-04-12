читать дальше

моря, очень здорово, справился даже ребёнок 9 лет)))Увидели много морских звёзд, иглобрюха, морских губок, разнообразных разноцветных рыбок больших и маленьких, супер! Правда не очень повезло с погодой, но мы не унывали, а наслаждались морем,рыбами и природой. Даже забрались на скальный остров, откуда открывается чудесный вид. А потом был пляж Банана Бич, поражающий своим белым песком, бирюзовой водой и красивыми пальмами ☀ Большое спасибо за экскурсию. Приедем ещё! Сабри очень отзывчивый, дружелюбный и приятный в общении гид, спасибо огромное за чудесный день!