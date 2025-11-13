Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Остров Джеймса Бонда и отдых в роскошном SPA! Прогулка на лонгтейле и катание на каноэ.



Обед в плавучей деревне морских цыган, далее — несколько часов в тишине и комфорте уникального эко-SPA. Бассейны, сауны, грязевые ванны, фотозоны и озеро с кувшинками. Это нужно почувствовать!

Описание водной прогулки Новая авторская экскурсия, сочетающая завораживающие пейзажи и полное расслабление в стильном эко-SPA на материке. Программа: ~05:00 — Выезд из отелей. 07:00 — Прибытие на пирс на материковой части и отправление в морское путешествие на традиционной тайской деревянной лодке. 08:00 — Катание на каноэ у живописного острова Хонг, затем — посещение знаменитого острова Джеймса Бонда. 10:00 — Обед в плавучей деревне морских цыган — аутентичная атмосфера и блюда местной кухни прямо над водой. 11:00 — Посещение Mantra Spa. На территории: Бассейны с морской и термальной водой разных температур. Ледяной бассейн, купели с куркумой, бергамотом и лемонграссом. Сухие сауны, водопады, тропический душ. Грязевые ванны, зона релакса. Озеро с гигантскими кувшинками, птичьи гнезда с панорамой. Кафе с напитками и лёгкими закусками. Фотозона с прокатом платьев (за доплату). Услуги фотографа на месте. ~16:00 — Возвращение в отели. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. Программа тура может изменяться в зависимости от погодных условий, приливов и отливов. 🧳 Возьмите с собой: Купальные принадлежности, полотенце; Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка; Удобная обувь: сандалии, шлёпки, кроксы; Телефон, камера; По желанию: непромокаемые чехлы для техники; Деньги на личные расходы: корм для животных, сувениры, аптека, чаевые.

