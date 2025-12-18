Описание Фото Ответы на вопросы читать дальше ходят лишь местные. По дороге расскажу обо всём, что знаю и испытал на себе за 10 лет жизни в тайской семье. Экскурсия для любителей активного отдыха и для настоящих искателей приключений. Это поход через настоящий тропический лес к мысу с уникальным для острова видом. Из-за резкого ветра, «стригущего» склоны, здесь нет буйной, привычной для Таиланда растительности. Я проведу вас тропами, которыми

Описание экскурсии Стартуем с Карон Вью Пойнт (Karon View Point). Это визитная карточка Пхукета, обзорная площадка, с которой видны 3 южных пляжа острова. Пройдём через тропический лес с участками сельскохозяйственных угодий. Посмотрим, сумеете ли вы отличить их от первозданной тайской природы. Не всем путешественникам это под силу. Через полчаса выйдем к смотровой площадке Блэк Рок с огромными валунами вулканического происхождения на самой вершине мыса. Насладимся видами наедине с природой (здесь на самом деле нет толп туристов) и пофотографируемся! Снова отправимся через тропический лес, на этот раз действительно девственный, не тронутый человеком. По пути увидим дом отшельника и, возможно, самого хозяина — приветливого дедушку-тайца. Поздороваемся и поулыбаемся друг другу. 30 минут прогулки, и мы — на краю мыса Лаем Кратинг. С тайского «кратинг» означает «бизон». Возможно, мыс назвали так из-за внешнего сходства с животным. Пейзаж этого места уникален для Пхукета. Постоянный «стригущий» ветер не оставляет никакого шанса обычным тайским растениям, с ним уживается только низкая трава, покрывающая склоны. Резкий спуск с горы к морю, и мы окажемся на пляже, единственном на Пхукете, где сохранились живые цветные кораллы. Весь поход мы будем идти вниз под горку, но всё же учитывайте свои силы — пройдём пешком 3 км. Экскурсию можно организовать как рано утром, так и ближе к закату. В любом случае вам гарантированы потрясающие виды, сильные эмоции и чувство гордости за преодолённый маршрут. Самое интересное о тайцах и Таиланде: Наша прогулка пройдёт за увлекательными разговорами. Я уже около 8 лет живу в тайской семье, поэтому могу рассказать о быте, кухне, образовании и многом другом в этой стране. Всегда с удовольствием отвечаю на все вопросы. Я очень люблю Таиланд и Пхукет, в частности, и стараюсь передать эту любовь и интерес путешественникам на экскурсиях. Важная информация: Рекомендую надеть закрытую одежду, кроссовки или другую удобную обувь Стоит взять с собой головной убор, полотенце и купальник В стоимость включены услуги гида и питьевая вода и трансфер.

