Встречаемся на пристани Ао По Гранд Марина (Ao Po Grand Marina). После сбора и знакомства будет брифинг и инструктаж по технике безопасности. В 10:00 выходим в море.

Сегодня побываем в заливе Андаманского моря, где находится национальный парк с многочисленными известняковыми островами. Рассмотрим полости и пустоты в скалах, заполненные водой, болотами или мангровыми зарослями. Далее дойдём до острова Панак, где попадём в мангровый тайник через пещеру. Деревья держатся на высоких корнях, а вода бурая от камней и песка.

Остановимся на ужин и ночёвку у острова Хонг в провинции Краби.