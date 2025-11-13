Остров Джеймса Бонда и отдых в роскошном SPA! Прогулка на лонгтейле и катание на каноэ.
Обед в плавучей деревне морских цыган, далее — несколько часов в тишине и комфорте уникального эко-SPA. Бассейны, сауны, грязевые ванны, фотозоны и озеро с кувшинками. Это нужно почувствовать!
Описание водной прогулкиНовая авторская экскурсия, сочетающая завораживающие пейзажи и полное расслабление в стильном эко-SPA на материке. Программа: ~05:00 — Выезд из отелей. 07:00 — Прибытие на пирс на материковой части и отправление в морское путешествие на традиционной тайской деревянной лодке. 08:00 — Катание на каноэ у живописного острова Хонг, затем — посещение знаменитого острова Джеймса Бонда. 10:00 — Обед в плавучей деревне морских цыган — аутентичная атмосфера и блюда местной кухни прямо над водой. 11:00 — Посещение Mantra Spa. На территории: Бассейны с морской и термальной водой разных температур. Ледяной бассейн, купели с куркумой, бергамотом и лемонграссом. Сухие сауны, водопады, тропический душ. Грязевые ванны, зона релакса. Озеро с гигантскими кувшинками, птичьи гнезда с панорамой. Кафе с напитками и лёгкими закусками. Фотозона с прокатом платьев (за доплату). Услуги фотографа на месте. ~16:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности, полотенце; Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка; Удобная обувь: сандалии, шлёпки, кроксы; Телефон, камера; По желанию: непромокаемые чехлы для техники; Деньги на личные расходы: корм для животных, сувениры, аптека, чаевые.
По понедельникам и пятницам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хонг
- Остров Джеймса Бонда
- Плавучая деревня морских цыган
- Mantra Spa
Что включено
- Групповой трансфер
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Все входные билеты по программе
- Шкафчик для хранения вещей, полотенце и бутылка воды в спа-комплексе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као Лак - 4 000 бат за машину
- Фотосессия и аренда платья
- Закуски и напитки в спа-комплексе
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и пятницам
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 38 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
