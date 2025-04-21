Каждый день мы будем посещать новые острова, в том числе труднодоступные, куда можно попасть
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять с собой крем от солнца, головной убор и купальные принадлежности.
Программа тура по дням
От Пхукета до Краби
Встречаемся на пристани Ао По Гранд Марина (Ao Po Grand Marina). После сбора и знакомства будет брифинг и инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выходим в море.
Сегодня побываем в заливе Андаманского моря, где находится национальный парк с многочисленными известняковыми островами. Рассмотрим полости и пустоты в скалах, заполненные водой, болотами или мангровыми зарослями. Далее дойдём до острова Панак, где попадём в мангровый тайник через пещеру. Деревья держатся на высоких корнях, а вода бурая от камней и песка.
Остановимся на ужин и ночёвку у острова Хонг в провинции Краби.
Острова Хонг, Ко Я Ва Сам, Куриный и полуостров Рейли
Остров Хонг не имеет постоянных жителей, за исключением гиббонов, птиц и ящериц. Это место привлекает красотой: лагуна в центре острова, пляжи, пещеры и яркие рыбки. Полюбуемся видом на Пханг Нга, позавтракаем, далее отправляемся на остров Ко Я Ва Сам, идеально подходящий для снорклинга. На сапе исследуем побережье в поисках укромных бухт и скал.
После обеда отправимся к полуострову Рейли, куда можно попасть только по воде. Здесь нас ждут живописные тропические леса и бирюзовые воды. Посетим пещеру девы Прананг.
Совсем недалеко находится Куриный остров, который получил своё название благодаря скале, похожей на курицу. В этом месте остановимся на ночь.
Острова, снорклинг и зажигательный вечер
С утра поплаваем с масками у островов Бамбу и Бида Нок и будем надеяться увидеть рифовых чернопёрых акул (маленькие и безопасные для человека).
Затем исследуем архипелаг Пхи-Пхи. С воды полюбуемся бухтой Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Также с борта рассмотрим пещеру Викингов.
После обеда дойдём до острова Пхи-Пхи Дон — зажигательного места в Таиланде с дискотеками, пляжными вечеринками, фаер-шоу и многим другим.
Морские просторы и закат на пустынном пляже острова Ко Рок
До завтрака с желающими прогуляемся до смотровой площадки острова (около 2 часов туда-обратно с набором высоты).
Далее вас ждёт длительный морской переход (около 6 часов) до острова Ко Рок. В пути можно позагорать на сетках, почитать или поспать. Также половим рыбу на троллинговые удочки, есть вероятность поймать тунца или барракуду.
Вечером прибудем на уединённый остров, где живут лишь несколько рейнджеров. После обеда сюда приходят туристы, но к закату остров становится пустым. Насладитесь моментом одиночества на белоснежном пляже.
Пляжный отдых на островах Ко Рок
Сегодня проведём весь день на островах Ко Рок. Места отличаются дикой природой и удивительным спокойствием. Вы сможете вдоволь накупаться в прозрачной воде и заняться снорклингом, а ещё отдохнуть под пальмами и просто погулять по пляжу. Также здесь обитают безобидные вараны, которых местные называют «водными драконами». Для любителей активного туризма есть тропа на смотровую площадку, откуда видны острова Ко Ланта и Ко Ха.
Морская рыбалка и остров Рача Яй
После завтрака выдвинемся в обратный путь. Нас ждёт отличная рыбалка — в этих водах можно поймать тунца, махи-махи, барракуду и даже парусников. Всё пойманное приготовит кок, и мы насладимся вкусным обедом. Скоро окажемся на острове Рача Яй, где можно увидеть буйволов и варанов. Здесь также есть несколько дайв-спотов. Вечером соберёмся вместе и поделимся впечатлениями от нашего путешествия.
Отдых на острове Майтон и возвращение на Пхукет
Как приятно окунуться в прозрачную водичку перед завтраком! Именно так рекомендуем вам встретить последнее утро нашего путешествия. После завтрака отправимся на остров Майтон, где вы увидите ту самую бирюзовую водичку. Поплаваем с масками, погребём на сапах и насладимся отдыхом на шикарном пляже. Также велика вероятность встретить дельфинов.
После обеда отправляемся в обратный путь на Пхукет. На пирс прибудем до темноты, где устроим прощальный ужин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Питание
- Топливо и другие расходы на катамаран
- Ласты, маски для снорклинга
- Удочки для морской рыбалки
- Посещение всех локаций по программе
- Работа опытного экипажа
Что не входит в цену
- Дорога до пристани и обратно в ваш город/отель
- Билеты в национальные парки
- Дополнительные развлечения
- Алкогольные напитки
- Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Старт возможен ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!)