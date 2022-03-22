Семейные приключения на Пхукете

Подружиться с тиграми, слонами, птицами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду

5
5 отзывов
Индивидуальная
На Пхукете масса развлечений для всей семьи — в этом маршруте я собрал одни из самых ярких.

Вы обниметесь с тигрятами в зоопарке, покормите слонов, увидите экзотических птиц и побываете на горе обезьян.

Полюбуетесь видами и прикоснетесь к местным обрядам у огромной статуи Будды.

А по пути я расскажу об истории Пхукета, местных традициях, законах и характере.
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Семейные приключения на Пхукете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из вашего отеля мы отправимся к горе Накакед, на вершине которой возвышается величественный Биг Будда. Сегодня на подъезде к этой локации открыты интересные парки.

🐅 Тигриный контактный зоопарк Пхукета
Здесь в окружении тропической зелени тигры отдыхают и нежатся в бассейнах. Вы понаблюдаете за прекрасными животными, но главное — сможете зайти в вольеры с тигрятами, обнять их, сделать фотографии и видео. Не переживайте, всё безопасно даже для маленьких детей.

🐘 Парк, где заботятся о слонах
Продолжая подъем в гору, мы посетим слоновник, где не катают на слонах, а бережно относятся к этим умным гигантам. Вы угостите юную слониху Бэллу бананами, а она с удовольствием сыграет на губной гармошке. Затем вы покормите взрослых слонов сахарным тростником на площадке с видом на море. Слон Валентин сопроводит нас к бассейну, где будет купаться, баловаться, принимать из ваших рук бананы и позволит по одному сесть к себе на шею для фото.

🌄 Биг Будда и окружающие панорамы
На вершине Накакед мы подойдем к самой статуе, где открываются виды на острова Рача, Бон и архипелаг Пхи-Пхи, район Панва, храм Ват Чалонг, гору обезьян, пляжи и мыс Промтеп, крайнюю южную точку острова Пхукет. У подножия Будды вы проверите свою карму, передав вибрации на гонг, и повяжите на руку веревочку «сайсин» у монаха.

🐦 Парк птиц и гора обезьян
Зарядившись энергетикой, вы продолжите знакомство с фауной Таиланда. В парке птиц покормите экзотических пернатых, козочек и кроликов, полюбуетесь птичьим шоу, а дети смогут в нем поучаствовать. Финальная локация путешествия — гора, где вы увидите обезьян в естественной среде обитания. Они также с радостью примут от вас лакомства.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле класса седан с кондиционером
  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям. Например, вместо каких-то из парков можно покататься на каяках или сапах.
  • При посещении Биг Будды нужно прикрыть плечи и колени

Дополнительные расходы

  • Все цены билетов указаны с человека
  • Проход в клетки к тиграм на 10 минут: 6-12 и 13-18 месяцев — 800 бат, большие тигры 19-48 месяцев и тигры-малыши 3-5 месяцев — 900 бат. Есть пакетные билеты от 1500 до 2800 бат.
  • Слоновник: покормить слониху Бэллу — 100 бат; пакет с кормлением взрослых слонов и купанием слона Валентина — 500 бат; «чаевые» слону в хобот по желанию — 100 бат
  • Птичий парк: взрослые — 500 бат, дети — 300 бат
  • Гора обезьян: орехи — 30 бат, бананы — 25 бат

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Александр
22 мар 2022
Отличная экскурсия с Иваном. Маршрут был изменен по нашему желанию, заехали по пути на крокодилью ферму. Комфортный автомобиль для путешествий. Иван знает все особенности Пхукета и тем более как вести себя с дикими животными (обезьянами).
Н
19 мар 2022
Иван провёл прекрасную экскурсию по самым красивым местам Пхукета!
Он всегда был на связи и очень вежлив, предлагал разные варианты маршрута, учитывал все пожелания.
Во время поездки рассказал много интересного о тайской истории, экономике и культуре.
Когда приезжали к достопримечательностям, Иван также все подробно объяснял и рассказывал: как правильно вести себя в храме, как взаимодействовать с животными и так далее.
По итогу впечатления самые положительные. Благодаря экскурсии ещё больше заинтересовались этой прекрасной страной!
И
5 мар 2022
Большое спасибо Ивану за невероятно познавательную экскурсию. Всё наши пожелания и корректировки маршрута были учтены. Для людей планирующих поездку/переезд/открытие бизнеса в Таиланде - Иван вам расскажет об этом очень много) потому как сам ведёт бизнес в этой прекрасной стране.
Анна
11 фев 2022
Ездили с 2х летним ребёнком, все прошло отлично!
Н
10 фев 2022
Отличная экскурсия. Восторг от общения с тиграми и слонами. Почувствовали точку силу возле статуи Большого Будды и в храме. Узнали много интересного о Тайланде и его народе. Иван очень гибко подстраивался под наши желания. Всем рекомендуем.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🐼Животные🏞ПаркиБольшой Будда🗽ДостопримечательностиСлоныГора обезьянПарк птиц👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Еще несколько похожих предложений на Пхукете

День приключений на Пхукете
6 часов
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
День приключений на Пхукете
Посетить Королевство тигров и змеиную ферму, объехать лучшие смотровые и увидеть самолеты над пляжем
$250 за 1-5 чел.
Рассвет на Биг Будде
2.5 часа
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Артём
5
9 отзывов
Рассвет на Биг Будде
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
60$54 за 1 человека
С Пхукетом на «ты»
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4.6
8 отзывов
С Пхукетом на «ты»
Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии
$125 за 1-4 чел.
Весь Пхукет за один день на мотобайках
8 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Артём
5
1 отзыв
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Объехать красивейшие пляжи острова, познакомиться с тайским бытом и подняться на смотровые площадки
от 160$128 за 1 человека
Большое путешествие по Пхукету на целый день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Леонид
5
2 отзыва
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным и живописным местам острова
$199 за 1-4 чел.
Сафари Као Лак с Пхукета
9 часов
🚌 На автобусе
🐘 На слонах
Мини-группа
Алекс
4.8
8 отзывов
Сафари Као Лак с Пхукета
При выборе места отдыха в Таиланде многие отправляются в Пхукет
$45 за 1 человека
Открыть южный Пхукет: групповая экскурсия
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Роман
5
1 отзыв
Открыть южный Пхукет: групповая экскурсия
Увидеть главные места притяжения острова, подняться на смотровые и покормить слоненка
$40 за 1 человека
Полет на самолете над Пхукетом
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Полет на самолете над Пхукетом
Увидеть утопающие в зелени острова глазами птиц
$150 за 1 человека
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
6 часов
Индивидуальная
Артем
Нет отзывов
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Наш ночной тур по Пхукету начнется с обзорной площадки, с которой вы сможете насладиться видом ночного Пхукета
$125 за 1 человека
Аквапарк Пхукета
6 часов
Мини-группа
Евгений
Нет отзывов
Аквапарк Пхукета
Название аквапарка Splash Jungle переводится с английского, как «Джунгли Брызг»
$75.50 за 1 человека
Экскурсия в национальный парк Као Лак
9.5 часов
🐘 На слонах
Мини-группа
Евгений
3.8
4 отзыва
Экскурсия в национальный парк Као Лак
Во время нашей экскурсии вы не только прогуляетесь по национальному парку, но испытаете на себе всю обязательную
$70 за 1 человека
Детский тур по Пхукету
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
4.6
23 отзыва
Детский тур по Пхукету
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых
$100 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🇹🇭
ТАМ