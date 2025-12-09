Мои заказы

Джунгли с высоты: парк аттракционов на Пхукете

Канатные дороги, зиплайн, скоростной монорельс и многое другое
Получите дозу адреналина и экстрима на аттракционах в сердце тропического леса! Вас ждут полёты длиной в сотни метров, эффектные фото на подвесных мостах, скоростной роллер-зиплайн между деревьями и десятки аттракционов для настоящих искателей приключений. А после — сытный обед, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • 16 спусков по канатной дороге (самый длинный — 400 м).
  • 3 вертикальных спуска.
  • 5 подвесных мостов.
  • 2 спиральные лестницы.
  • Двойная канатная дорога — можно спуститься параллельно, взявшись за руки.
  • Скоростной монорельс сквозь джунгли.
  • Прогулка по железному мосту на высоте до 40 м.
  • Обед (сет-меню) в ресторане на территории парка.

Организационные детали

В стоимость включено:.
трансфер в обе стороны, аттракционы, обед, экипировка, работа тайского гида-инструктора
  • С отдалённых пляжей Лаян, Найтон, Найянг, Май
    • Ккао доплата за групповой трансфер — 400 батов за чел.
  • Программа 4+
  • Для канатной дороги ограничение по весу — 120 кг, для спуска на роллере вес должен быть от 40 до 100 кг
  • Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на карту РФ за 2 дня до начала программы
  • С вами поедет водитель из нашей команды

    • ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$120
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму.
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Павел
    Павел — ваша команда гидов на Пхукете
    Провели экскурсии для 1516 туристов
    Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
    читать дальше

    а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Экскурсии провожу, как правило, сам, но также работаю с командой интересных гидов. До встречи в стране улыбок!

