читать дальше времени остановки для отдыха. С гидом Андреем очень комфортно и безопасно, всё расскажет и покажет, привезет и отвезет, пошутит и похвалит, большое спасибо🙏🏻 Очень крутая возможность пройти джунгли с опытным проводником, рекомендую!

Были на треккинге с мамой и остались в восторге🤍🌴 Крутой пеший маршрут: есть и небольшие участки, на которых надо немного проявить воли, чтобы дойти до самой красоты, и удачные по