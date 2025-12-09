Получите дозу адреналина и экстрима на аттракционах в сердце тропического леса! Вас ждут полёты длиной в сотни метров, эффектные фото на подвесных мостах, скоростной роллер-зиплайн между деревьями и десятки аттракционов для настоящих искателей приключений. А после — сытный обед, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- 16 спусков по канатной дороге (самый длинный — 400 м).
- 3 вертикальных спуска.
- 5 подвесных мостов.
- 2 спиральные лестницы.
- Двойная канатная дорога — можно спуститься параллельно, взявшись за руки.
- Скоростной монорельс сквозь джунгли.
- Прогулка по железному мосту на высоте до 40 м.
- Обед (сет-меню) в ресторане на территории парка.
Организационные детали
В стоимость включено:.
трансфер в обе стороны, аттракционы, обед, экипировка, работа тайского гида-инструктора
С отдалённых пляжей Лаян, Найтон, Найянг, Май
Ккао доплата за групповой трансфер — 400 батов за чел.
Программа 4+ Для канатной дороги ограничение по весу — 120 кг, для спуска на роллере вес должен быть от 40 до 100 кг Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на карту РФ за 2 дня до начала программы С вами поедет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 1516 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
