С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании

Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
В этом морском путешествии вы увидите те самые чистейшие белоснежные пляжи Таиланда и искупаетесь в бирюзовой водичке.

Каждый день мы будем посещать новые острова, в том числе труднодоступные, куда можно попасть
только на судне.

Исследуем архипелаг Пхи-Пхи, прогуляемся среди тропического леса на полуострове Рейли, заглянем в пещеры и рассмотрим экзотических рыбок. На борту всегда в вашем распоряжении есть удочки для морской рыбалки и набор для снорклинга. Тур проводится только для вашей компании.

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек7
янв
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой крем от солнца, головной убор и купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

От Пхукета до Краби

Встречаемся на пристани Ао По Гранд Марина (Ao Po Grand Marina). После сбора и знакомства будет брифинг и инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выходим в море.

Сегодня побываем в заливе Андаманского моря, где находится национальный парк с многочисленными известняковыми островами. Рассмотрим полости и пустоты в скалах, заполненные водой, болотами или мангровыми зарослями. Далее дойдём до острова Панак, где попадём в мангровый тайник через пещеру. Деревья держатся на высоких корнях, а вода бурая от камней и песка.

Остановимся на ужин и ночёвку у острова Хонг в провинции Краби.

От Пхукета до КрабиОт Пхукета до Краби
2 день

Острова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров Рейли

Остров Хонг не имеет постоянных жителей, за исключением гиббонов, птиц и ящериц. Это место привлекает красотой: лагуна в центре острова, пляжи, пещеры и яркие рыбки. Полюбуемся видом на Пханг Нга, позавтракаем, далее отправляемся на остров Ко Я Ва Сам, идеально подходящий для снорклинга. На сапе исследуем побережье в поисках укромных бухт и скал.

После обеда отправимся к полуострову Рейли, куда можно попасть только по воде. Здесь нас ждут живописные тропические леса и бирюзовые воды. Посетим пещеру девы Прананг.

Совсем недалеко находится Куриный остров, который получил своё название благодаря скале, похожей на курицу. В этом месте остановимся на ночь.

Острова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров РейлиОстрова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров РейлиОстрова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров РейлиОстрова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров Рейли
3 день

Острова, снорклинг и зажигательный вечер

С утра поплаваем с масками у островов Бамбу и Бида Нок и будем надеяться увидеть рифовых чернопёрых акул (маленькие и безопасные для человека).

Затем исследуем архипелаг Пхи-Пхи. С воды полюбуемся бухтой Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Также с борта рассмотрим пещеру Викингов.

После обеда дойдём до острова Пхи-Пхи Дон — зажигательного места в Таиланде с дискотеками, пляжными вечеринками, фаер-шоу и многим другим.

Острова, снорклинг и зажигательный вечерОстрова, снорклинг и зажигательный вечерОстрова, снорклинг и зажигательный вечерОстрова, снорклинг и зажигательный вечер
4 день

Морские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко Рок

До завтрака с желающими прогуляемся до смотровой площадки острова (около 2 часов туда-обратно с набором высоты).

Далее вас ждёт длительный морской переход (около 6 часов) до острова Ко Рок. В пути можно позагорать на сетках, почитать или поспать. Также половим рыбу на троллинговые удочки, есть вероятность поймать тунца или барракуду.

Вечером прибудем на уединённый остров, где живут лишь несколько рейнджеров. После обеда сюда приходят туристы, но к закату остров становится пустым. Насладитесь моментом одиночества на белоснежном пляже.

Морские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко РокМорские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко РокМорские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко РокМорские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко Рок
5 день

Пляжный отдых на островах Ко Рок

Сегодня проведём весь день на островах Ко Рок. Места отличаются дикой природой и удивительным спокойствием. Вы сможете вдоволь накупаться в прозрачной воде и заняться снорклингом, а ещё отдохнуть под пальмами и просто погулять по пляжу. Также здесь обитают безобидные вараны, которых местные называют «водными драконами». Для любителей активного туризма есть тропа на смотровую площадку, откуда видны острова Ко Ланта и Ко Ха.

Пляжный отдых на островах Ко РокПляжный отдых на островах Ко РокПляжный отдых на островах Ко РокПляжный отдых на островах Ко Рок
6 день

Морская рыбалка и остров Рача Яй

После завтрака выдвинемся в обратный путь. Нас ждёт отличная рыбалка — в этих водах можно поймать тунца, махи-махи, барракуду и даже парусников. Всё пойманное приготовит кок, и мы насладимся вкусным обедом. Скоро окажемся на острове Рача Яй, где можно увидеть буйволов и варанов. Здесь также есть несколько дайв-спотов. Вечером соберёмся вместе и поделимся впечатлениями от нашего путешествия.

Морская рыбалка и остров Рача ЯйМорская рыбалка и остров Рача ЯйМорская рыбалка и остров Рача ЯйМорская рыбалка и остров Рача Яй
7 день

Отдых на острове Майтон и возвращение на Пхукет

Как приятно окунуться в прозрачную водичку перед завтраком! Именно так рекомендуем вам встретить последнее утро нашего путешествия. После завтрака отправимся на остров Майтон, где вы увидите ту самую бирюзовую водичку. Поплаваем с масками, погребём на сапах и насладимся отдыхом на шикарном пляже. Также велика вероятность встретить дельфинов.

После обеда отправляемся в обратный путь на Пхукет. На пирс прибудем до темноты, где устроим прощальный ужин.

Отдых на острове Майтон и возвращение на ПхукетОтдых на острове Майтон и возвращение на ПхукетОтдых на острове Майтон и возвращение на ПхукетОтдых на острове Майтон и возвращение на Пхукет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Питание
  • Топливо и другие расходы на катамаран
  • Ласты, маски для снорклинга
  • Удочки для морской рыбалки
  • Посещение всех локаций по программе
  • Работа опытного экипажа
Что не входит в цену
  • Дорога до пристани и обратно в ваш город/отель
  • Билеты в национальные парки
  • Дополнительные развлечения
  • Алкогольные напитки
  • Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Старт возможен ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток острова), 9:00
Завершение: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток острова), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Пхукете
Много лет я приезжал на Пхукет как турист. И этот остров стал моим домом. За эти годы посетил много красивых мест и хочу своими знаниями и впечатлениями поделиться с гостями острова. Сейчас я капитан парусного катамарана. Предлагаю совершить увлекательное морское путешествие на моём комфортабельном судне.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Х
Хадижа
21 апр 2025
Поездка на 4 ночи и 5 дней прошла замечательно, Алекс и Гаша были очень профессиональны и любезны. настоятельно рекомендую!
А
Алексей
30 мар 2025
Забронировал тур для себя и своей девушки, и Влад был очень гостеприимен и привозил нас везде, куда мы его просили! Мы определенно довольны поездкой и хотели бы попасть в его тур снова!
Спасибо!)

Тур входит в следующие категории Пхукета

