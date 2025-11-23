2х-дневная экскурсия по самым красивым островам южного Тайланда.
Острова Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета.
Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший
Острова Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее Пхукета.
Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший
Описание тура
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ •Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
- Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда;
- Узнайте больше о тайской культуре, Буддизме и традициях морских цыган;
- Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря;
- Познакомитесь с подводным миром и их обитателями;
- Окунитесь в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. МАРШРУТ День 1 06:00 Выезд из отеля. 07:30 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе. 08:00 Отправление к островам. 08:40 Осмотр прекрасного островa Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте. 09:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу. Рынок морских цыган. 10:10 Катание на каноэ у островa Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры. 11:00 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане. 12:40 Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби. 13:00 Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых. 15:15 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, островa Близнецы и остров Курица. 15:30 Плавание с масками в заливе Тонcай возле острова Пхи-Пхи Дон, осмотр коралловых рифoв. 16:00 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей 16:30 Потрясающая возможность посетить обзорную площадку откуда открывается изумительный вид на остров; 19:00 Ужин в отеле. 19:40 До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже. 22:00 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе. 22:30 Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже. Бар "Стоун" — это самый большой пляжный танцпол на острове. День 2 07:00 Завтрак. 07:30 Выселение с отеля; 07:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей; 08:00 Осмотр бухты Майя (без высадки на пляж), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди.
Каприо 10:00 Плавание в Лагуне Пиле; 10:40 Осмотр Пещеры Викингов; 11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем; 11:20 Обед на островe Пхи-Пхи Дон; 12:20 Плавание с масками возле островa Пхи-Пхи Дон, Лагуна Ло Муди. Созерцание разнообразных видов рыб; 13:50 Отдых на прекрасном островe Бамбу; 15:40 Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй (Внимание: возможна отмена посещения данного острова, зависит от погодных условий); 16:30 Прибытие к причалу, отправление в отель;
Каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- О-ва Пхи Пхи (Бухта Мая бей, Пеле, пещера Викингов, пляж обезьян, о. Бамбу)
- П-ов Райлей (пещера плодородия, пляж Прананг)
- Деревня морских цыган, о. Пани
- О-ва Джеймса Бонда
- Катание на каное о. Талу Нок
- Жемчужный остров
Что включено
- 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
- Вход в нац. парки
- Прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе
- Страховка
- Русский гид
- Спасательные жилеты
- Маски, трубки, каноэ
- Размещение в отеле
- Транспорт (автобус и лодка)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из Вашего Отеля
Завершение: Трансфер в Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
