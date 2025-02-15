Эта экскурсия-поход — уникальное приключение, полное ярких впечатлений, сочных пейзажей, новых эмоций и свежести в знойный день. Она идеально подходит для любителей природы и длительных прогулок. Мы пройдём по джунглям несложным безопасным маршрутом и взбодримся в прохладном водопаде. По пути расскажу вам много интересного из своего опыта жизни на Пхукете.
Описание экскурсии
- Мы доедем до подножия гор в районе Камалы, где я познакомлю вас с маршрутом и основными правилами безопасности в джунглях.
- После инструктажа отправимся в путь — через первозданные тропические леса, полные экзотической зелени.
- Перейдём реку вброд и спустимся к водопадам в районе Кату.
- По пути нам встретятся яркие тропические птицы, игуаны и, возможно, редкие обезьяны.
- Я поделюсь интересными фактами о растениях и животных этого региона. Объясню, какую роль они играют в экосистеме и как их традиционно используют местные жители.
- Расскажу о своём опыте пребывания на острове и быте с женой-азиаткой, которая научила меня жизни в дикой природе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном автомобиле из районов Карон, Ката и Патонг.
- За дополнительную плату в 600 батов могу забрать из Раваи, Чалонга, Пхукет Тауна, Бангтао и с севера острова.
- После похода можно пообедать в кафе. Это оплачивается дополнительно — в среднем 300 батов за человека.
- Рекомендую треккинг взрослым и подросткам с 13 лет, готовым к длительной прогулке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в районах Карон, Ката или Патонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 37 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Люблю активный отдых и поддерживать интерес к жизни и людям. Отправился в спецотпуск на Пхукет 2 года назад. Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу много о жизни на острове. Будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
15 фев 2025
все было супер!! Андрей хороший человек, очень комфортно было и интересно!!! Получили огромное удовольствие, я обожаю гулять по лесу, а в джунглях еще интереснее, искупались в конце треккинга в водопаде, особое удовольствие!!!! Бесспорно треккинг по джунглям для меня лучшая экскурссия. Данный трек подходит для людей, которые имеют физическую подготовленность и любят гулять!! Будьте готовы потратить силы)))))
Даша
23 янв 2025
Были на треккинге с мамой и остались в восторге🤍🌴 Крутой пеший маршрут: есть и небольшие участки, на которых надо немного проявить воли, чтобы дойти до самой красоты, и удачные по
Е
Елена
23 янв 2025
Экскурсия очень понравилась!!!
Небанальное времяпровождение на Пхукете - прошлись по джунглям, посмотрели, как добывают каучук, как живут местные, при этом отошли от привычного расслабленного отдыха на острове. Маршрут необычный за счет быстро меняющихся пейзажей, но вполне комфортный. Андрей прекрасный гид, интересно рассказывает о Тайланде, поддерживает на протяжении всего пути. Спасибо за этот интересный день!
Небанальное времяпровождение на Пхукете - прошлись по джунглям, посмотрели, как добывают каучук, как живут местные, при этом отошли от привычного расслабленного отдыха на острове. Маршрут необычный за счет быстро меняющихся пейзажей, но вполне комфортный. Андрей прекрасный гид, интересно рассказывает о Тайланде, поддерживает на протяжении всего пути. Спасибо за этот интересный день!
Похожие экскурсии из Пхукета
-
70%
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный Пхукет: треккинг по тропическим джунглям
Забраться вглубь национального парка и увидеть изнутри тропический лес, скрытый от туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$159
$530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Пхукета: джунгли и пляж с самолётами
Сделать фото с пролетающим над головой лайнером, побывать в заповедном лесу и искупаться в водопаде
Начало: На парковке вашего отеля
Завтра в 07:00
19 мая в 07:00
$355 за всё до 4 чел.