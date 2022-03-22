Что вас ожидает

Из вашего отеля мы отправимся к горе Накакед, на вершине которой возвышается величественный Биг Будда. Сегодня на подъезде к этой локации открыты интересные парки.

🐅 Тигриный контактный зоопарк Пхукета

Здесь в окружении тропической зелени тигры отдыхают и нежатся в бассейнах. Вы понаблюдаете за прекрасными животными, но главное — сможете зайти в вольеры с тигрятами, обнять их, сделать фотографии и видео. Не переживайте, всё безопасно даже для маленьких детей.

🐘 Парк, где заботятся о слонах

Продолжая подъем в гору, мы посетим слоновник, где не катают на слонах, а бережно относятся к этим умным гигантам. Вы угостите юную слониху Бэллу бананами, а она с удовольствием сыграет на губной гармошке. Затем вы покормите взрослых слонов сахарным тростником на площадке с видом на море. Слон Валентин сопроводит нас к бассейну, где будет купаться, баловаться, принимать из ваших рук бананы и позволит по одному сесть к себе на шею для фото.

🌄 Биг Будда и окружающие панорамы

На вершине Накакед мы подойдем к самой статуе, где открываются виды на острова Рача, Бон и архипелаг Пхи-Пхи, район Панва, храм Ват Чалонг, гору обезьян, пляжи и мыс Промтеп, крайнюю южную точку острова Пхукет. У подножия Будды вы проверите свою карму, передав вибрации на гонг, и повяжите на руку веревочку «сайсин» у монаха.

🐦 Парк птиц и гора обезьян

Зарядившись энергетикой, вы продолжите знакомство с фауной Таиланда. В парке птиц покормите экзотических пернатых, козочек и кроликов, полюбуетесь птичьим шоу, а дети смогут в нем поучаствовать. Финальная локация путешествия — гора, где вы увидите обезьян в естественной среде обитания. Они также с радостью примут от вас лакомства.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле класса седан с кондиционером

Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям. Например, вместо каких-то из парков можно покататься на каяках или сапах.

При посещении Биг Будды нужно прикрыть плечи и колени

Дополнительные расходы